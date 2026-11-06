Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rus-hava-uzay-kuvvetleri-sumideki-trafo-merkezi-ile-zaporojyedeki-ukrayna-tugay-mevzisini-vurdu-1110155897.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Sumi'deki trafo merkezi ile Zaporojye'deki Ukrayna Tugay mevzisini vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Sumi'deki trafo merkezi ile Zaporojye'deki Ukrayna Tugay mevzisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'daki hedeflere güdümlü hava bombalarının yanı sıra SİHA'larla bombardımanlar gerçekleştirdi. Belirlenen... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T09:22+0300
2026-11-06T09:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
zaporojye bölgesi
kiev
rus hava-uzay kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
nato
fab-3000
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0b/1081585414_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e32b3d7f0a6daed5ad9d6f4437d64f1.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus operasyonel-taktik havacılık birliklerinin Sumi kenti yakınlarındaki bir trafo merkezine hava bombardımanı düzenlediğini bildirdi.Görev sırasında Evrensel Planlama ve Düzeltme Modülü ile donatılmış FAB-500 güdümlü bomba sistemleri kullanıldı.Rus güçleri ayrıca Zaporojye Bölgesi'ne bağlı Dmitrovo köyünde bulunan Ukrayna 128. Münferit Dağ Hücum Tugayı'nın geçici konuşlanma noktasına FAB-3000 aerial bombalarıyla bombardıman gerçekleştirdi.Mühimmatların hedeflerine ulaştığı vurgulandı.Bakanlık, düşman saldırılarına cevaben Rus güçlerin Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla ortaklaşa kullandığı karar alma merkezlerini, işletmeleri ve depoları hedef aldığını da sözlerine ekledi.Ukrayna'daki hedeflere gece bombardımanıRusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji tesisleri ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere İHA'larla bombardıman düzenlemeye de devam etti.Bombardıman sonucunda Kiev Bölgesi'ndeki Belaya Tserkov yerleşim yerinde, Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksine ait tesislerin elektrik ihtiyacını karşılayan bir akü parkı vuruldu.Ayrıca Odessa Limanı'nda, Ukrayna'ya askeri ve sivil kargolar taşıyan kuru yük gemisi imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kushner-ukrayna-nato-ve-avrupali-ortaklarla-verimli-gorusmeler-yaptik-1110149353.html
ukrayna
zaporojye bölgesi
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0b/1081585414_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a78e444d555b4da5252ede9f9d6d39c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, zaporojye bölgesi, kiev, rus hava-uzay kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, nato, fab-3000, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya, rus ordusu
ukrayna, zaporojye bölgesi, kiev, rus hava-uzay kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, nato, fab-3000, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya, rus ordusu

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Sumi'deki trafo merkezi ile Zaporojye'deki Ukrayna Tugay mevzisini vurdu

09:22 06.11.2026
© Sputnik / РИА НовостиRus akıllı bombası FAB
Rus akıllı bombası FAB - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© Sputnik / РИА Новости
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'daki hedeflere güdümlü hava bombalarının yanı sıra SİHA'larla bombardımanlar gerçekleştirdi. Belirlenen hedefler başarıyla imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus operasyonel-taktik havacılık birliklerinin Sumi kenti yakınlarındaki bir trafo merkezine hava bombardımanı düzenlediğini bildirdi.

Görev sırasında Evrensel Planlama ve Düzeltme Modülü ile donatılmış FAB-500 güdümlü bomba sistemleri kullanıldı.

Rus güçleri ayrıca Zaporojye Bölgesi'ne bağlı Dmitrovo köyünde bulunan Ukrayna 128. Münferit Dağ Hücum Tugayı'nın geçici konuşlanma noktasına FAB-3000 aerial bombalarıyla bombardıman gerçekleştirdi.

Mühimmatların hedeflerine ulaştığı vurgulandı.

Bakanlık, düşman saldırılarına cevaben Rus güçlerin Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla ortaklaşa kullandığı karar alma merkezlerini, işletmeleri ve depoları hedef aldığını da sözlerine ekledi.

Ukrayna'daki hedeflere gece bombardımanı

Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji tesisleri ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere İHA'larla bombardıman düzenlemeye de devam etti.

Bombardıman sonucunda Kiev Bölgesi'ndeki Belaya Tserkov yerleşim yerinde, Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksine ait tesislerin elektrik ihtiyacını karşılayan bir akü parkı vuruldu.

Ayrıca Odessa Limanı'nda, Ukrayna'ya askeri ve sivil kargolar taşıyan kuru yük gemisi imha edildi.
Jared Kushner - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
DÜNYA
Kushner: Ukrayna, NATO ve Avrupalı ortaklarla verimli görüşmeler yaptık
01:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала