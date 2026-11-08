https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/misirda-iki-tren-carpisti-4-olu-88-yarali-1110198691.html
Mısır'da iki tren çarpıştı: 4 ölü, 88 yaralı
Mısır'da iki tren çarpıştı: 4 ölü, 88 yaralı
Sputnik Türkiye
Mısır'ın Giza vilayetinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi kazayla ilgili... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T19:02+0300
2026-11-08T19:02+0300
2026-11-08T19:58+0300
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Mısır'ın Giza vilayetine bağlı Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı. Bir yolcu treninin başka bir trenin arka vagonuna çarpmasıyla yaşanan kazanın ardından bölgeye onlarca ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Raydan çıkan vagonlar nedeniyle demir yolu ulaşımı aksarken olayla ilgili soruşturma başlatılması istendi.Mısır Ulusal Demir Yollarının açıklamasına göre, Giza'dan Feyyum'a giden 134 numaralı tren, Kahire-Asvan seferini yapan 2010 numaralı yolcu treninin arka vagonuna çarptı.Çarpışmanın ardından bazı vagonlar raydan çıktı. Bölgeye gönderilen vinçler ve ağır iş makineleriyle vagonların kaldırılması ve demir yolu hattının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.Sisi'den soruşturma talimatıMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, kazanın nedenlerinin belirlenmesi için acil soruşturma yürütülmesini ve ihmali bulunanların hesap vermesini istedi.Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı ise kazanın ardından 72 ambulansın görevlendirildiğini açıkladı. Yaralılardan 49'u Vasta Hastanesi'ne, 29'u Ayat Hastanesi'ne, 10'u ise Atyaf Hastanesi'ne sevk edildi.Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın yaralıların tedavisini yakından takip ettiği ve Giza ile Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarına hazırlık seviyelerini artırma talimatı verdiği bildirildi.Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattındaki seferler her iki yönde geçici olarak durduruldu. Ulaşımın aksaması üzerine yolcuların taşınması için otobüsler görevlendirilirken ekiplerin raydan çıkan vagonları kaldırma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/senegalde-gocmen-teknesi-batti-34-kisi-hayatini-kaybetti-1110198269.html
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mısır, tren, kaza, tren kazası, can kaybı, yaralı, abdülffetah sisi
mısır, tren, kaza, tren kazası, can kaybı, yaralı, abdülffetah sisi
Mısır'da iki tren çarpıştı: 4 ölü, 88 yaralı
19:02 08.11.2026 (güncellendi: 19:58 08.11.2026)
Mısır'ın Giza vilayetinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi kazayla ilgili soruşturma talimatı verirken Kahire-Asvan demir yolu hattında seferler durduruldu.
Mısır'ın Giza vilayetine bağlı Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı. Bir yolcu treninin başka bir trenin arka vagonuna çarpmasıyla yaşanan kazanın ardından bölgeye onlarca ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Raydan çıkan vagonlar nedeniyle demir yolu ulaşımı aksarken olayla ilgili soruşturma başlatılması istendi.
Mısır Ulusal Demir Yollarının açıklamasına göre, Giza'dan Feyyum'a giden 134 numaralı tren, Kahire-Asvan seferini yapan 2010 numaralı yolcu treninin arka vagonuna çarptı.
Çarpışmanın ardından bazı vagonlar raydan çıktı. Bölgeye gönderilen vinçler ve ağır iş makineleriyle vagonların kaldırılması ve demir yolu hattının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Sisi'den soruşturma talimatı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, kazanın nedenlerinin belirlenmesi için acil soruşturma yürütülmesini ve ihmali bulunanların hesap vermesini istedi.
Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı ise kazanın ardından 72 ambulansın görevlendirildiğini açıkladı. Yaralılardan 49'u Vasta Hastanesi'ne, 29'u Ayat Hastanesi'ne, 10'u ise Atyaf Hastanesi'ne sevk edildi.
Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın yaralıların tedavisini yakından takip ettiği ve Giza ile Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarına hazırlık seviyelerini artırma talimatı verdiği bildirildi.
Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattındaki seferler her iki yönde geçici olarak durduruldu. Ulaşımın aksaması üzerine yolcuların taşınması için otobüsler görevlendirilirken ekiplerin raydan çıkan vagonları kaldırma çalışmaları sürüyor.