https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/irandan-hurmuz-bogazinda-mayin-uyarisi-1110196845.html
İran'dan Hürmüz Boğazı'nda mayın uyarısı
İran'dan Hürmüz Boğazı'nda mayın uyarısı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen geçiş kurallarına uymayan gemilerin mayın tehlikesiyle karşılaşabileceğini... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T17:29+0300
2026-11-08T17:29+0300
2026-11-08T17:29+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
i̇ran
tahran
ortadoğu
haberler
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı için yeni bir uyarıda bulundu. Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, İran'ın belirlediği kurallara uymayan gemilerin deniz mayınlarıyla karşılaşabileceğini belirterek boğazdaki alternatif rotaların güvenliğine ilişkin tehditte bulundu.İran basınında yer alan açıklamalara göre Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen Devrim Muhafızları Donanması'nın kontrolünde olduğunu öne sürdü. Gemilerin Tahran'ın belirlediği geçiş kurallarına uyması gerektiğini savunan Muhibbi, mayın tehlikesine dikkat çekti.İran Devrim Muhafızlarından Hürmüz Boğazı'na mayın tehdidiHüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif güzergâhları kullanacak gemilerin karşılaşabileceği tehlikelere ilişkin konuştu.İran'ın geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin mayınlara çarpabileceğini ileri süren Muhibbi, şu ifadeyi kullandı:"Mayınlar bekliyor."Bu açıklama, İran'ın boğazdaki deniz trafiği üzerindeki denetimini sürdürme kararlılığının yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ancak Muhibbi'nin sözleri, mayınların konumuna veya boğazdaki bütün geçiş güzergâhlarının fiilî durumuna ilişkin bağımsız bir doğrulama içermiyor.Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri alarmıİngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamalarda, Umman açıklarında iki petrol tankerinde yangın çıktığı ve gemilerdeki mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.İran Devrim Muhafızları Ordusu ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını iddia etti.İran'ın mayın iddiası ile UKMTO'nun bildirdiği tanker olayları arasında doğrudan bağlantı bulunduğu, aktarılan bilgilerle bağımsız olarak doğrulanmış değil. Olayların kesin nedenine ilişkin teknik inceleme sonuçları da paylaşılmadı.ABD-İran geriliminde Hürmüz Boğazı neden kritik?Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan stratejik bir deniz geçidi olması nedeniyle dünya enerji piyasaları açısından kritik önem taşıyor.Körfez ülkelerinden yapılan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının önemli bir bölümü bu güzergâhtan gerçekleştiriliyor. Boğazdaki güvenlik riskleri, yalnızca bölgedeki deniz taşımacılığını değil, uluslararası petrol fiyatlarını, sigorta maliyetlerini ve küresel tedarik zincirlerini de etkileyebiliyor.Bu nedenle İran'ın deniz mayınlarına ilişkin uyarısı, bölgedeki askerî gerilimin yanı sıra ticari gemilerin güvenliği açısından da önem taşıyor.Hürmüz Boğazı'nda ateşkesten yeniden çatışmayaAktarılan gelişmelerin arka planında, ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik başlattığı saldırılar bulunuyor. Saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ciddi şekilde sekteye uğradı.İran, bu süreçte Körfez ülkelerinde ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğunu belirttiği hedeflere yönelik saldırılar düzenledi. Taraflar arasında daha sonra ateşkes sağlandığı bildirildi.17 Haziran 2026'da Washington ile Tahran arasında imzalandığı belirtilen İslamabad Mutabakatı kapsamında askerî saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasına yönelik düzenlemelerin başlatılması kararlaştırıldı.Ancak anlaşmanın uygulanması ve gemilerin geçiş koşullarına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle süreç sekteye uğradı. Temmuz ayında çatışmaların yeniden başladığı, İran'ın ise 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurduğu aktarıldı.Son mayın uyarısı, boğazdaki seyrüsefer güvenliği ve geçiş koşullarına ilişkin anlaşmazlıkların devam ettiğine işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/misirdan-akdenizde-dogal-gaz-kesfi-57-milyar-metrekupluk-rezerv-bulundu-1110196646.html
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hürmüz boğazı, i̇ran, tahran, ortadoğu, haberler
hürmüz boğazı, i̇ran, tahran, ortadoğu, haberler
İran'dan Hürmüz Boğazı'nda mayın uyarısı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen geçiş kurallarına uymayan gemilerin mayın tehlikesiyle karşılaşabileceğini söyledi. Tahran yönetiminin boğaz üzerindeki kontrol iddiası ve iki petrol tankerinin mayına çarptığı yönündeki açıklaması, kritik deniz yolundaki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı için yeni bir uyarıda bulundu. Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, İran'ın belirlediği kurallara uymayan gemilerin deniz mayınlarıyla karşılaşabileceğini belirterek boğazdaki alternatif rotaların güvenliğine ilişkin tehditte bulundu.
