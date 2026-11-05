https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/prof-dr-kutlubaydan-leblebi-gibi-takviye-kullananlara-uyari-genc-kalayim-derken-karacigerinizden-1110127800.html

Prof. Dr. Kutlubay'dan 'leblebi gibi takviye kullananlara' uyarı: Genç kalayım derken karaciğerinizden olmayın

Prof. Dr. Kutlubay'dan 'leblebi gibi takviye kullananlara' uyarı: Genç kalayım derken karaciğerinizden olmayın

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Zekayi Kutluya, genç kalmak ve sağlıklı görünmek için gereksiz takviye kullanımını yarar değil zarar getireceğini belirterek uyardı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T11:57+0300

2026-11-05T11:57+0300

2026-11-05T11:57+0300

sağlik

zekayi kutlubay

vitamin

bilinçsiz vitamin kullanımı

fazla vitamin zararlı mı

estetik

estetik operasyon

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Son yıllarda takviye kullanımının artması uzmanları da harekete geçirdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, "Genç kalayım, güzel olayım derken çok yüksek miktarda doz alıp da karaciğeri, böbreği iflas ettirmeyin. Karaciğeriniz, böbreğiniz iflas ettiği zaman istediğiniz kadar genç görünün. Hastalıklı olduğunuz müddetçe yaşam kaliteniz daha kötü olacak" diyerek uyardı. Leblebi gibi takviye almayın Prof. Dr. Kutlubay, insanların genç kalmak, daha güzel görünmek için gereksiz vitaminlere, takviyelere yüklenebildiğini belirterek, "Her ilaç aslında bir zehirdir. Siz ilacı dozunda almadığınız müddetçe bu bir vitamin de olsa zehirlenmeye neden olabiliyor. O yüzden leblebi gibi takviye edici şeyleri almaktan ziyade, ilgili branşın hekimine gitmek gerekiyor" dedi. Hastanın takviye alıp, almayacağına hekimin karar vermesi gerektiğine dikkati çeken Kutlubay, şöyle devam etti:Ucuz estetik işlemlerden uzak durunSon zamanlarda estetik işlemlere bağlı komplikasyon şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısındaki artışa da dikkat çeken Prof. Dr. Kutlubay, "Bir sorun çıktığı zaman onu halletmek için ucuz diye yaptırdıklarının 5-10 katını ödemek zorunda kalıyorlar. Eski hallerine dönmek de mümkün olamayabiliyor." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/uzmani-tek-tek-anlatti-cocuklar-icin-kullandigimiz-vitaminler-sandiginiz-kadar-masum-mu-ne-kadar-1109328034.html

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zekayi kutlubay, vitamin, bilinçsiz vitamin kullanımı, fazla vitamin zararlı mı, estetik, estetik operasyon