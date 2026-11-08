Donbas'tan Ortadoğu'ya: 'Savaşın çocukları' Ankara'da anlatıldı

"Bizlerin yapması gereken tek şey, sadece bu acıları durdurmakla sınırlı kalmamalı, bunların neden yaşandığını da anlamamız gerekir. Bugün izleyeceğimiz iki film Dünya’nın farklı noktalarını konu alıyor. Ancak onları birleştiren ortak payda, hiçbir suçu ve günahı olmayan masum, kendi halindeki insanların yaşadıkları trajedidir. Bu yıl Starobelsk’te pedagoji teknik okuluna insanlık suçu teşkil eden haince bir terör saldırısı düzenlendi. Öğretmen olmak isteyen kızıyla erkeğiyle onlarca genç katledildi. Sırf siyasi tercihleri yüzünden öldürüldüler. Tıpkı Lübnan’da ve Gazze’de vuku bulan ve bugün hâlâ devam eden trajediler gibi İran’da da bir facia yaşandı. İran’da onlarca, hatta yüzden fazla masum çocuk, öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti. Bu hadiseler, insanların hakikati bilmesini, insanların kendi istedikleri gibi bir hayatlarını yaşamalarını istemeyen odakların başvurduğu son derece pervasız ve şiddet dolu terör eylemlerinin yalnızca birer tezahürüdür. Bunu görmeli, bunu anlamalı, bunu hatırımızda tutmalı ve gereken dersleri çıkarmalıyız. Zira gayet iyi biliyoruz ki insanın, insanların, masum ve kendi halindeki insanların normal bir yaşantıya, kendi değerlerine, inancına ve kültürüne saygı duyulan bir yaşama yönelik iradesini ne kaba kuvvetle hele hele ne de terör yöntemleriyle durdurmak mümkündür. Enformasyon sahasında nasıl bir savaş yürütüldüğünü de görüyoruz. Batı başkentlerinde sözde ifade özgürlüğü ve demokrasi havarisi kesilenlerin, dayatmak istedikleri tek tip bakış açısının dışındaki farklı sesleri nasıl susturmaya çalıştıklarına şahit oluyoruz."