https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/catalcada-egitim-ucagi-pistten-cikti-pilot-hastaneye-kaldirildi-1110192322.html

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı: Pilot hastaneye kaldırıldı

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı: Pilot hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan bir eğitim uçağı, saat 09.30 sıralarında pistten çıkarak toprak alana girdi. Kazadan yara... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T12:40+0300

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İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Hezarfen Havalimanı'nda bir eğitim uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Uçuş okuluna ait uçak, saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıkarak toprak alana girdi.Uçağın pilotu, yaşanan olayın ardından hava aracını güvenli şekilde durdurmayı başardı. İhbar üzerine havalimanına sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Hezarfen Havalimanı'ndaki kazada pilot yaralanmadıEğitim uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan pilot, herhangi bir yaralanması bulunmamasına rağmen tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.Olayın ardından havalimanında güvenlik önlemleri alınırken ekipler uçağın bulunduğu alanda inceleme başlattı.Pistten çıkan eğitim uçağı incelemeye alındıJandarma ve ilgili ekipler, kazanın meydana geldiği bölgede ilk incelemelerini tamamladı.İncelemelerin ardından eğitim uçağı, detaylı kontrollerin yapılabilmesi amacıyla bulunduğu toprak alandan çekildi.Uçağın iniş sırasında neden pistten çıktığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeninin yapılacak teknik incelemelerle belirlenmesi bekleniyor.

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jandarma, haberler, türkiye, uçak, insansız uçak sistemi, uçak motoru