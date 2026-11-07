https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/zaharovadan-budanova-rusca-nedeniyle-verilen-cezaya-alice-harikalar-diyarinda-benzetmesi-1110187800.html
Zaharova’dan Budanov'a Rusça nedeniyle verilen cezaya ‘Alice Harikalar Diyarında’ benzetmesi
Zaharova’dan Budanov'a Rusça nedeniyle verilen cezaya ‘Alice Harikalar Diyarında’ benzetmesi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov’a Rusça konuştuğu gerekçesiyle para cezası... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T21:24+0300
2026-11-07T21:24+0300
2026-11-07T21:24+0300
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kirill budanov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Budanov’a Rusça konuştuğu için dil mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen para cezasına ilişkin haberleri değerlendirdi.Budanov’un daha önce Kiev yakınlarında insanlara işkence yapılan bir tesisin önündeki protestocularla Rusça konuştuğu aktarılmıştı. Ukrayna Dil Ombudsmanı Yelena İvanovskaya, Budanov’a dil mevzuatını ihlal etmesi nedeniyle para cezası verildiğini açıklamıştı.Bankova, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin bulunduğu cadde olarak biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/ukraynali-milletvekili-dubinskiy-iskence-merkezlerinin-yillik-geliri-72-milyar-dolar-1110175536.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kirill budanov, lewis carroll, alice harikalar diyarında, kiev, telegram
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kirill budanov, lewis carroll, alice harikalar diyarında, kiev, telegram
Zaharova’dan Budanov'a Rusça nedeniyle verilen cezaya ‘Alice Harikalar Diyarında’ benzetmesi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov’a Rusça konuştuğu gerekçesiyle para cezası verilmesini, Lewis Carroll’ın fantastik eserlerindeki olaylara benzetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Budanov’a Rusça konuştuğu için dil mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen para cezasına ilişkin haberleri değerlendirdi.
Bence ‘Alice Harikalar Diyarında’ ve ‘Alice Aynanın İçinden’ kitaplarının devamı için yeterince malzeme birikti. Üçüncü kitabın adı ‘Alice Bankova’da’ olabilir. Üstelik hiçbir şey uydurmaya gerek yok; gördüğünüzü yazmanız yeterli.
Budanov’un daha önce Kiev yakınlarında insanlara işkence yapılan bir tesisin önündeki protestocularla Rusça konuştuğu aktarılmıştı. Ukrayna Dil Ombudsmanı Yelena İvanovskaya, Budanov’a dil mevzuatını ihlal etmesi nedeniyle para cezası verildiğini açıklamıştı.
Bankova, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin bulunduğu cadde olarak biliniyor.