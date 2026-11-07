https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/zaharovadan-budanova-rusca-nedeniyle-verilen-cezaya-alice-harikalar-diyarinda-benzetmesi-1110187800.html

Zaharova’dan Budanov'a Rusça nedeniyle verilen cezaya ‘Alice Harikalar Diyarında’ benzetmesi

Zaharova’dan Budanov'a Rusça nedeniyle verilen cezaya ‘Alice Harikalar Diyarında’ benzetmesi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov’a Rusça konuştuğu gerekçesiyle para cezası... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T21:24+0300

2026-11-07T21:24+0300

2026-11-07T21:24+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Budanov’a Rusça konuştuğu için dil mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen para cezasına ilişkin haberleri değerlendirdi.Budanov’un daha önce Kiev yakınlarında insanlara işkence yapılan bir tesisin önündeki protestocularla Rusça konuştuğu aktarılmıştı. Ukrayna Dil Ombudsmanı Yelena İvanovskaya, Budanov’a dil mevzuatını ihlal etmesi nedeniyle para cezası verildiğini açıklamıştı.Bankova, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin bulunduğu cadde olarak biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/ukraynali-milletvekili-dubinskiy-iskence-merkezlerinin-yillik-geliri-72-milyar-dolar-1110175536.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kirill budanov, lewis carroll, alice harikalar diyarında, kiev, telegram