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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/misirdan-akdenizde-dogal-gaz-kesfi-57-milyar-metrekupluk-rezerv-bulundu-1110196646.html
Mısır'dan Akdeniz'de doğal gaz keşfi: 5.7 milyar metreküplük rezerv bulundu
Mısır'dan Akdeniz'de doğal gaz keşfi: 5.7 milyar metreküplük rezerv bulundu
Sputnik Türkiye
Mısır, Akdeniz'de yaklaşık 5.7 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Yeni keşfin ardından gazın mevcut boru hattı sistemine bağlanması planlanırken... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T17:14+0300
2026-11-08T17:14+0300
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mısır
akdeniz
doğal gaz
ithalat
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Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Akdeniz'deki Taiba sahasında yürütülen sondaj çalışmalarında yeni bir doğal gaz kaynağı keşfedildiğini açıkladı. 'Nasim-1X' adlı kuyuda yapılan ilk incelemelerde milyarlarca metreküp gaz bulunduğu tahmin edildi.Keşif, Mısır'ın son yıllarda azalan yerli üretim nedeniyle doğal gaz ithalatına daha fazla bağımlı hale geldiği bir dönemde gerçekleşti.Bakanlığın cuma günü yaptığı açıklamaya göre, sondaj çalışmalarında yaklaşık 15 metre kalınlığında doğal gaz içeren bir tabakaya ulaşıldı.İlk değerlendirmelerde sahadaki doğal gaz miktarının yaklaşık 5.7 milyar metreküp olduğu tahmin edildi.Gazın ne kadarının çıkarılabileceğini, günlük üretim kapasitesini ve sahanın ekonomik açıdan işletilebilirliğini belirlemek amacıyla teknik çalışmalar devam ediyor.Yeni keşif için 22 kilometrelik boru hattı planıMısır yönetimi, keşfedilen doğal gazın mevcut üretim tesislerine aktarılması için yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda yeni bir boru hattı kurmayı planlıyor.Yeni hattın Abu Madi-El Gamil doğal gaz boru hattına bağlanması öngörülüyor. Böylece mevcut altyapıdan yararlanılarak gazın üretime alınması için gereken sürenin kısaltılması amaçlanıyor.Taiba sahasında İtalyan enerji şirketi Eni, Avustralyalı Woodside ile ortaklaşa faaliyet yürütüyor. Sondaj çalışmalarını ise ortaklar adına Mısırlı Petrobel gerçekleştirdi.Son yıllarda doğal gaz üretimi gerileyen Mısır, özellikle elektrik üretimi ve sanayi sektöründeki talebi karşılamak için ithalata daha fazla yöneldi.Yeni sahadan elde edilecek gazın yerli üretime katkısı, teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek. Üretimin başlayacağı tarih ise henüz açıklanmadı.
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mısır, akdeniz, doğal gaz, ithalat
mısır, akdeniz, doğal gaz, ithalat

Mısır'dan Akdeniz'de doğal gaz keşfi: 5.7 milyar metreküplük rezerv bulundu

17:14 08.11.2026
© AP Photo / Gregorio BorgiaMısır karasularında doğalgaz sahası
Mısır karasularında doğalgaz sahası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2026
© AP Photo / Gregorio Borgia
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Mısır, Akdeniz'de yaklaşık 5.7 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu. Yeni keşfin ardından gazın mevcut boru hattı sistemine bağlanması planlanırken, sahadaki üretim kapasitesinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Akdeniz'deki Taiba sahasında yürütülen sondaj çalışmalarında yeni bir doğal gaz kaynağı keşfedildiğini açıkladı. 'Nasim-1X' adlı kuyuda yapılan ilk incelemelerde milyarlarca metreküp gaz bulunduğu tahmin edildi.
Keşif, Mısır'ın son yıllarda azalan yerli üretim nedeniyle doğal gaz ithalatına daha fazla bağımlı hale geldiği bir dönemde gerçekleşti.
Bakanlığın cuma günü yaptığı açıklamaya göre, sondaj çalışmalarında yaklaşık 15 metre kalınlığında doğal gaz içeren bir tabakaya ulaşıldı.
İlk değerlendirmelerde sahadaki doğal gaz miktarının yaklaşık 5.7 milyar metreküp olduğu tahmin edildi.
Gazın ne kadarının çıkarılabileceğini, günlük üretim kapasitesini ve sahanın ekonomik açıdan işletilebilirliğini belirlemek amacıyla teknik çalışmalar devam ediyor.

Yeni keşif için 22 kilometrelik boru hattı planı

Mısır yönetimi, keşfedilen doğal gazın mevcut üretim tesislerine aktarılması için yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda yeni bir boru hattı kurmayı planlıyor.
Yeni hattın Abu Madi-El Gamil doğal gaz boru hattına bağlanması öngörülüyor. Böylece mevcut altyapıdan yararlanılarak gazın üretime alınması için gereken sürenin kısaltılması amaçlanıyor.
Taiba sahasında İtalyan enerji şirketi Eni, Avustralyalı Woodside ile ortaklaşa faaliyet yürütüyor. Sondaj çalışmalarını ise ortaklar adına Mısırlı Petrobel gerçekleştirdi.
Son yıllarda doğal gaz üretimi gerileyen Mısır, özellikle elektrik üretimi ve sanayi sektöründeki talebi karşılamak için ithalata daha fazla yöneldi.
Yeni sahadan elde edilecek gazın yerli üretime katkısı, teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek. Üretimin başlayacağı tarih ise henüz açıklanmadı.
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