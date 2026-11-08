İsrail’in Atina Büyükelçisi'den Türk-Yunan münasebetleri hakkında açıklama: 'Yunanistan’ın yanında duracağız'

İsrail, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı şiddetle kınamaktadır. Hem İsrail Dışişleri Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanı, bu anlaşmayı reddeden ve kınayan açık bir tutum ortaya koymuştur. Tutumumuz açık bir ilkeye dayanmaktadır: İki ülke arasında yapılan bir anlaşma, üçüncü bir ülkenin meşru haklarını ve çıkarlarını göz ardı edemez veya söz konusu anlaşmaya taraf olmayan bir ülkeye düzenlemeler dayatamaz. Uluslararası hukuk göz ardı edilemez.

Size önemli bir hususu hatırlatmak isterim. Başbakan Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada Yunanistan’ın İsrail açısından taşıdığı öneme özellikle değindi. Bir İsrail Başbakanı’nın belirli bir ülkeyi bu şekilde ismen andığı başka bir konuşma hatırlamıyorum. Bu durum tek başına bile çok şey anlatıyor. Yunanistan’ın İsrail’in stratejik düşüncesinde sahip olduğu özel konumu yansıtıyor.

Ancak İsrail ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz üzerinden tanımlanmamaktadır. Bu ilişkinin kendine özgü bir derinliği, anlamı ve geleceği vardır.