https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/plastik-ambalajlardaki-guvenli-sanilan-kimyasal-fetal-gelisim-sorunlariyla-iliskilendirildi-1110187558.html

Plastik ambalajlardaki 'güvenli' sanılan kimyasal fetal gelişim sorunlarıyla ilişkilendirildi

Plastik ambalajlardaki 'güvenli' sanılan kimyasal fetal gelişim sorunlarıyla ilişkilendirildi

Sputnik Türkiye

Plastik gıda ambalajlarında ve çeşitli tüketici ürünlerinde kullanılan DINCH adlı kimyasal, düşük doğum ağırlığı ve fetal gelişim sorunlarıyla... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T21:11+0300

2026-11-07T21:11+0300

2026-11-07T21:11+0300

sağlik

ulusal sağlık enstitüleri (nih)

avrupa birliği

abd

plastik

bebek

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Yeni bir araştırma, plastik ürünleri esnek hale getirmek için kullanılan ve güvenli alternatif olarak tanıtılan DINCH adlı kimyasala maruz kalmanın bebeklerde daha düşük doğum ağırlığı ve gelişim sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.ABD'deki New York Üniversitesi (NYU) Langone Health araştırmacılarının yürüttüğü ve hakemli bir dergide yayımlanan çalışma, plastik gıda ambalajlarında yaygın olarak kullanılan DINCH kimyasalına ilişkin sağlık risklerine dikkat çekti.Araştırmacılar, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) Çocuk Sağlığı Sonuçları Üzerindeki Çevresel Etkiler Programı kapsamında toplanan 6 bin 600'den fazla gebeliğe ait verileri inceledi. Çalışmada, kadınların yüzde 70'ine varan bölümünün idrarında DINCH izine rastlandığı belirtildi.Bulgulara göre, kimyasala maruz kalma düzeyinin yükselmesi, bebeğin gebelik haftasına göre küçük doğma riskinin artmasıyla ilişkilendirildi. DINCH maruziyetindeki her 10 katlık artışın, yenidoğanın doğum ağırlığında ortalama 27 gramlık düşüşle bağlantılı olduğu kaydedildi. Araştırmada ortalama bir yenidoğanın ağırlığının yaklaşık 3 bin 400 gram olduğu hatırlatıldı.Çalışmanın yazarları, anne karnındaki gelişim sürecinde yaşanan büyüme sorunlarının ilerleyen yaşlarda kalp hastalıkları, öğrenme güçlükleri ve obezite gibi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.DINCH hangi ürünlerde kullanılıyor?Kimyasal adı 1,2-siklohekzan dikarboksilik asit diizononil ester olan DINCH, plastikleri daha esnek ve dayanıklı hale getirmek amacıyla kullanılıyor. ABD ve Avrupa Birliği'nde yumuşak plastik gıda ambalajlarında yaygın olarak bulunan madde; çocuk oyuncakları, tıbbi cihazlar, bazı tekstil ürünleri, yer döşemeleri ve mutfak ürünlerinde de yer alıyor.Araştırmada, DINCH'in plastik streç filmler ve plastik şarap mantarları gibi gündelik ürünlerde de kullanıldığı belirtildi.Sanayinin, yaygın kullanılan bazı ftalat türlerinin sağlık risklerinin ortaya çıkmasının ardından DINCH'i daha güvenli bir alternatif olarak kullanmaya başladığı aktarıldı. Ancak araştırmacılar, kimyasalın sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmaların sınırlı olduğuna ve mevcut bulguların hormon sistemi üzerindeki olası etkilerine işaret ettiğine dikkat çekti.Önceki hayvan ve insan hücresi araştırmalarında, DINCH'in parçalanmasıyla ortaya çıkan maddelerin gebelikte fetal gelişimi yönlendiren hormonların işleyişini etkileyebileceği ve iltihaplanmayı tetikleyebileceği öne sürülmüştü. Bunun, bebeğe ulaşan besin ve oksijen miktarını etkileyebileceği değerlendiriliyor.Araştırmacılar kimyasal denetimi çağrısında bulunduAraştırmacılar, DINCH'in daha önce sağlık riskleri nedeniyle kullanımı sınırlandırılan kimyasalların yerine benzer riskler taşıyan başka maddelerin geçirilmesi sorununu yeniden gündeme getirdiğini belirtti. ABD ve Avrupa'da bazı ftalatların kullanımına yönelik düzenlemelerin ardından DINCH üretiminin arttığı, küresel üretim miktarının 2002'de 25 bin tondan 2024'te 400 bin tona yükseldiği aktarıldı.Araştırmacılar, plastik kullanımını mümkün olduğunca azaltmayı, gıdaları cam ambalajlarda tercih etmeyi ve mutfakta cam ya da ahşap saklama kapları ile gereçler kullanmayı önerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/ticaret-bakanligi-yasakladi-mama-sandalyesi-toplatiliyor-1110153962.html

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ulusal sağlık enstitüleri (nih), avrupa birliği, abd, plastik, bebek