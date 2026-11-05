https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/prof-dr-kutlubaydan-leblebi-gibi-takviye-kullananlara-uyari-genc-kalayim-derken-karacigerinizden-1110127800.html
Prof. Dr. Kutlubay'dan 'leblebi gibi takviye kullananlara' uyarı: Genç kalayım derken karaciğerinizden olmayın
Prof. Dr. Kutlubay'dan 'leblebi gibi takviye kullananlara' uyarı: Genç kalayım derken karaciğerinizden olmayın
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Prof. Dr. Zekayi Kutluya, genç kalmak ve sağlıklı görünmek için gereksiz takviye kullanımını yarar değil zarar getireceğini belirterek uyardı. 05.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-05T11:57+0300
2026-11-05T11:57+0300
2026-11-05T11:57+0300
sağlik
zekayi kutlubay
vitamin
bilinçsiz vitamin kullanımı
fazla vitamin zararlı mı
estetik
estetik operasyon
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Son yıllarda takviye kullanımının artması uzmanları da harekete geçirdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, "Genç kalayım, güzel olayım derken çok yüksek miktarda doz alıp da karaciğeri, böbreği iflas ettirmeyin. Karaciğeriniz, böbreğiniz iflas ettiği zaman istediğiniz kadar genç görünün. Hastalıklı olduğunuz müddetçe yaşam kaliteniz daha kötü olacak" diyerek uyardı. Leblebi gibi takviye almayın Prof. Dr. Kutlubay, insanların genç kalmak, daha güzel görünmek için gereksiz vitaminlere, takviyelere yüklenebildiğini belirterek, "Her ilaç aslında bir zehirdir. Siz ilacı dozunda almadığınız müddetçe bu bir vitamin de olsa zehirlenmeye neden olabiliyor. O yüzden leblebi gibi takviye edici şeyleri almaktan ziyade, ilgili branşın hekimine gitmek gerekiyor" dedi. Hastanın takviye alıp, almayacağına hekimin karar vermesi gerektiğine dikkati çeken Kutlubay, şöyle devam etti:Ucuz estetik işlemlerden uzak durunSon zamanlarda estetik işlemlere bağlı komplikasyon şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısındaki artışa da dikkat çeken Prof. Dr. Kutlubay, "Bir sorun çıktığı zaman onu halletmek için ucuz diye yaptırdıklarının 5-10 katını ödemek zorunda kalıyorlar. Eski hallerine dönmek de mümkün olamayabiliyor." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/uzmani-tek-tek-anlatti-cocuklar-icin-kullandigimiz-vitaminler-sandiginiz-kadar-masum-mu-ne-kadar-1109328034.html
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zekayi kutlubay, vitamin, bilinçsiz vitamin kullanımı, fazla vitamin zararlı mı, estetik, estetik operasyon
zekayi kutlubay, vitamin, bilinçsiz vitamin kullanımı, fazla vitamin zararlı mı, estetik, estetik operasyon
Prof. Dr. Kutlubay'dan 'leblebi gibi takviye kullananlara' uyarı: Genç kalayım derken karaciğerinizden olmayın
Prof. Dr. Zekayi Kutluya, genç kalmak ve sağlıklı görünmek için gereksiz takviye kullanımını yarar değil zarar getireceğini belirterek uyardı.
Son yıllarda takviye kullanımının artması uzmanları da harekete geçirdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, "Genç kalayım, güzel olayım derken çok yüksek miktarda doz alıp da karaciğeri, böbreği iflas ettirmeyin. Karaciğeriniz, böbreğiniz iflas ettiği zaman istediğiniz kadar genç görünün. Hastalıklı olduğunuz müddetçe yaşam kaliteniz daha kötü olacak" diyerek uyardı.
Leblebi gibi takviye almayın
Prof. Dr. Kutlubay, insanların genç kalmak, daha güzel görünmek için gereksiz vitaminlere, takviyelere yüklenebildiğini belirterek, "Her ilaç aslında bir zehirdir. Siz ilacı dozunda almadığınız müddetçe bu bir vitamin de olsa zehirlenmeye neden olabiliyor. O yüzden leblebi gibi takviye edici şeyleri almaktan ziyade, ilgili branşın hekimine gitmek gerekiyor" dedi.
Hastanın takviye alıp, almayacağına hekimin karar vermesi gerektiğine dikkati çeken Kutlubay, şöyle devam etti:
"Yani D vitamini eksikse D, C vitamini eksikse C vitamini ya da kolajen ne eksikse ona hekim karar versin. Bence konu komşundan duyma ya da eczaneden direkt almadan ziyade dermatoloğa ya da doktora gitsinler. Doktor sizin cildinizin, saçınızın, tırnağınızın, vücudunuzun genel sistemik yapınızın ihtiyacına göre uygun olanı belli dozda verecektir. 'Her ilaç bir zehirdir, her zehir de bir ilaçtır. Burada önemli olan dozudur' bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Yani şöyle genç kalayım, güzel olayım derken çok yüksek miktarda doz alıp da karaciğeri, böbreği iflas ettirmeyin. Karaciğeriniz, böbreğiniz iflas ettiği zaman istediğiniz kadar genç görünün. Hastalıklı olduğunuz müddetçe yaşam kaliteniz daha kötü olacak. Bir aşamadan sonra çökmeye başlayacaksınız."
Ucuz estetik işlemlerden uzak durun
Son zamanlarda estetik işlemlere bağlı komplikasyon şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısındaki artışa da dikkat çeken Prof. Dr. Kutlubay, "Bir sorun çıktığı zaman onu halletmek için ucuz diye yaptırdıklarının 5-10 katını ödemek zorunda kalıyorlar. Eski hallerine dönmek de mümkün olamayabiliyor." ifadelerini kullandı.