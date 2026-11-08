https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/ingiltere-rusyaya-karsi-deniz-ittifaki-kurmaya-hazirlaniyor-1110199042.html
İngiltere, Rusya'ya karşı deniz ittifakı kurmaya hazırlanıyor
İngiltere, Rusya'ya karşı deniz ittifakı kurmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
İngiltere’nin Kuzey Avrupa ülkelerindeki müttefikleriyle birlikte önümüzdeki hafta Rusya'ya karşı yeni bir deniz ortaklığı kurmaya yönelik bir anlaşma... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T19:47+0300
2026-11-08T19:47+0300
2026-11-08T19:47+0300
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Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, Financial Times gazetesine demecinde İngiltere’nin Kuzey Avrupa ülkelerindeki müttefikleriyle birlikte önümüzdeki hafta Rusya'ya karşı yeni bir deniz ortaklığı kurmaya yönelik bir anlaşma imzalayacağını belirtti.Knighton, tüm bu eylemlerin Avrupa'da ve Birleşik Krallık'ta suikast girişimleri, siber saldırılar ve sabotaj eylemleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Rusya'ya karşı yöneltildiğini gizlemedi.İngiliz yetkili, "Avrupa'nın, düşmanımızı caydırabilmemiz için yeniden silahlanma ve hazırlık durumunu iyileştirme çabalarını kesinlikle hızlandırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Daha önce bildirildiği üzere söz konusu ortaklık, 2014 yılından bu yana Birleşik Krallık komutası altında faaliyet gösteren Birleşik Seferi Kuvvet (JEF) modelini temel alacak. Kuzey Avrupa'daki 10 ülkeden oluşan bu bölgesel savunma grubu Birleşik Krallık, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Finlandiya, İsveç ve Estonya'yı kapsıyor.JEF üyeleri arasındaki anlaşmanın 10 Kasım'da, Oslo'da bulunan İngiliz uçak gemisi HMS Prince of Wales'te imzalanacağı bildiriliyor.Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya'nın çıkarlarına zarar veren her türlü eyleme, son derece kararlı bir yanıt verilecek" ifadelerini kullandı.Büyükelçilik daha önce Londra’nın yönelttiği tüm suçlamaları reddetmiş, Moskova’nın İngiltere için hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığına defalarca dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/patrusev-nato-ab-ve-ingiltere-avrupada-buyuk-bir-savas-cikarmaya-calisiyor-1109976305.html
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i̇ngiltere, birleşik krallık, financial times, avrupa, rusya, hms prince of wales, the financial times (ft), londra, moskova
İngiltere, Rusya'ya karşı deniz ittifakı kurmaya hazırlanıyor
İngiltere’nin Kuzey Avrupa ülkelerindeki müttefikleriyle birlikte önümüzdeki hafta Rusya'ya karşı yeni bir deniz ortaklığı kurmaya yönelik bir anlaşma imzalayacağı öğrenildi.
Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, Financial Times gazetesine demecinde İngiltere’nin Kuzey Avrupa ülkelerindeki müttefikleriyle birlikte önümüzdeki hafta Rusya'ya karşı yeni bir deniz ortaklığı kurmaya yönelik bir anlaşma imzalayacağını belirtti.
Knighton, tüm bu eylemlerin Avrupa'da ve Birleşik Krallık'ta suikast girişimleri, siber saldırılar ve sabotaj eylemleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Rusya'ya karşı yöneltildiğini gizlemedi.
İngiliz yetkili, "Avrupa'nın, düşmanımızı caydırabilmemiz için yeniden silahlanma ve hazırlık durumunu iyileştirme çabalarını kesinlikle hızlandırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce bildirildiği üzere söz konusu ortaklık, 2014 yılından bu yana Birleşik Krallık komutası altında faaliyet gösteren Birleşik Seferi Kuvvet (JEF) modelini temel alacak. Kuzey Avrupa'daki 10 ülkeden oluşan bu bölgesel savunma grubu Birleşik Krallık, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Finlandiya, İsveç ve Estonya'yı kapsıyor.
JEF üyeleri arasındaki anlaşmanın 10 Kasım'da, Oslo'da bulunan İngiliz uçak gemisi HMS Prince of Wales'te imzalanacağı bildiriliyor.
Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya'nın çıkarlarına zarar veren her türlü eyleme, son derece kararlı bir yanıt verilecek" ifadelerini kullandı.
Büyükelçilik daha önce Londra’nın yönelttiği tüm suçlamaları reddetmiş, Moskova’nın İngiltere için hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığına defalarca dikkat çekmişti.