https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/ishal-olunmayacagina-dair-e-posta-gonderildi-bankaya-mobbing-tazminati-karari-1110198050.html

'İshal olunmayacağına' dair e-posta gönderildi: Bankaya mobbing tazminatı kararı

'İshal olunmayacağına' dair e-posta gönderildi: Bankaya mobbing tazminatı kararı

Sputnik Türkiye

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yöneticisinin psikolojik baskısına maruz kaldığını ve tuvalet molalarının dahi takip edildiğini belirterek dava açan banka... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T18:31+0300

2026-11-08T18:31+0300

2026-11-08T18:31+0300

türki̇ye

i̇zmir

yargıtay

i̇zmir bölge adliye mahkemesi

banka

mobbing

mobbingle mücadele derneği

müdür

çalışan

işçi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074987460_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b3cd7e85ed57b40840e5005a98f365ba.jpg

2001 yılında bir bankada çalışmaya başlayan ve 2014'te İzmir'de takım lideri olarak görevlendirilen çalışan, birim müdürünün kendisine karşı aşağılayıcı ve tehditkar tutum sergilediğini iddia etti.Müdürün davranışlarını üst yönetime şikayet etmesinin ardından üzerindeki baskının arttığını belirten çalışan, mola sürelerinin takip edildiğini, idari izin hakkından yararlandırılmadığını ve toplantılarda hakarete uğradığını ileri sürdü.Çalışma yerinin değiştirilerek sürekli gözetim altında tutulduğunu ve diğer takım liderleriyle iletişiminin engellendiğini savunan çalışan, psikolojik taciz nedeniyle depresyon ve hipertansiyon tedavisi gördüğünü kaydetti.İş sözleşmesi 13 Mart 2020'de feshedilen çalışan, maddi ve manevi tazminat ile ayrımcılık tazminatı talebiyle yargıya başvurdu.Banka yönetimi ise iş sözleşmesinin işin ve iş yerinin gerekleri doğrultusunda feshedildiğini savunarak mobbing iddialarını kabul etmedi. Disiplin soruşturmasında sistematik bir yıldırma davranışının tespit edilmediğini belirten banka, davanın reddedilmesini talep etti.Tuvalet molalarıyla ilgili e-posta atıldıDavayı inceleyen İzmir 20. İş Mahkemesi, tanık beyanları, e-posta yazışmaları ve sağlık raporlarını değerlendirerek çalışanın psikolojik tacize uğradığına karar verdi.Mahkemenin gerekçeli kararında, çalışanların tuvalete art arda iki kez gitmelerinin dahi sorun edildiği ve "ishal olunmayacağına" ilişkin e-posta gönderildiği bilgisine yer verildi.Çalışana mola saatleri nedeniyle uyarı mesajı gönderildiği, aynı gün birkaç saat sonra molaya çıkan diğer çalışanlara yönelik rencide edici ve suçlayıcı ifadeler içeren e-postalar paylaşıldığı da belirtildi.Mahkeme, çalışanın diğer takım liderlerine kıyasla daha fazla iş yükü taşıdığını, çalışma yerinin değiştirilerek gözetim altında tutulduğunu ve müdürünün aşağılayıcı davranışlarına maruz kaldığını tespit etti.Çalışanın performansının yetersiz olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirten mahkeme, küçülme gerekçesiyle gerçekleştirildiği belirtilen fesih kapsamında başka bir çalışanın işine son verilmediğine de dikkati çekti.Uzun süre dışlanan, rencide edilen ve yalnızlaştırılan çalışanın şikayetlerinin karşılıksız bırakılmasının ardından iş sözleşmesinin feshedilmesini psikolojik taciz kapsamında değerlendiren mahkeme, manevi tazminat talebini kabul etti. Maddi tazminat ve ayrımcılık tazminatı taleplerini ise reddetti.Bankanın karara yönelik istinaf başvurusu İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesince esastan reddedildi.Yargıtay kararı onadıBankanın kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine taşındı. Dosyadaki iddia ve savunmaları, belgeleri ve yargılama sürecini inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını usul ve kanuna uygun buldu.Böylece banka çalışanına manevi tazminat ödenmesine ilişkin karar Yargıtay tarafından da onanmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/33-yillik-izin-ucreti-davasinda-yargitaydan-emsal-karar-1110159128.html

türki̇ye

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, yargıtay, i̇zmir bölge adliye mahkemesi, banka, mobbing, mobbingle mücadele derneği, müdür, çalışan, işçi, mahkeme, mahkeme kararı, tuvalet