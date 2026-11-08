Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/misirda-iki-tren-carpisti-4-olu-88-yarali-1110198691.html
Mısır'da iki tren çarpıştı: 4 ölü, 88 yaralı
Mısır'da iki tren çarpıştı: 4 ölü, 88 yaralı
Sputnik Türkiye
Mısır'ın Giza vilayetinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi kazayla ilgili... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T19:02+0300
2026-11-08T19:58+0300
dünya
mısır
tren
kaza
tren kazası
can kaybı
yaralı
abdülffetah sisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/08/1110198535_0:155:2970:1826_1920x0_80_0_0_3a6303b0cfcc25d4a735502616881335.jpg
Mısır'ın Giza vilayetine bağlı Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı. Bir yolcu treninin başka bir trenin arka vagonuna çarpmasıyla yaşanan kazanın ardından bölgeye onlarca ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Raydan çıkan vagonlar nedeniyle demir yolu ulaşımı aksarken olayla ilgili soruşturma başlatılması istendi.Mısır Ulusal Demir Yollarının açıklamasına göre, Giza'dan Feyyum'a giden 134 numaralı tren, Kahire-Asvan seferini yapan 2010 numaralı yolcu treninin arka vagonuna çarptı.Çarpışmanın ardından bazı vagonlar raydan çıktı. Bölgeye gönderilen vinçler ve ağır iş makineleriyle vagonların kaldırılması ve demir yolu hattının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.Sisi'den soruşturma talimatıMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, kazanın nedenlerinin belirlenmesi için acil soruşturma yürütülmesini ve ihmali bulunanların hesap vermesini istedi.Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı ise kazanın ardından 72 ambulansın görevlendirildiğini açıkladı. Yaralılardan 49'u Vasta Hastanesi'ne, 29'u Ayat Hastanesi'ne, 10'u ise Atyaf Hastanesi'ne sevk edildi.Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın yaralıların tedavisini yakından takip ettiği ve Giza ile Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarına hazırlık seviyelerini artırma talimatı verdiği bildirildi.Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattındaki seferler her iki yönde geçici olarak durduruldu. Ulaşımın aksaması üzerine yolcuların taşınması için otobüsler görevlendirilirken ekiplerin raydan çıkan vagonları kaldırma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/senegalde-gocmen-teknesi-batti-34-kisi-hayatini-kaybetti-1110198269.html
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/08/1110198535_165:0:2805:1980_1920x0_80_0_0_54e623336d170961da04a57cc9acd8c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mısır, tren, kaza, tren kazası, can kaybı, yaralı, abdülffetah sisi
mısır, tren, kaza, tren kazası, can kaybı, yaralı, abdülffetah sisi

Mısır'da iki tren çarpıştı: 4 ölü, 88 yaralı

19:02 08.11.2026 (güncellendi: 19:58 08.11.2026)
© Fareed KotbMısır'ın Giza vilayetinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı.
Mısır'ın Giza vilayetinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2026
© Fareed Kotb
Abone ol
Mısır'ın Giza vilayetinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi kazayla ilgili soruşturma talimatı verirken Kahire-Asvan demir yolu hattında seferler durduruldu.
Mısır'ın Giza vilayetine bağlı Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı. Bir yolcu treninin başka bir trenin arka vagonuna çarpmasıyla yaşanan kazanın ardından bölgeye onlarca ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Raydan çıkan vagonlar nedeniyle demir yolu ulaşımı aksarken olayla ilgili soruşturma başlatılması istendi.
Mısır Ulusal Demir Yollarının açıklamasına göre, Giza'dan Feyyum'a giden 134 numaralı tren, Kahire-Asvan seferini yapan 2010 numaralı yolcu treninin arka vagonuna çarptı.
Çarpışmanın ardından bazı vagonlar raydan çıktı. Bölgeye gönderilen vinçler ve ağır iş makineleriyle vagonların kaldırılması ve demir yolu hattının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Sisi'den soruşturma talimatı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, kazanın nedenlerinin belirlenmesi için acil soruşturma yürütülmesini ve ihmali bulunanların hesap vermesini istedi.
Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı ise kazanın ardından 72 ambulansın görevlendirildiğini açıkladı. Yaralılardan 49'u Vasta Hastanesi'ne, 29'u Ayat Hastanesi'ne, 10'u ise Atyaf Hastanesi'ne sevk edildi.
Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın yaralıların tedavisini yakından takip ettiği ve Giza ile Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarına hazırlık seviyelerini artırma talimatı verdiği bildirildi.
Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattındaki seferler her iki yönde geçici olarak durduruldu. Ulaşımın aksaması üzerine yolcuların taşınması için otobüsler görevlendirilirken ekiplerin raydan çıkan vagonları kaldırma çalışmaları sürüyor.
Arşiv görüntü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2026
DÜNYA
Senegal'de göçmen teknesi battı: 34 kişi hayatını kaybetti
18:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала