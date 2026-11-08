https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/konyada-mesleki-egitim-merkezinde-parlama-5-yarali-1110199388.html
Konya'da mesleki eğitim merkezinde parlama: 5 yaralı
Konya'da mesleki eğitim merkezinde parlama: 5 yaralı
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Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Meram Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana gelen parlama sonucu 1 öğretmen ve 4 öğrenci yaralandı. 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T20:36+0300
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Ateşbazı Veli Mahallesi'ndeki Meram Mesleki Eğitim Merkezi'nde, Yiyecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimi sırasında fırın alanında gaz birikmesi nedeniyle parlama yaşandı.Olayda hafif yaralanan 1 öğretmen ve 4 öğrenci, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/sivasta-evde-gaz-sikismasi-patlamasi-3-kisi-yaralandi-1110034690.html
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konya, konya büyükşehir belediyesi, konya valiliği, konya cumhuriyet başsavcılığı
konya, konya büyükşehir belediyesi, konya valiliği, konya cumhuriyet başsavcılığı
Konya'da mesleki eğitim merkezinde parlama: 5 yaralı
20:36 08.11.2026 (güncellendi: 20:37 08.11.2026)
Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Meram Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana gelen parlama sonucu 1 öğretmen ve 4 öğrenci yaralandı.
Ateşbazı Veli Mahallesi'ndeki Meram Mesleki Eğitim Merkezi'nde, Yiyecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimi sırasında fırın alanında gaz birikmesi nedeniyle parlama yaşandı.
Olayda hafif yaralanan 1 öğretmen ve 4 öğrenci, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.