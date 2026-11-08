https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/dunyanin-manyetik-alaninda-firtina-gunes-ruzgarlarinin-hizi-24-saatte-iki-katina-ulasti-1110197268.html

Dünya'nın manyetik alanında fırtına: Güneş rüzgarlarının hızı 24 saatte iki katına ulaştı

Dünya'nın manyetik alanında fırtına: Güneş rüzgarlarının hızı 24 saatte iki katına ulaştı

Sputnik Türkiye

Güneş'ten gelen parçacıkların hızı 736 kilometre/saniyeye kadar yükseldi. Dünya'nın manyetik alanında hafif şiddetli jeomanyetik fırtına kaydedilirken, 8-9... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T17:53+0300

2026-11-08T17:53+0300

2026-11-08T17:53+0300

yaşam

güneş

abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)

dünya

fırtına

güneş fırtınası

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Dünya, Güneş'ten gelen yüksek hızlı parçacık akışının etkisi altına girdi. Son ölçümlerde Güneş rüzgarının hızında belirgin bir artış yaşanırken, gezegenin manyetik alanındaki hareketlilik fırtına seviyesine ulaştı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), etkinliğin önümüzdeki günlerde de sürebileceğini bildirdi. Uzmanların değerlendirmesine göre bu tür olaylar, bazı uydu sistemleri ve elektrik şebekeleri üzerinde küçük etkilere yol açabiliyor.Güneş'teki hareketlilik hız kazandıNOAA'ya bağlı Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi'nin 8 Kasım tarihli raporuna göre Güneş rüzgarının hızı, 24 saat içinde yaklaşık 425 kilometre/saniyeden 736 kilometre/saniyeye yükseldi.Hızdaki artışın, Güneş'in atmosferindeki 'koronal delik' olarak adlandırılan bölgeden yayılan yüksek hızlı parçacıklardan kaynaklandığı belirtildi.Dünya'nın manyetik alanında ise G1 seviyesinde jeomanyetik fırtına kaydedildi. NOAA'nın beş basamaklı ölçeğinde G1 en düşük, G5 ise en yüksek fırtına seviyesini ifade ediyor.Bununla birlikte Güneş'in yüzeyinde de hareketlilik yaşandı. 8 Kasım'da C8.9 sınıfında bir Güneş patlaması meydana gelirken, bir önceki gün daha güçlü patlamalar da kaydedildi.Güneş'teki etkinliğin 10 Kasım'a kadar devam edebileceği ve yeni patlamaların meydana gelebileceği değerlendiriliyor.Uydular ve elektrik şebekeleri etkilenebilirNOAA, 8-9 Kasım'da jeomanyetik fırtınanın kısa süreliğine G2 seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu. G2, orta şiddetli jeomanyetik fırtına anlamına geliyor.Bu tür hareketlilik sırasında elektrik şebekelerinde hafif dalgalanmalar ve uydu operasyonlarında küçük aksaklıklar yaşanabiliyor.Fırtınanın bir başka olası etkisi ise kutup ışıklarının normalden daha güneydeki bölgelerden görülebilmesi.Yetkililerin tahminlerine göre Güneş'ten gelen yüksek hızlı parçacık akışının etkisi 9 Kasım boyunca sürebilir. Etkinliğin 10 Kasım'dan itibaren zayıflaması bekleniyor.

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güneş, abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa), dünya, fırtına, güneş fırtınası