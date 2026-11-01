https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/sivasta-evde-gaz-sikismasi-patlamasi-3-kisi-yaralandi-1110034690.html
Sivas'ta evde gaz sıkışması patlaması: 3 kişi yaralandı
Sivas'ta evde gaz sıkışması patlaması: 3 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T15:20+0300
2026-11-01T15:20+0300
2026-11-01T15:20+0300
türki̇ye
sivas
suşehri
doğal gaz patlaması
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu patlama oldu.Gaz sıkışması patlamaya yol açtıTaşköprü Mahallesi Kısa Sokak’taki iki katlı bir binada doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Patlamada, evde bulunan Miray Ö, Şahinder Ö. ve Hava D. yaralandı.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.Patlama nedeniyle evde hasar meydana gelirken, ekipler inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/balikesirde-tup-patlamasi-7-yarali-1109272275.html
türki̇ye
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suşehri
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sivas, suşehri, doğal gaz patlaması
sivas, suşehri, doğal gaz patlaması
Sivas'ta evde gaz sıkışması patlaması: 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu patlama oldu.
Gaz sıkışması patlamaya yol açtı
Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak’taki iki katlı bir binada doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada, evde bulunan Miray Ö, Şahinder Ö. ve Hava D. yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlama nedeniyle evde hasar meydana gelirken, ekipler inceleme başlattı.