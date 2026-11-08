https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/dusuk-testosteron-ve-kanser-iliskisi-olum-riskinde-yuzde-18-artis-1110195922.html
Düşük testosteron ve kanser ilişkisi: Ölüm riskinde yüzde 18 artış
Düşük testosteron ve kanser ilişkisi: Ölüm riskinde yüzde 18 artış
Sputnik Türkiye
26 binden fazla erkeğin incelendiği uluslararası araştırmada, testosteron seviyesi düşük olanların kanserden ölüm riskinin yüzde 18 daha yüksek olduğu... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T17:29+0300
2026-11-08T17:29+0300
2026-11-08T17:29+0300
sağlik
testosteron hormonu
hormon
kanser
prostat
prostat kanseri
ölüm oranı
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Erkeklerde testosteron seviyesinin düşmesi, yalnızca yaşlanma veya üreme sağlığıyla ilgili bir değişiklik olmayabilir. Batı Avustralya Üniversitesi öncülüğünde yürütülen uluslararası araştırma, bu hormonun gelecekte ortaya çıkabilecek ciddi sağlık sorunları hakkında önemli ipuçları verebileceğini gösterdi. Araştırmacılar, erkeklerin yıllar önce ölçülen hormon değerlerini daha sonraki sağlık durumlarıyla karşılaştırarak kanserle bağlantılı sonuçlara ulaştı. Bulgular, özellikle çok düşük testosteron seviyelerinin daha yakından değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.Kanser riskinin yükseldiği seviye belirlendiBatı Avustralya Üniversitesi'nden Profesör Bu Yeap liderliğinde yürütülen araştırmada, Avustralya, ABD ve Avrupa'daki 11 uzun süreli çalışmadan 26 binden fazla erkeğin verileri incelendi.Sonuçlara göre testosteron seviyesi en düşük yüzde 20'lik grupta bulunan erkeklerin kanserden ölüm riski, en yüksek yüzde 20'lik gruba kıyasla yüzde 18 daha yüksek çıktı.Araştırmacılar ayrıca testosteron seviyesinin 8.6 nmol/L'nin altına düşmesiyle ilerleyen yıllarda kanser riskinin artmaya başladığını belirledi.Profesör Yeap, sağlıklı genç erkeklerde testosteron seviyesinin genellikle 10-30 nmol/L arasında olduğunu, ancak yaş ilerledikçe azaldığını söyledi.Araştırmanın prostat kanserine ilişkin sonuçları ise farklıydı. Erkeklerin doğal testosteron seviyeleriyle prostat kanserine yakalanma riski arasında bağlantı bulunmadı.Buna karşılık SHBG ve luteinleştirici hormon adı verilen iki hormonun düşük seviyelerinin daha yüksek prostat kanseri riskiyle ilişkili olduğu tespit edildi.Uzmanlardan testosteron takviyesi uyarısıAraştırmacılar, düşük testosteron ile kanser riski arasında bağlantı bulunmasının hormon takviyelerinin kanseri önleyebileceği anlamına gelmediğini vurguladı.Yeap, beklenenden düşük testosteron seviyesinin başka sağlık sorunlarına da işaret edebileceğini belirterek bu durumda kapsamlı bir sağlık kontrolü yapılmasını önerdi.Vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite ve diyabet gibi faktörlerin testosteron seviyesini etkileyebildiğini hatırlatan araştırmacılar, hormon düşüklüğünün altta yatan başka sorunlarla ilişkili olabileceğini ifade etti.Bilim insanları, araştırmanın düşük testosteronun doğrudan kansere neden olduğunu kanıtlamadığını, ancak hormon seviyelerinin gelecekteki sağlık risklerini değerlendirmede yardımcı olabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/prof-dr-kutlubaydan-leblebi-gibi-takviye-kullananlara-uyari-genc-kalayim-derken-karacigerinizden-1110127800.html
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testosteron hormonu, hormon, kanser, prostat, prostat kanseri, ölüm oranı
testosteron hormonu, hormon, kanser, prostat, prostat kanseri, ölüm oranı
Düşük testosteron ve kanser ilişkisi: Ölüm riskinde yüzde 18 artış
26 binden fazla erkeğin incelendiği uluslararası araştırmada, testosteron seviyesi düşük olanların kanserden ölüm riskinin yüzde 18 daha yüksek olduğu belirlendi. Bilim insanları, düşük testosteronun gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini açıkladı.
Erkeklerde testosteron seviyesinin düşmesi, yalnızca yaşlanma veya üreme sağlığıyla ilgili bir değişiklik olmayabilir.
Batı Avustralya Üniversitesi öncülüğünde yürütülen uluslararası araştırma, bu hormonun gelecekte ortaya çıkabilecek ciddi sağlık sorunları hakkında önemli ipuçları verebileceğini gösterdi.
Araştırmacılar, erkeklerin yıllar önce ölçülen hormon değerlerini daha sonraki sağlık durumlarıyla karşılaştırarak kanserle bağlantılı sonuçlara ulaştı. Bulgular, özellikle çok düşük testosteron seviyelerinin daha yakından değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.
Kanser riskinin yükseldiği seviye belirlendi
Batı Avustralya Üniversitesi'nden Profesör Bu Yeap liderliğinde yürütülen araştırmada, Avustralya, ABD ve Avrupa'daki 11 uzun süreli çalışmadan 26 binden fazla erkeğin verileri incelendi.
Sonuçlara göre testosteron seviyesi en düşük yüzde 20'lik grupta bulunan erkeklerin kanserden ölüm riski, en yüksek yüzde 20'lik gruba kıyasla yüzde 18 daha yüksek çıktı.
Araştırmacılar ayrıca testosteron seviyesinin 8.6 nmol/L'nin altına düşmesiyle ilerleyen yıllarda kanser riskinin artmaya başladığını belirledi.
Profesör Yeap, sağlıklı genç erkeklerde testosteron seviyesinin genellikle 10-30 nmol/L arasında olduğunu, ancak yaş ilerledikçe azaldığını söyledi.
Araştırmanın prostat kanserine ilişkin sonuçları ise farklıydı. Erkeklerin doğal testosteron seviyeleriyle prostat kanserine yakalanma riski arasında bağlantı bulunmadı.
Buna karşılık SHBG ve luteinleştirici hormon adı verilen iki hormonun düşük seviyelerinin daha yüksek prostat kanseri riskiyle ilişkili olduğu tespit edildi.
Uzmanlardan testosteron takviyesi uyarısı
Araştırmacılar, düşük testosteron ile kanser riski arasında bağlantı bulunmasının hormon takviyelerinin kanseri önleyebileceği anlamına gelmediğini vurguladı.
Batı Avustralya Üniversitesi'nden Profesör Bu Yeap
, "Düşük testosteron seviyelerinin artan riskle ilişkili olduğunu gösterdik ancak erkeklere testosteron verilmesinin bu riski azaltacağına dair henüz bir kanıtımız yok"
dedi.
Yeap, beklenenden düşük testosteron seviyesinin başka sağlık sorunlarına da işaret edebileceğini belirterek bu durumda kapsamlı bir sağlık kontrolü yapılmasını önerdi.
Vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite ve diyabet gibi faktörlerin testosteron seviyesini etkileyebildiğini hatırlatan araştırmacılar, hormon düşüklüğünün altta yatan başka sorunlarla ilişkili olabileceğini ifade etti.
Bilim insanları, araştırmanın düşük testosteronun doğrudan kansere neden olduğunu kanıtlamadığını, ancak hormon seviyelerinin gelecekteki sağlık risklerini değerlendirmede yardımcı olabileceğini belirtti.