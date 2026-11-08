https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/rus-gucleri-ukraynaya-silah-ve-cift-kullanimli-malzeme-tasiyan-bir-konteyner-gemisini-ve-bir-kuru-1110197488.html

Rus güçleri Ukrayna'ya silah ve çift kullanımlı malzeme taşıyan bir konteyner gemisini ve bir kuru yük gemisini vurdu

Rus güçleri Ukrayna'ya silah ve çift kullanımlı malzeme taşıyan bir konteyner gemisini ve bir kuru yük gemisini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Çornomorsk limanında ve Odessa'nın güneybatısında olmak üzere, Ukrayna ordusuna silah ve çift kullanıma... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T17:54+0300

2026-11-08T17:54+0300

2026-11-08T17:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji tesislerine ve askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▫️ Dnepropetrovsk bölgesinde askeri sanayi tesislerine enerji sağlayan 330 kV kapasiteli ‘Kamenskaya’ trafo merkezi;▫️ Odessa bölgesindeki Çernomorsk limanında Ukrayna'ya çift kullanıma uygun ürünler ile çeşitli malzemeler getirmiş olan bir konteyner gemisi;▫️ Karadeniz'de, Odessa'nın güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rus-hava-uzay-kuvvetleri-sumideki-trafo-merkezi-ile-zaporojyedeki-ukrayna-tugay-mevzisini-vurdu-1110155897.html

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