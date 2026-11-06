https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/33-yillik-izin-ucreti-davasinda-yargitaydan-emsal-karar-1110159128.html

33 yıllık izin ücreti davasında Yargıtay'dan emsal karar

33 yıllık izin ücreti davasında Yargıtay'dan emsal karar

Sputnik Türkiye

Aynı şirkette 33 yıl çalışan muhasebe müdürünün ölümünün ardından ailesinin açtığı yıllık izin ücreti davasında Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar çıktı... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T11:07+0300

2026-11-06T11:07+0300

2026-11-06T11:07+0300

türki̇ye

yıllık izin

yargıtay

yüksek mahkeme

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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Özel bir şirkette 33 yıl boyunca muhasebe ve mali işler müdürü olarak çalışan N.U.'nun hayatını kaybetmesinin ardından ailesi, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti alacakları için İş Mahkemesi'ne başvurdu.Davacılar, N.U.'nun yoğun çalışma temposu nedeniyle yıllık izinlerinin büyük bir bölümünü kullanamadığını belirterek kıdem tazminatı, asgari geçim indirimi ve kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin işverenden tahsil edilmesini talep etti.Yerel mahkemenin aile lehine verdiği karar, istinaf incelemesinin ardından Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme, yıllık izin hesabı ve işçinin gerçek ücretinin belirlenmesi yönünden kararı bozdu.33 yıl çalışan işçinin ailesi dava açtıDavacı aile, N.U.'nun son aylık ücretinin net 15 bin TL olduğunu ancak maaşının bir bölümünün bankadan, bir bölümünün elden ödenmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen ücretin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.İşveren ise N.U.'nun emekli olduktan sonra da şirkete danışmanlık hizmeti verdiğini, ikinci çalışma döneminin önemli bir bölümünde rahatsızlığı nedeniyle yıllık izinlerini kullandığını savundu.Şirket ayrıca bu dönemde kullanılmayan izinler ve kıdem tazminatına mahsuben ödemeler yapıldığını öne sürdü.İş Mahkemesi yıllık izin ücreti talebini kabul ettiDavayı inceleyen İş Mahkemesi, iş sözleşmesinin ölüm nedeniyle sona erdiğini ve daha önce kıdem tazminatı ödendiğinin kanıtlanamadığını belirterek ailenin kıdem tazminatı talebini kabul etti.Mahkeme, işverenin N.U.'nun ücretli yıllık izinlerini kullandığını veya iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından izin ücretlerinin ödendiğini ispatlayamadığı gerekçesiyle yıllık izin ücreti talebini de haklı buldu.Davalı işverenin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları reddetti. Bunun üzerine şirket kararı temyize taşıdı.Yargıtay: Yıllık izinlerin üçte biri kullanılmış kabul edilmeliYargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin N.U.'nun 33 yıllık çalışma süresi boyunca hiç yıllık izin kullanmadığını kabul ederek hesaplama yapmasını hatalı buldu.Yüksek Mahkeme, dava dilekçesinde işçinin izinlerinin tamamını değil, büyük bir bölümünü kullanmadığının belirtildiğine dikkat çekti.Kararda, 6100 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinde düzenlenen vakıayla bağlılık kuralı hatırlatılarak hâkimin, kanuni istisnalar dışında tarafların ileri sürmediği vakıaları kendiliğinden dikkate alamayacağı vurgulandı.Yargıtay, yıllık izin ücreti ve işçilik alacaklarının hesaplanmasında esas alınacak ücretin belirlenmesi konusunda da eksik inceleme yapıldığını tespit etti.

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yıllık izin, yargıtay, yüksek mahkeme, sosyal güvenlik kurumu (sgk)