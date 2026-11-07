https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/iran-rusya-ile-110-milyar-metrekup-kapasiteli-dogal-gaz-hatti-kurmayi-planliyor-1110188284.html
‘İran, Rusya ile 110 milyar metreküp kapasiteli doğal gaz hattı kurmayı planlıyor’
‘İran, Rusya ile 110 milyar metreküp kapasiteli doğal gaz hattı kurmayı planlıyor’
Sputnik Türkiye
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya ile uzun vadede 110 milyar metreküp hedef kapasiteli bir doğal gaz boru hattı inşa etmeyi planladıklarını... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T22:28+0300
2026-11-07T22:28+0300
2026-11-07T22:28+0300
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doğalgaz boru hattı
azerbaycan
doğal gaz
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İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülkenin doğal gaz alanındaki işbirliğinin kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki aşamada yürütüldüğünü söyledi.Celali, “Uzun vadede İran ile Rusya arasında 110 milyar metreküp hedef kapasiteli özel bir doğal gaz boru hattının inşası planlanıyor. İlk aşamada, iki ila üç yıl içinde kapasitenin 55 milyar metreküp olması öngörülüyor” dedi.Kısa vadede mevcut boru hatlarından yararlanılmasının altyapının yenilenmesini ve Azerbaycan ile işbirliğini gerektirdiğini belirten Celali, bu çalışmaların zaman alacağını kaydetti.Celali, projelerin en hızlı şekilde hayata geçirilmesi için takas yoluyla doğal gaz tedariki seçeneğinin görüşüldüğünü ifade ederek, bu senaryoda Rus gazının Azerbaycan’ın kuzeyinden alınmasının ve eşdeğer miktarda gazın Azerbaycan’ın güneyinden İran’a gönderilmesinin öngörüldüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/gazprom-turkiyeye-boru-hatlari-uzerinden-yapilan-dogal-gaz-sevkiyati-artti-1110183730.html
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rusya, i̇ran, doğalgaz boru hattı, azerbaycan, doğal gaz
rusya, i̇ran, doğalgaz boru hattı, azerbaycan, doğal gaz
‘İran, Rusya ile 110 milyar metreküp kapasiteli doğal gaz hattı kurmayı planlıyor’
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya ile uzun vadede 110 milyar metreküp hedef kapasiteli bir doğal gaz boru hattı inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. Celali, ilk aşamada iki ila üç yıl içinde 55 milyar metreküplük kapasitenin hedeflendiğini belirtti.
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülkenin doğal gaz alanındaki işbirliğinin kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki aşamada yürütüldüğünü söyledi.
Celali, “Uzun vadede İran ile Rusya arasında 110 milyar metreküp hedef kapasiteli özel bir doğal gaz boru hattının inşası planlanıyor. İlk aşamada, iki ila üç yıl içinde kapasitenin 55 milyar metreküp olması öngörülüyor” dedi.
Kısa vadede mevcut boru hatlarından yararlanılmasının altyapının yenilenmesini ve Azerbaycan ile işbirliğini gerektirdiğini belirten Celali, bu çalışmaların zaman alacağını kaydetti.
Celali, projelerin en hızlı şekilde hayata geçirilmesi için takas yoluyla doğal gaz tedariki seçeneğinin görüşüldüğünü ifade ederek, bu senaryoda Rus gazının Azerbaycan’ın kuzeyinden alınmasının ve eşdeğer miktarda gazın Azerbaycan’ın güneyinden İran’a gönderilmesinin öngörüldüğünü söyledi.