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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Eisenkot’a verdi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Eisenkot’a verdi
Sputnik Türkiye
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Gadi Eisenkot’a verme kararı aldı. 07.11.2026, Sputnik Türkiye
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ortadoğu
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, son parlamento seçimlerinde Başbakan Benyamin Netanyahu’nun başlıca rakibi olarak öne çıkan birleşik muhalefetin lideri Gadi Eisenkot’u hükümeti kurmakla görevlendireceğini resmen açıkladı.Herzog’un Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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ortadoğu, isaac herzog, gadi eisenkot, i̇srail
ortadoğu, isaac herzog, gadi eisenkot, i̇srail

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Eisenkot’a verdi

22:43 07.11.2026 (güncellendi: 22:44 07.11.2026)
© REUTERS Shir Torem Gadi Eisenkot
 Gadi Eisenkot - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© REUTERS Shir Torem
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Gadi Eisenkot’a verme kararı aldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, son parlamento seçimlerinde Başbakan Benyamin Netanyahu’nun başlıca rakibi olarak öne çıkan birleşik muhalefetin lideri Gadi Eisenkot’u hükümeti kurmakla görevlendireceğini resmen açıkladı.
Herzog’un Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı, bu akşam (7 Kasım 2026) Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot’a hükümeti kurma görevini kendisine verme niyetinde olduğunu bildirdi.

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