https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/sivasta-evde-gaz-sikismasi-patlamasi-3-kisi-yaralandi-1110034690.html

Sivas'ta evde gaz sıkışması patlaması: 3 kişi yaralandı

Sivas'ta evde gaz sıkışması patlaması: 3 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. 01.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-01T15:20+0300

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2026-11-01T15:20+0300

türki̇ye

sivas

suşehri

doğal gaz patlaması

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu patlama oldu.Gaz sıkışması patlamaya yol açtıTaşköprü Mahallesi Kısa Sokak’taki iki katlı bir binada doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Patlamada, evde bulunan Miray Ö, Şahinder Ö. ve Hava D. yaralandı.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.Patlama nedeniyle evde hasar meydana gelirken, ekipler inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/balikesirde-tup-patlamasi-7-yarali-1109272275.html

türki̇ye

sivas

suşehri

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sivas, suşehri, doğal gaz patlaması