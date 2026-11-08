Galatasaray'da 'sarı torba' krizi: 15 baro harekete geçti
10:20 08.11.2026 (güncellendi: 10:51 08.11.2026)
© AA / Abdülhamid HoşbaşGalatasaray ile Stuttgart arasında RAMS Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı.
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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Galatasaray'ın Amedspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından GSStore tarafından yayımlanan tanıtım videosu tartışma yarattı. 'Sarı torba' imgesini çağrıştırdığı gerekçesiyle paylaşım silinirken, Amedspor Başkanı Nahit Eren özür çağrısında bulundu. GSStore iddiaları reddederken, 15 baro hukuki girişim başlatacağını duyurdu.
Galatasaray ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürün mağazası GSStore tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı tartışmalara neden oldu. Paylaşımda kullanılan görselin "sarı torba" imgesini çağrıştırdığı yönündeki tepkiler üzerine video kaldırıldı.
Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 4-3 kazandığı maçın ardından GSStore, karşılaşmada takımının son golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz için bir forma tanıtım videosu yayımladı.
Videonun başlangıcında yer alan altın renkli ambalaj görseli, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "sarı torba" imgesine gönderme olarak yorumlandı. Paylaşım kısa sürede tartışma konusu olurken, Amedspor yönetimi ve çeşitli barolardan açıklamalar geldi.
GSStore'dan 'sarı torba' açıklaması: Paylaşım silindi
Tepkilerin ardından söz konusu videoyu sosyal medya hesabından kaldıran GSStore, kullanılan görselin yanlış yorumlandığını belirterek açıklama yaptı.
GSStore, videoda yer alan altın renkli pelur kağıdın ürünün ambalaj tasarımına ait olduğunu savundu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu görsel, yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımının bir parçası olup bunun dışında herhangi bir anlam veya mesaj taşımamaktadır."
Böylece GSStore, paylaşımın herhangi bir siyasi veya toplumsal mesaj içerdiği yönündeki yorumları reddetti.
Amedspor Başkanı Nahit Eren'den Galatasaray'a özür çağrısı
Amedspor Başkanı Nahit Eren, videonun kaldırılmasının yeterli olmadığını belirterek Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu.
Eren, paylaşımın hazırlanma sürecinin açıklığa kavuşturulmasını, sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve kulübün kamuoyundan özür dilemesini istedi.
Nahit Eren, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Paylaşımı silmek yetmez! Bu paylaşımın hangi amaçla ve kimlerin sorumluluğunda yapıldığını kamuoyuna açıklamaya, sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatmaya ve özür dilemeye davet ediyoruz. Bu vahim tutumun üzeri 'forma tanıtımı' gerekçesiyle örtülemez."
Amedspor cephesinin açıklamasıyla birlikte tartışma, sosyal medya tepkilerinin ötesine taşındı.
15 barodan ortak açıklama: 'Kayıpları, acıyı ve yas duygusunu temsil eden 'sarı torba' imgesi'
Diyarbakır, Mardin ve Van'ın da aralarında bulunduğu 15 baro, GSStore'un paylaşımına ilişkin ortak açıklama yayımladı.
Ortak açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:
"Kürt toplumunun kolektif hafızasında kayıpları, acıyı ve yas duygusunu temsil eden 'sarı torba' imgesi taşıdığı tarihsel ve toplumsal anlam itibarıyla bir görsel olarak değerlendirilemez."
Barolar, söz konusu imgenin spor rekabeti içerisinde kullanılmasının geçmişte yaşanan acıları ve toplumsal travmaları hafife alma sonucunu doğurabileceğini savundu.
15 baro, olayla ilgili hukuki girişimlerde bulunacaklarını ve suç duyurusu yapacaklarını açıkladı.
Galatasaray-Amedspor maçı sonrası tartışma büyüdü
Galatasaray'ın Amedspor karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetin ardından başlayan tartışma, kulüpler arasındaki sportif rekabetin dışına çıktı.
Amedspor Başkanı Nahit Eren'in özür çağrısı ve 15 baronun hukuki girişim kararı, olayın yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.
GSStore'un paylaşımı kaldırmasına ve açıklama yapmasına rağmen Amedspor cephesi, sorumluların belirlenmesini ve kamuoyundan özür dilenmesini talep ediyor.