https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/erdogan-azerbaycanda-aliyev-havalimaninda-karsiladi-1110192688.html

Erdoğan Azerbaycan'da: Aliyev havalimanında karşıladı

Erdoğan Azerbaycan'da: Aliyev havalimanında karşıladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'a gitti. Füzuli Havalimanı'nda İlham Aliyev tarafından karşılanan... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T13:33+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a ulaştı. Karabağ'daki Füzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Erdoğan'ı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. İki lider, karşılamanın ardından kol kola yürüyerek heyetleri selamladı.Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve diğer üst düzey yetkililer eşlik etti.Şuşa'da ikili görüşme ve resmi törenErdoğan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa'da düzenlenecek resmi törene katılması ve Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.Görüşmede Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İki liderin temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Hocalı Soykırım Anıtı ve müzesini ziyaret etmesi, Hankendi'deki Zafer Anıtı'na çelenk bırakması ve resmi yemeğe katılması öngörülüyor.Ziyaret öncesinde Aliyev'e bir Zafer Günü tebrik mektubu gönderen Erdoğan, Azerbaycan'ın 2020'de elde ettiği zaferin bütün Türk dünyası için gurur kaynağı olduğunu belirtti.Erdoğan, mektubunda şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin Şuşa Beyannamesi ve 'Tek millet, iki devlet' anlayışı temelinde güçlendiğini vurguladı.Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlanıyorAzerbaycan, 2020'deki 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferin 6. yıl dönümünü kutluyor.Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de başlattığı ve 44 gün süren askeri operasyonlarda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü Ermenistan'ın kontrolünden çıkardı.Savaş, 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşmayla sona erdi. Anlaşma kapsamında Ermenistan, Ağdam, Laçın ve Kelbecer bölgelerinden çekilmeyi kabul etti.Azerbaycan'da Zafer Günü başlangıçta 10 Kasım olarak belirlenmişti. Ancak bu tarihin Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Aliyev'in kararıyla kutlamalar Şuşa'nın kontrolünün yeniden sağlandığı 8 Kasım'a alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/iran-rusya-ile-110-milyar-metrekup-kapasiteli-dogal-gaz-hatti-kurmayi-planliyor-1110188284.html

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emine erdoğan, hakan fidan, i̇brahim yumaklı, azerbaycan, şuşa, ermenistan, recep tayyip erdoğan, i̇lham aliyev, karabağ