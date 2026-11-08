https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/43-yillik-arastirma-kahve-ve-demans-arasindaki-baglanti-1110194664.html

43 yıllık araştırma: Kahve ve demans arasındaki bağlantı

43 yıllık araştırma: Kahve ve demans arasındaki bağlantı

Sputnik Türkiye

ABD'de 43 yıla kadar uzanan bir araştırma, günde 2-3 fincan kafeinli kahve tüketenlerde demans riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu. Kafeinsiz kahvede... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T17:29+0300

2026-11-08T17:29+0300

2026-11-08T17:29+0300

sağlik

demans

alzheimer

kahve

çay

kafein

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109186682_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_0081b0ef46ce8f6ee010736f2832d41b.jpg

ABD'de yetişkinlerin uzun yıllar boyunca takip edildiği bir araştırma, düzenli kahve tüketimi ile beyin sağlığı arasında önemli bir bağlantı bulunduğunu gösterdi. Harvard Üniversitesi ve Mass General Brigham araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, 131 bin 821 kişinin verileri incelendi. Katılımcıların 43 yıla kadar uzanan sağlık kayıtlarını değerlendiren bilim insanları, düzenli kafeinli kahve tüketimi ile daha düşük demans riski arasında bağlantı bulunduğunu belirledi.Araştırmacılar, özellikle günde 2-3 fincan kafeinli kahve içen kişilerde demans görülme oranının daha düşük olduğunu belirledi. Bulgular, kafeinin yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan hafıza sorunlarıyla ilişkili olabileceğine işaret etti.Demans görülme oranında iki kattan fazla farkAraştırmada, yüksek miktarda kafeinli kahve tüketen her 100 bin kişide yılda 141 demans vakası kaydedildi. Çok az kahve içen veya hiç içmeyenlerde ise bu sayı 330'a yükseldi.Böylece düzenli kahve tüketen grupta demans görülme oranının yaklaşık yüzde 57 daha düşük olduğu belirlendi.Hafıza, düşünme ve günlük yaşam becerilerini etkileyen demansın en yaygın nedeni Alzheimer hastalığı olarak biliniyor.Araştırmacılar, kahve tüketen kişilerin kendi hafıza ve düşünme becerilerinde bozulma hissetme olasılığının da daha düşük olduğunu tespit etti.Yüksek miktarda kafeinli kahve tüketenlerin yüzde 7.8'i hafıza veya düşünme becerilerinde gerileme bildirdi. Kahve tüketmeyen ya da çok az tüketenlerde bu oran yüzde 9.5 oldu.En güçlü ilişki günde 2-3 fincanda görüldüAraştırmada en olumlu sonuçların günde 2-3 fincan kafeinli kahve tüketen kişilerde ortaya çıktığı belirlendi.Bu ilişki, katılımcıların demans geliştirmeye yönelik genetik yatkınlıklarından bağımsız olarak gözlemlendi.Ancak araştırmacılar, daha fazla kahve içmenin ek bir fayda sağlamadığını tespit etti. Günlük tüketimin 2-3 fincanın üzerine çıkması, demans riskinde daha büyük bir düşüşle ilişkilendirilmedi.Bulgular, kahve tüketimiyle demans riski arasında bir bağlantı olduğunu gösterse de kahvenin hastalığı doğrudan önlediğini kanıtlamıyor.Çayda da benzer sonuçlarAraştırmacılar, çay tüketiminin de daha düşük demans riski ve daha iyi zihinsel işlevlerle ilişkili olduğunu belirledi.Çayda en olumlu sonuçlar günde 1-2 fincan tüketen kişilerde görüldü. Daha yüksek miktarlarda tüketimin ek fayda sağladığına ilişkin bir bulgu elde edilmedi.Buna karşılık kafeinsiz kahvede aynı olumlu ilişki gözlemlenmedi. Bu farklılık, kafeinin beyin sağlığındaki olası rolünü gündeme getirdi.Ancak araştırmada çayların kafeinli veya kafeinsiz olduğu ayrı ayrı değerlendirilmedi. Bu nedenle sonuçlar, olumlu etkinin doğrudan kafeinden kaynaklandığını göstermiyor.Araştırmacılar, kahve ve çay tüketimiyle demans riski arasındaki bağlantının nedenlerini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/plastik-ambalajlardaki-guvenli-sanilan-kimyasal-fetal-gelisim-sorunlariyla-iliskilendirildi-1110187558.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

demans, alzheimer, kahve, çay, kafein