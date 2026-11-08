https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/2027-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-uzmandan-4-farkli-senaryo-1110190643.html

2027 asgari ücret ne kadar olacak? Uzmandan 4 farklı senaryo

2027 asgari ücret ne kadar olacak? Uzmandan 4 farklı senaryo

Sputnik Türkiye

2027 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında yapılacak görüşmeler öncesinde Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, yeni asgari ücret için dört... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T11:03+0300

2026-11-08T11:03+0300

2026-11-08T11:03+0300

ekonomi̇

asgari ücret tespit komisyonu

orta vadeli program (ovp)

emekli

emekli

emekli maaşı

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret için olası zam oranları gündeme gelmeye başladı. Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde, yeni yılda uygulanacak maaşlara ilişkin farklı hesaplamalar yapılıyor.2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin ne kadar artırılacağı henüz belli değil. Ancak enflasyon beklentileri, çalışanların geçim maliyetleri ve işverenlerin üzerindeki mali yük, yeni ücretin belirlenmesinde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, CNN Türk yayınında yaptığı değerlendirmede dört farklı zam senaryosu üzerinde durduklarını belirterek en güçlü ihtimalin yüzde 30 artış olduğunu düşündüğünü söyledi.2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte 4 zam senaryosuEmin Yılmaz, mevcut net asgari ücret üzerinden yüzde 25, 30, 35 ve 40 oranlarında artış yapılması durumunda ortaya çıkacak rakamları hesapladı.Rakamlar, 28.075,50 TL üzerinden hesaplanmış ve en yakın tam liraya yuvarlanmıştır.Yılmaz, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"4 rakam üzerinde duruyoruz. [...] En güçlü ihtimal ne olacak diye şöyle bir beyin jimnastiği yaparsak orada da yüzde 30'luk kıstasın geleceğini ben tahmin ediyorum."Uzmanın tahmini gerçekleşirse net asgari ücret yaklaşık 8 bin 423 lira artarak 36 bin 498 liraya yükselecek.Ancak bu rakamın resmi bir karar değil, mevcut ekonomik göstergeler üzerinden yapılan bir uzman tahmini olduğu vurgulanıyor.Asgari ücret zammında yüzde 30 ihtimali neden öne çıkıyor?Emin Yılmaz, zam oranının belirlenmesinde enflasyon beklentileri ile işveren maliyetlerinin birlikte değerlendirileceğini ifade etti.Orta Vadeli Program'daki enflasyon öngörülerine işaret eden Yılmaz, 2026 yılı için yüzde 28,4, sonraki yıl için ise yüzde 21 düzeyindeki tahminleri hatırlattı.Geçmiş yıllardaki ücret artışlarını da değerlendiren uzman, pazarlıkların yüzde 25 civarında başlayıp yüzde 30 seviyesinde sonuçlanabileceğini düşündüğünü belirtti.Yılmaz'a göre masada yalnızca çalışanların geçim koşulları değil, işverenlerin artan personel maliyetleri de etkili olacak.36 bin 498 liralık asgari ücretin işverene maliyeti ne olacak?Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, yüzde 30 zam senaryosunun işverenler açısından doğurabileceği maliyetleri de değerlendirdi.Yılmaz'ın paylaştığı hesaplamalara göre net ücretin yaklaşık 36 bin 498 TL olması durumunda ortaya çıkabilecek rakamlar şöyle:Söz konusu hesaplamalar, uzman tarafından kullanılan prim ve teşvik varsayımlarına dayanıyor. Nihai maliyetler, 2027 yılı için geçerli olacak düzenlemelere göre değişebilecek.Yılmaz, özellikle işverenlerin maliyetlerinin asgari ücret görüşmelerinde önemli bir pazarlık unsuru olduğunu belirtti.Asgari ücret artışı hangi ödemeleri değiştirecek?Yeni asgari ücret yalnızca çalışanların aylık maaşlarını değil, sosyal güvenlik sistemindeki çok sayıda ödeme ve prim tutarını da etkileyecek.Emin Yılmaz, asgari ücret artışının doğrudan veya dolaylı olarak 88 farklı kalem üzerinde etkili olduğunu ifade etti.Bunlar arasında özellikle şu başlıklar bulunuyor:Dolayısıyla 2027 asgari ücret zammı, yalnızca asgari ücretlileri değil, sosyal güvenlik sistemindeki birçok ödeme yükümlülüğünü de ilgilendiriyor.2027 asgari ücret ne zaman açıklanacak?Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin, Aralık 2026'da yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belirlenmesi öngörülüyor.Komisyonun mevcut yapısında işçi, işveren ve hükümet taraflarından beşer temsilci olmak üzere toplam 15 üye bulunuyor.Görüşmelerde çalışanların yaşam maliyetleri, enflasyon, ekonomik koşullar ve işverenlerin talepleri ele alınacak.2027 asgari ücretinin kesin tutarı henüz açıklanmadı. Emin Yılmaz'ın yüzde 30 zam ve yaklaşık 36 bin 498 liralık net ücret tahmini ise görüşmeler öncesinde değerlendirilen senaryolardan biri olarak öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/sicakliklar-6-derece-daha-dusuyor-kar-saganak-ve-firtina-geliyor-1110188757.html

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