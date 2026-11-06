https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rus-hava-uzay-kuvvetleri-sumideki-trafo-merkezi-ile-zaporojyedeki-ukrayna-tugay-mevzisini-vurdu-1110155897.html

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Sumi'deki trafo merkezi ile Zaporojye'deki Ukrayna Tugay mevzisini vurdu

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Sumi'deki trafo merkezi ile Zaporojye'deki Ukrayna Tugay mevzisini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'daki hedeflere güdümlü hava bombalarının yanı sıra SİHA'larla bombardımanlar gerçekleştirdi. Belirlenen... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T09:22+0300

2026-11-06T09:22+0300

2026-11-06T09:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

zaporojye bölgesi

kiev

rus hava-uzay kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

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fab-3000

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus operasyonel-taktik havacılık birliklerinin Sumi kenti yakınlarındaki bir trafo merkezine hava bombardımanı düzenlediğini bildirdi.Görev sırasında Evrensel Planlama ve Düzeltme Modülü ile donatılmış FAB-500 güdümlü bomba sistemleri kullanıldı.Rus güçleri ayrıca Zaporojye Bölgesi'ne bağlı Dmitrovo köyünde bulunan Ukrayna 128. Münferit Dağ Hücum Tugayı'nın geçici konuşlanma noktasına FAB-3000 aerial bombalarıyla bombardıman gerçekleştirdi.Mühimmatların hedeflerine ulaştığı vurgulandı.Bakanlık, düşman saldırılarına cevaben Rus güçlerin Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla ortaklaşa kullandığı karar alma merkezlerini, işletmeleri ve depoları hedef aldığını da sözlerine ekledi.Ukrayna'daki hedeflere gece bombardımanıRusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji tesisleri ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere İHA'larla bombardıman düzenlemeye de devam etti.Bombardıman sonucunda Kiev Bölgesi'ndeki Belaya Tserkov yerleşim yerinde, Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksine ait tesislerin elektrik ihtiyacını karşılayan bir akü parkı vuruldu.Ayrıca Odessa Limanı'nda, Ukrayna'ya askeri ve sivil kargolar taşıyan kuru yük gemisi imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kushner-ukrayna-nato-ve-avrupali-ortaklarla-verimli-gorusmeler-yaptik-1110149353.html

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ukrayna, zaporojye bölgesi, kiev, rus hava-uzay kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, nato, fab-3000, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya, rus ordusu