https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/istanbulda-hava-alarm-veriyor-havasi-en-kirli-ilce-belli-oldu-1110160445.html

İstanbul'da hava alarm veriyor: Havası 'en kirli' ilçe belli oldu

İstanbul'da hava alarm veriyor: Havası 'en kirli' ilçe belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.3 arttı. Havası en kirli ilçe Sultangazi olurken Üsküdar en temiz havaya sahip olan ilçe... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T11:43+0300

2026-11-06T11:43+0300

2026-11-06T11:43+0300

yaşam

hüseyin toros

i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

meteoroloji

hava kirliliği

sultangazi

üsküdar

kirli hava

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İstanbul'da hava kirliliği artıyor. İstanbul Teknik Üniversite (İTÜ) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hava kirliliği ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.3 arttı. Kentte hava kirliliğinin en yüksek olduğu yer Sultangazi olurken en düşük ölçüldüğü istasyon ise Üsküdar oldu. 26 istasyondan alınan veriler incelendi İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'un 2025 ve 2026 yıllarının ekim aylarına ait hava kirliliği verilerini karşılaştırdığı bir çalışma yaptı. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarında kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) konsantrasyonu incelendi. Kentte ekimdeki PM10 konsantrasyonu, 26 istasyonda metreküp başına ortalama 35,2 mikrogram olarak belirlendi. Bu değer, geçen yılın aynı ayında ortalama 31,9 mikrogram olarak ölçüldü. Böylece PM10 kaynaklı hava kirliliğinin geçen yıla göre yüzde 10 arttığı tespit edildi.Havası en kirli ve en temiz olan ilçeler sıralandı PM10 konsantrasyonu​​​​​​​nun kentteki 6 istasyonda azaldığı, 20 istasyonda arttığı görüldü. Ekimde kentte PM10 konsantrasyonunun en yüksek olduğu istasyon metreküp başına 71,3 mikrogramla "Sultangazi 3", en düşük ölçüldüğü istasyon ise metreküp başına 18,1 mikrogramla "Üsküdar 1" oldu. Toros, ekim ayındaki ortalama PM10 konsantrasyonunun geçen yıl 3 istasyonda, bu yıl ise 5 istasyonda metreküp başına 50 mikrogramın üzerinde olduğunu anlattı. Sağlık açısından havadaki günlük PM10 değerinin metreküp başına 50 mikrogramın altında olması gerektiğini belirten Toros, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yıllık ortalama PM10 değerinin ise metreküp başına 15 mikrogramın altında olmasını önerdiğini aktararak, "Bu değerin iki katından fazla kirli olduğumuzu görüyoruz." dedi.Meteorolojik olaylar hava kirliliğini etkilediBu artıştaki ana faktörün meteorolojik değişkenler olduğunu aktaran Toros, "Geçen yılın eylül ayı ile bu yılın aynı dönemindeki yağışları karşılaştırdığımızda, bu yıl eylülde geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla yağış meydana geldi. Çok yağış almamıza rağmen geçen yıl yağışlar daha uzun süre etkili olduğu ve arka planda alçak basınç alanları daha etkili olduğu için geçen yıl bu yıla göre daha temiz bir hava ile karşı karşıyaydık. Bu sene ise maalesef havamız daha kirli çıkmış oldu." dedi.Toros, rüzgarın hava kirliliği üzerindeki etkisine dikkati çekerek, yüksek basıncın hakim olduğu dönemlerde hava hareketlerinin azalmasının kentlerde kirliliğin artmasına neden olduğunu kaydetti.Trafik artıkça kirlilik de artıyorİstanbul'da hava kirliliğinin büyük çoğunluğunun araçlardan kaynaklandığını belirten Toros, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısının 6 milyonun üzerinde olduğunu ifade etti. Trafik yoğunluğu nedeniyle kısa sürede katedilebilecek mesafelerde yolculuk süresinin 20-30 dakikaya uzayabildiğini belirten Toros, araçların trafikte daha uzun süre kalmasının egzoz gazı salımını artırdığına dikkati çekti.Toros, havaların soğumaya başlamasıyla ısınma kaynaklarının da devreye girdiğini aktararak, çoğu binada doğal gaz kullanılmasına rağmen bazı küçük mahallelerde veya sanayi sitelerinde doğal gaz dışındaki yakıtlarla ısınmanın sürdüğünü, bunun da hava kirliliğini artırdığını dile getirdi.Şehirlerin, caddelerin ve sokakların temiz olmasının önemine değinen Toros, hava kirliliğine yol açan kaynakların da ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/istanbulda-hava-kirliligi-yuzde-3-artti-en-kirli-ve-en-temiz-bolgeler-aciklandi--1109792836.html

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hüseyin toros, i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü), çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, meteoroloji, hava kirliliği, sultangazi, üsküdar, kirli hava