İran basınında yer alan açıklamalara göre Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen Devrim Muhafızları Donanması'nın kontrolünde olduğunu öne sürdü. Gemilerin Tahran'ın belirlediği geçiş kurallarına uyması gerektiğini savunan Muhibbi, mayın tehlikesine dikkat çekti.
İran Devrim Muhafızlarından Hürmüz Boğazı'na mayın tehdidi
Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif güzergâhları kullanacak gemilerin karşılaşabileceği tehlikelere ilişkin konuştu.
İran'ın geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin mayınlara çarpabileceğini ileri süren Muhibbi, şu ifadeyi kullandı:
Bu açıklama, İran'ın boğazdaki deniz trafiği üzerindeki denetimini sürdürme kararlılığının yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ancak Muhibbi'nin sözleri, mayınların konumuna veya boğazdaki bütün geçiş güzergâhlarının fiilî durumuna ilişkin bağımsız bir doğrulama içermiyor.
Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri alarmı
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamalarda, Umman açıklarında iki petrol tankerinde yangın çıktığı ve gemilerdeki mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını iddia etti.
İran'ın mayın iddiası ile UKMTO'nun bildirdiği tanker olayları arasında doğrudan bağlantı bulunduğu, aktarılan bilgilerle bağımsız olarak doğrulanmış değil. Olayların kesin nedenine ilişkin teknik inceleme sonuçları da paylaşılmadı.
ABD-İran geriliminde Hürmüz Boğazı neden kritik?
Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan stratejik bir deniz geçidi olması nedeniyle dünya enerji piyasaları açısından kritik önem taşıyor.
Körfez ülkelerinden yapılan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının önemli bir bölümü bu güzergâhtan gerçekleştiriliyor. Boğazdaki güvenlik riskleri, yalnızca bölgedeki deniz taşımacılığını değil, uluslararası petrol fiyatlarını, sigorta maliyetlerini ve küresel tedarik zincirlerini de etkileyebiliyor.
Bu nedenle İran'ın deniz mayınlarına ilişkin uyarısı, bölgedeki askerî gerilimin yanı sıra ticari gemilerin güvenliği açısından da önem taşıyor.
Hürmüz Boğazı'nda ateşkesten yeniden çatışmaya
Aktarılan gelişmelerin arka planında, ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik başlattığı saldırılar bulunuyor. Saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ciddi şekilde sekteye uğradı.
İran, bu süreçte Körfez ülkelerinde ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğunu belirttiği hedeflere yönelik saldırılar düzenledi. Taraflar arasında daha sonra ateşkes sağlandığı bildirildi.
17 Haziran 2026'da Washington ile Tahran arasında imzalandığı belirtilen İslamabad Mutabakatı kapsamında askerî saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasına yönelik düzenlemelerin başlatılması kararlaştırıldı.
Ancak anlaşmanın uygulanması ve gemilerin geçiş koşullarına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle süreç sekteye uğradı. Temmuz ayında çatışmaların yeniden başladığı, İran'ın ise 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurduğu aktarıldı.
Son mayın uyarısı, boğazdaki seyrüsefer güvenliği ve geçiş koşullarına ilişkin anlaşmazlıkların devam ettiğine işaret ediyor.