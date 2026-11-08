https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/misirda-iki-tren-carpisti-4-olu-88-yarali-1110198691.html

Mısır'da iki tren çarpıştı: 4 ölü, 88 yaralı

Mısır'da iki tren çarpıştı: 4 ölü, 88 yaralı

Sputnik Türkiye

Mısır'ın Giza vilayetinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi kazayla ilgili... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T19:02+0300

2026-11-08T19:02+0300

2026-11-08T19:58+0300

dünya

mısır

tren

kaza

tren kazası

can kaybı

yaralı

abdülffetah sisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/08/1110198535_0:155:2970:1826_1920x0_80_0_0_3a6303b0cfcc25d4a735502616881335.jpg

Mısır'ın Giza vilayetine bağlı Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı. Bir yolcu treninin başka bir trenin arka vagonuna çarpmasıyla yaşanan kazanın ardından bölgeye onlarca ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Raydan çıkan vagonlar nedeniyle demir yolu ulaşımı aksarken olayla ilgili soruşturma başlatılması istendi.Mısır Ulusal Demir Yollarının açıklamasına göre, Giza'dan Feyyum'a giden 134 numaralı tren, Kahire-Asvan seferini yapan 2010 numaralı yolcu treninin arka vagonuna çarptı.Çarpışmanın ardından bazı vagonlar raydan çıktı. Bölgeye gönderilen vinçler ve ağır iş makineleriyle vagonların kaldırılması ve demir yolu hattının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.Sisi'den soruşturma talimatıMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, kazanın nedenlerinin belirlenmesi için acil soruşturma yürütülmesini ve ihmali bulunanların hesap vermesini istedi.Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı ise kazanın ardından 72 ambulansın görevlendirildiğini açıkladı. Yaralılardan 49'u Vasta Hastanesi'ne, 29'u Ayat Hastanesi'ne, 10'u ise Atyaf Hastanesi'ne sevk edildi.Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın yaralıların tedavisini yakından takip ettiği ve Giza ile Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarına hazırlık seviyelerini artırma talimatı verdiği bildirildi.Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattındaki seferler her iki yönde geçici olarak durduruldu. Ulaşımın aksaması üzerine yolcuların taşınması için otobüsler görevlendirilirken ekiplerin raydan çıkan vagonları kaldırma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/senegalde-gocmen-teknesi-batti-34-kisi-hayatini-kaybetti-1110198269.html

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mısır, tren, kaza, tren kazası, can kaybı, yaralı, abdülffetah sisi