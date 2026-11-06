Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Sumi'deki trafo merkezi ile Zaporojye'deki Ukrayna Tugay mevzisini vurdu
© Sputnik / РИА НовостиRus akıllı bombası FAB
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'daki hedeflere güdümlü hava bombalarının yanı sıra SİHA'larla bombardımanlar gerçekleştirdi. Belirlenen hedefler başarıyla imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus operasyonel-taktik havacılık birliklerinin Sumi kenti yakınlarındaki bir trafo merkezine hava bombardımanı düzenlediğini bildirdi.
Görev sırasında Evrensel Planlama ve Düzeltme Modülü ile donatılmış FAB-500 güdümlü bomba sistemleri kullanıldı.
Rus güçleri ayrıca Zaporojye Bölgesi'ne bağlı Dmitrovo köyünde bulunan Ukrayna 128. Münferit Dağ Hücum Tugayı'nın geçici konuşlanma noktasına FAB-3000 aerial bombalarıyla bombardıman gerçekleştirdi.
Mühimmatların hedeflerine ulaştığı vurgulandı.
Bakanlık, düşman saldırılarına cevaben Rus güçlerin Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla ortaklaşa kullandığı karar alma merkezlerini, işletmeleri ve depoları hedef aldığını da sözlerine ekledi.
Görev sırasında Evrensel Planlama ve Düzeltme Modülü ile donatılmış FAB-500 güdümlü bomba sistemleri kullanıldı.
Rus güçleri ayrıca Zaporojye Bölgesi'ne bağlı Dmitrovo köyünde bulunan Ukrayna 128. Münferit Dağ Hücum Tugayı'nın geçici konuşlanma noktasına FAB-3000 aerial bombalarıyla bombardıman gerçekleştirdi.
Mühimmatların hedeflerine ulaştığı vurgulandı.
Bakanlık, düşman saldırılarına cevaben Rus güçlerin Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla ortaklaşa kullandığı karar alma merkezlerini, işletmeleri ve depoları hedef aldığını da sözlerine ekledi.
Ukrayna'daki hedeflere gece bombardımanı
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın enerji tesisleri ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere İHA'larla bombardıman düzenlemeye de devam etti.
Bombardıman sonucunda Kiev Bölgesi'ndeki Belaya Tserkov yerleşim yerinde, Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksine ait tesislerin elektrik ihtiyacını karşılayan bir akü parkı vuruldu.
Ayrıca Odessa Limanı'nda, Ukrayna'ya askeri ve sivil kargolar taşıyan kuru yük gemisi imha edildi.
Bombardıman sonucunda Kiev Bölgesi'ndeki Belaya Tserkov yerleşim yerinde, Ukrayna'nın savunma sanayi kompleksine ait tesislerin elektrik ihtiyacını karşılayan bir akü parkı vuruldu.
Ayrıca Odessa Limanı'nda, Ukrayna'ya askeri ve sivil kargolar taşıyan kuru yük gemisi imha edildi.