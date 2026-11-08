https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/arda-gulerden-valencia-karsisinda-sov-ispanya-onu-konusuyor-1110190000.html

İspanya onu konuşuyor: Arda Güler'den Valencia karşısında şov

İspanya onu konuşuyor: Arda Güler'den Valencia karşısında şov

Sputnik Türkiye

Real Madrid'in Valencia'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği La Liga karşılaşmasında Arda Güler, bir gol ve bir asistlik performansıyla öne çıktı. Mestalla'da... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

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spor

madrid

real madrid

valencia

jose mourinho

kylian mbappe

arda güler

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İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Valencia'yı 3-0 mağlup etti. Mestalla Stadı'nda oynanan karşılaşmaya milli futbolcu Arda Güler'in performansı damga vurdu. Genç oyuncu, bir gol ve bir asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.Karşılaşmada 84 dakika sahada kalan Arda Güler'in performansı, maçın ardından İspanyol spor basınında geniş yer buldu. Genç futbolcunun hücumdaki etkinliği, oyun görüşü ve takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlantı öne çıkarıldı.Arda Güler'den Valencia karşısında 1 gol, 1 asistReal Madrid, karşılaşmanın 28. dakikasında Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, ilk yarının son bölümünde farkı artırmayı başardı. 1. dakikada sahneye çıkan Arda Güler, topu ağlarla buluşturarak Real Madrid'in soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitmesini sağladı.İkinci yarıda da hücumdaki etkinliğini sürdüren Madrid temsilcisi, 75. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Fransız yıldızın golünde asisti yapan isim yine Arda Güler oldu.Böylece milli futbolcu, Valencia deplasmanını bir gol ve bir asistle tamamladı.Valencia 10 kişi kaldı, Arda Güler maçın oyuncusu seçildiEv sahibi Valencia'da Jose Luis Gaya, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. İspanyol ekibi, karşılaşmanın son bölümünü 10 kişi tamamladı.Real Madrid'de 84 dakika görev yapan Arda Güler, ortaya koyduğu performansla maçın oyuncusu seçildi.Genç futbolcunun hem gol atması hem de asist yapması, Real Madrid'in deplasmandaki galibiyetinde belirleyici unsurlardan biri oldu.İspanyol basınından Arda Güler'e övgü yağdıKarşılaşmanın ardından İspanyol basını, Arda Güler'in Mestalla'daki performansını manşetlerine taşıdı.El Confidencial, Real Madrid'in galibiyetini değerlendirirken takımın Arda Güler'in belirlediği tempoyla oynadığına dikkat çekti. Gazete, Madrid'in Mestalla'daki başarısında milli futbolcunun rolünü öne çıkardı.EsDiario ise karşılaşmayı "uzun bıçaklar gecesi" benzetmesiyle ele alırken, sahada futboluyla fark yaratan ismin Arda Güler olduğunu yazdı.İspanyol gazetelerinden 'Türk sihri' manşetiElDesmarque, genç yıldızın performansını "Arda Güler sihirbaz şapkasını çıkardı" sözleriyle değerlendirdi.VAVEL ise Real Madrid'in galibiyetini "Madrid, Türk sihriyle Mestalla'yı fethetti" başlığıyla okuyucularına duyurdu.Bernabéu Digital, Arda Güler'in performansını değerlendirirken genç futbolcunun yeteneğine dikkat çekti ve Jose Mourinho'nun geçmişte oyuncuya ilişkin yaklaşımına gönderme yaptı.El Gol Digital ise milli futbolcunun gol ve asist katkısını öne çıkararak Real Madrid'in Barcelona ile şampiyonluk yarışındaki mücadelesine dikkat çekti.Arda Güler, Real Madrid'de yine gündemin merkezindeValencia karşısında sergilediği performansla İspanyol basınında geniş yankı uyandıran Arda Güler, Real Madrid'in hücum organizasyonlarında üstlendiği rolle dikkat çekti.Milli futbolcunun hem gol yollarında etkili olması hem de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlaması, Mestalla'daki karşılaşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.Real Madrid'in 3-0'lık galibiyeti, Arda Güler'in bireysel performansıyla birlikte İspanyol spor basınının gündemine yerleşti.

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