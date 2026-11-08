https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/eisenkot-hukumeti-kurma-yetkisini-herzogdan-aldi-israilin-sonu-gelmeyen-secim-dongulerini-1110199501.html
Eisenkot, hükümeti kurma yetkisini Herzog'dan aldı: 'İsrail'in sonu gelmeyen seçim döngülerini tekrarlama lüksü yok'
Eisenkot, hükümeti kurma yetkisini Herzog'dan aldı: 'İsrail'in sonu gelmeyen seçim döngülerini tekrarlama lüksü yok'
Sputnik Türkiye
İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma sürecinde resmi ilk adım atıldı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni hükümeti... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T20:37+0300
2026-11-08T20:37+0300
2026-11-08T20:37+0300
dünya
gadi eisenkot
i̇srail
isaac herzog
i̇srail parlamentosu (knesset)
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Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenen resmi törende yetki belgesini alan Gadi Eisenkot, İsrail'de çok cepheli bir savaş ve ağır bir diplomatik kriz döneminden geçtiğini vurguladı. Eisenkot, İsrail'in zaman kaybetme ya da yeniden bir seçim döngüsüne girme lüksünün bulunmadığını belirterek, Likud ve Dini Siyonizm partileri de dahil olmak üzere meclisteki tüm aktörleri sunduğu ilkeler çerçevesinde geniş tabanlı bir birlik hükümetine destek vermeye çağırdı.'Netanyahu'ya güven kalmadı'Açıklamasında mevcut parlamento aritmetiğine değinen Eisenkot, meclisteki 74 milletvekilinin Benyamin Netanyahu liderliğindeki eski hükümete güveninin kalmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Herzog ise törende yaptığı konuşmada, Eisenkot'tan tüm ülke vatandaşlarını kucaklayacak bir kabine oluşturmasını beklediğini dile getirdi.4 Kasım'da açıklanan kesin sonuçlara göre, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde (Knesset) ne mevcut koalisyon ne de muhalefet bloğu tek başına hükümet kurabilmek için gerekli olan 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı.Cumhurbaşkanı Herzog ile yapılan istişarelerde, meclise giren 120 milletvekilinden 67'si yetkinin Eisenkot'a verilmesi yönünde tavsiyede bulundu.Seçimlerde tarihi bir başarı elde ederek 19 milletvekili çıkaran Arap partileri de Eisenkot'un ismini önerdi; ancak Eisenkot daha önce yaptığı açıklamalarda kuracağı koalisyonda Arap partilerinin yer almayacağını belirtmişti.Eski koalisyon ortağı olan 7 sandalyeli Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi ise başbakanlık için herhangi bir isim beyan etmedi.Gadi Eisenkot'un koalisyon görüşmelerini yürütmek için yasal olarak 28 gün süresi bulunuyor. İhtiyaç duyulması halinde bu süreye 14 gün daha ek süre tanınabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/israil-cumhurbaskani-herzog-hukumeti-kurma-gorevini-muhalefet-lideri-eisenkota-verdi-1110188399.html
i̇srail
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gadi eisenkot, i̇srail, isaac herzog, i̇srail parlamentosu (knesset)
gadi eisenkot, i̇srail, isaac herzog, i̇srail parlamentosu (knesset)
Eisenkot, hükümeti kurma yetkisini Herzog'dan aldı: 'İsrail'in sonu gelmeyen seçim döngülerini tekrarlama lüksü yok'
İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma sürecinde resmi ilk adım atıldı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni hükümeti kurma görevini muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a resmen verdi.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenen resmi törende yetki belgesini alan Gadi Eisenkot, İsrail'de çok cepheli bir savaş ve ağır bir diplomatik kriz döneminden geçtiğini vurguladı.
Eisenkot, İsrail'in zaman kaybetme ya da yeniden bir seçim döngüsüne girme lüksünün bulunmadığını belirterek, Likud ve Dini Siyonizm partileri de dahil olmak üzere meclisteki tüm aktörleri sunduğu ilkeler çerçevesinde geniş tabanlı bir birlik hükümetine destek vermeye çağırdı.
'Netanyahu'ya güven kalmadı'
Açıklamasında mevcut parlamento aritmetiğine değinen Eisenkot, meclisteki 74 milletvekilinin Benyamin Netanyahu liderliğindeki eski hükümete güveninin kalmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Herzog ise törende yaptığı konuşmada, Eisenkot'tan tüm ülke vatandaşlarını kucaklayacak bir kabine oluşturmasını beklediğini dile getirdi.
4 Kasım'da açıklanan kesin sonuçlara göre, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde (Knesset) ne mevcut koalisyon ne de muhalefet bloğu tek başına hükümet kurabilmek için gerekli olan 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı.
Cumhurbaşkanı Herzog ile yapılan istişarelerde, meclise giren 120 milletvekilinden 67'si yetkinin Eisenkot'a verilmesi yönünde tavsiyede bulundu.
Seçimlerde tarihi bir başarı elde ederek 19 milletvekili çıkaran Arap partileri de Eisenkot'un ismini önerdi; ancak Eisenkot daha önce yaptığı açıklamalarda kuracağı koalisyonda Arap partilerinin yer almayacağını belirtmişti.
Eski koalisyon ortağı olan 7 sandalyeli Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi ise başbakanlık için herhangi bir isim beyan etmedi.
Gadi Eisenkot'un koalisyon görüşmelerini yürütmek için yasal olarak 28 gün süresi bulunuyor. İhtiyaç duyulması halinde bu süreye 14 gün daha ek süre tanınabilecek.