https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/fonlardan-mevduata-kayis-suruyor-mu-faizlerde-son-tablo-1110186440.html

Fonlardan mevduata kayış sürüyor mu? Faizlerde son tablo

Fonlardan mevduata kayış sürüyor mu? Faizlerde son tablo

Sputnik Türkiye

Fon soruşturmasında dört kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 118'e ulaştı. Eski bakan, siyasetçi, üst düzey kamu yöneticileri ve iş dünyasından... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T20:47+0300

2026-11-07T20:47+0300

2026-11-07T20:47+0300

ekonomi̇

fon

fatih karahan

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19 Ağustos’ta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) bilgi ve belge talep etmesiyle başlayan fon soruşturması sürüyor. SPK, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketinin kurduğu ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören fonların alım satımını durdurmuş, bu şirketlere ait bazı fonların tasfiyesine de karar vermişti.Soruşturmanın yanı sıra yatırım fonları ve mevduat hesaplarındaki gelişmeler de gündemde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri, 11 Eylül–30 Ekim döneminde para piyasası fonlarının büyüklüğünde ve TL mevduat hesaplarında yaşanan değişimi ortaya koydu.Fon soruşturmasında kimler tutuklandı?Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen bulunuyor.Son olarak eski SPK Başkanvekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı tutuklandı. Bu kararlarla soruşturmadaki tutuklu sayısı 7 Kasım itibarıyla 118'e yükseldi.Erdoğan: Hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Kasım’da Güney Kore ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken fon soruşturmasını da değerlendirdi. Erdoğan, “Rüşvet, usulsüzlük, suistimal, bütün bunlar tek tek ortaya çıkartılıyor.” dedi. Açıklamasında ayrıca “Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler. Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor” ifadelerini kullandı.Karahan: Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldiTCMB Başkanı Fatih Karahan, 6 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını belirterek, “Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi.” dedi.Para piyasası fonlarının büyüklüğü 1 trilyon 660 milyar liraya gerilediTCMB’nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 11 Eylül haftasında 2 trilyon 135 milyar lira olan para piyasası fonlarının büyüklüğü, 30 Ekim haftasında 1 trilyon 660 milyar liraya geriledi. Aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam mevduatı 33 trilyon 457 milyar liradan 34 trilyon 105 milyar liraya, yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı ise 18 trilyon 310 milyar liradan 18 trilyon 821 milyar liraya yükseldi.30 Ekim haftasında ise toplam mevduat bir önceki haftaya göre yüzde 0,32, TL mevduat yüzde 0,73 azaldı.Gerçek kişilerin vadeli TL mevduatı 8,3 trilyon lirayı aştıMevduattaki değişim gerçek kişilerin vadeli TL hesaplarında da görüldü. TCMB verilerine göre gerçek kişilerin vadeli TL mevduatı 11 Eylül haftasında 7 trilyon 921 milyar lira iken, 30 Ekim haftasında 8 trilyon 324 milyar liraya yükseldi.Mevduat artarken faiz oranları gerilediMevduat tutarları yükselirken bankaların yeni açılan TL mevduata uyguladığı ağırlıklı ortalama faiz oranı düştü. TCMB’nin haftalık faiz istatistiklerine göre bu oran 11 Eylül haftasında yüzde 43,90 iken, 30 Ekim haftasında yüzde 42,06'ya geriledi.Aynı dönemde Merkez Bankası da politika faizini indirdi. TCMB Para Politikası Kurulu, 22 Ekim’deki toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'den yüzde 36'ya çekti.Kasım ayı mevduat faizleri: 300 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar?Kasım ayında bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yüzde 35,25 ile yüzde 41,50 arasında değişiyor. 300 bin liranın vade sonundaki net faiz getirisi ise 7 bin 335 lira ile 8 bin 245 lira arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-eski-spk-baskanvekili-enver-usca-dahil-4-tutuklama-1110180394.html

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2026

Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

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Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

fon, fatih karahan, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası