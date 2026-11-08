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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/rus-gucleri-ukraynaya-silah-ve-cift-kullanimli-malzeme-tasiyan-bir-konteyner-gemisini-ve-bir-kuru-1110197488.html
Rus güçleri Ukrayna'ya silah ve çift kullanımlı malzeme taşıyan bir konteyner gemisini ve bir kuru yük gemisini vurdu
Rus güçleri Ukrayna'ya silah ve çift kullanımlı malzeme taşıyan bir konteyner gemisini ve bir kuru yük gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Çornomorsk limanında ve Odessa'nın güneybatısında olmak üzere, Ukrayna ordusuna silah ve çift kullanıma... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T17:54+0300
2026-11-08T17:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
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odessa
çernomorsk
i̇ha
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji tesislerine ve askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▫️ Dnepropetrovsk bölgesinde askeri sanayi tesislerine enerji sağlayan 330 kV kapasiteli ‘Kamenskaya’ trafo merkezi;▫️ Odessa bölgesindeki Çernomorsk limanında Ukrayna'ya çift kullanıma uygun ürünler ile çeşitli malzemeler getirmiş olan bir konteyner gemisi;▫️ Karadeniz'de, Odessa'nın güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rus-hava-uzay-kuvvetleri-sumideki-trafo-merkezi-ile-zaporojyedeki-ukrayna-tugay-mevzisini-vurdu-1110155897.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, çernomorsk, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, çernomorsk, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev

Rus güçleri Ukrayna'ya silah ve çift kullanımlı malzeme taşıyan bir konteyner gemisini ve bir kuru yük gemisini vurdu

17:54 08.11.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Çornomorsk limanında ve Odessa'nın güneybatısında olmak üzere, Ukrayna ordusuna silah ve çift kullanıma uygun malzemeleri taşıyan bir konteyner gemisi ile bir kuru yük gemisini vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji tesislerine ve askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
▫️ Dnepropetrovsk bölgesinde askeri sanayi tesislerine enerji sağlayan 330 kV kapasiteli ‘Kamenskaya’ trafo merkezi;
▫️ Odessa bölgesindeki Çernomorsk limanında Ukrayna'ya çift kullanıma uygun ürünler ile çeşitli malzemeler getirmiş olan bir konteyner gemisi;
▫️ Karadeniz'de, Odessa'nın güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah ve askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
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