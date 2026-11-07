https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/israil-cumhurbaskani-herzog-hukumeti-kurma-gorevini-muhalefet-lideri-eisenkota-verdi-1110188399.html

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Eisenkot’a verdi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Eisenkot’a verdi

Sputnik Türkiye

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Gadi Eisenkot’a verme kararı aldı. 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T22:43+0300

2026-11-07T22:43+0300

2026-11-07T22:44+0300

poli̇ti̇ka

ortadoğu

isaac herzog

gadi eisenkot

i̇srail

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, son parlamento seçimlerinde Başbakan Benyamin Netanyahu’nun başlıca rakibi olarak öne çıkan birleşik muhalefetin lideri Gadi Eisenkot’u hükümeti kurmakla görevlendireceğini resmen açıkladı.Herzog’un Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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ortadoğu, isaac herzog, gadi eisenkot, i̇srail