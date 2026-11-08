https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/galatasarayda-sari-torba-krizi-15-baro-harekete-gecti-1110189724.html

Galatasaray'da 'sarı torba' krizi: 15 baro harekete geçti

Galatasaray'da 'sarı torba' krizi: 15 baro harekete geçti

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Amedspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından GSStore tarafından yayımlanan tanıtım videosu tartışma yarattı. 'Sarı torba' imgesini... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T10:20+0300

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spor

nahit eren

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galatasaray

amedspor

türkiye

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Galatasaray ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürün mağazası GSStore tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı tartışmalara neden oldu. Paylaşımda kullanılan görselin "sarı torba" imgesini çağrıştırdığı yönündeki tepkiler üzerine video kaldırıldı.Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 4-3 kazandığı maçın ardından GSStore, karşılaşmada takımının son golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz için bir forma tanıtım videosu yayımladı.Videonun başlangıcında yer alan altın renkli ambalaj görseli, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "sarı torba" imgesine gönderme olarak yorumlandı. Paylaşım kısa sürede tartışma konusu olurken, Amedspor yönetimi ve çeşitli barolardan açıklamalar geldi.GSStore'dan 'sarı torba' açıklaması: Paylaşım silindiTepkilerin ardından söz konusu videoyu sosyal medya hesabından kaldıran GSStore, kullanılan görselin yanlış yorumlandığını belirterek açıklama yaptı.GSStore, videoda yer alan altın renkli pelur kağıdın ürünün ambalaj tasarımına ait olduğunu savundu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Böylece GSStore, paylaşımın herhangi bir siyasi veya toplumsal mesaj içerdiği yönündeki yorumları reddetti.Amedspor Başkanı Nahit Eren'den Galatasaray'a özür çağrısıAmedspor Başkanı Nahit Eren, videonun kaldırılmasının yeterli olmadığını belirterek Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu.Eren, paylaşımın hazırlanma sürecinin açıklığa kavuşturulmasını, sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve kulübün kamuoyundan özür dilemesini istedi.Nahit Eren, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Amedspor cephesinin açıklamasıyla birlikte tartışma, sosyal medya tepkilerinin ötesine taşındı.15 barodan ortak açıklama: 'Kayıpları, acıyı ve yas duygusunu temsil eden 'sarı torba' imgesi'Diyarbakır, Mardin ve Van'ın da aralarında bulunduğu 15 baro, GSStore'un paylaşımına ilişkin ortak açıklama yayımladı.Ortak açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:Barolar, söz konusu imgenin spor rekabeti içerisinde kullanılmasının geçmişte yaşanan acıları ve toplumsal travmaları hafife alma sonucunu doğurabileceğini savundu.15 baro, olayla ilgili hukuki girişimlerde bulunacaklarını ve suç duyurusu yapacaklarını açıkladı.Galatasaray-Amedspor maçı sonrası tartışma büyüdüGalatasaray'ın Amedspor karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetin ardından başlayan tartışma, kulüpler arasındaki sportif rekabetin dışına çıktı.Amedspor Başkanı Nahit Eren'in özür çağrısı ve 15 baronun hukuki girişim kararı, olayın yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.GSStore'un paylaşımı kaldırmasına ve açıklama yapmasına rağmen Amedspor cephesi, sorumluların belirlenmesini ve kamuoyundan özür dilenmesini talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/arda-gulerden-valencia-karsisinda-sov-ispanya-onu-konusuyor-1110190000.html

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nahit eren, barış alper yılmaz, diyarbakır, mardin, van, galatasaray, amedspor, türkiye