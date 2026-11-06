https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/ukraynali-milletvekili-dubinskiy-iskence-merkezlerinin-yillik-geliri-72-milyar-dolar-1110175536.html
Ukraynalı milletvekili Dubinskiy: ‘İşkence merkezlerinin’ yıllık geliri 7.2 milyar dolar
Ukraynalı milletvekili Dubinskiy: ‘İşkence merkezlerinin’ yıllık geliri 7.2 milyar dolar
Sputnik Türkiye
Ukrayna parlamentosu milletvekili Aleksandr Dubinskiy, ülkedeki işkence merkezlerinde tutulan sivillerin serbest bırakılması karşılığında alınan paraların Kiev... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T23:51+0300
2026-11-06T23:51+0300
2026-11-06T23:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksandr dubinskiy
ukrayna
kiev
nazi̇
vladimir zelenskiy
i̇şkence
toplama kampı
telegram
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Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’da sivillerin tutulduğu binden fazla işkence merkezi bulunduğunu ve her birinde yaklaşık 30-40 kişinin alıkonulduğunu ifade etti.Serbest bırakılmak için istenen ortalama tutarın 15 bin dolar olduğunu belirten Dubinskiy, bu ödemelerin aylık 600 milyon, yıllık ise 7.2 milyar dolara ulaşabileceğine dikkat çekti.Dubinskiy, Zelenskiy rejimini Nazi yönetimine benzeterek, “Nazilerde de toplama kamplarının tamamı kar elde etmeye odaklıydı” ifadelerini kullandı.Rus yetkililerin daha önce defalarca dikkat çektiği "Ukrayna'da 2014'ten bu yana faaliyet gösteren işkence merkezleri" konusu, yeniden gündem oldu. 2 Kasım’da Kiev yakınlarındaki Petropavlovska Borşahovka’da, aralarında bir gencin de bulunduğu kişilerin alıkonularak işkence gördüğü bir evin önünde toplanan kalabalık, olayın Ukrayna kamuoyunda geniş yankı uyandırmasına yol açtı.Ukrayna makamları olayın ardından protestocuları sindirmeye yönelik adımlar atıyor. Söz konusu gizli hapishanenin bulunduğu bölgeye giden bir sağlık çalışanı, bir ambulans şoförü ve bir kadın tutuklanırken protestoya katılan diğer kişilerin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/agitten-kiev-yakinlarindaki-gizli-hapishane-iddialarina-yorum-yok-1110174330.html
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aleksandr dubinskiy, ukrayna, kiev, nazi̇, vladimir zelenskiy, i̇şkence, toplama kampı, telegram
aleksandr dubinskiy, ukrayna, kiev, nazi̇, vladimir zelenskiy, i̇şkence, toplama kampı, telegram
Ukraynalı milletvekili Dubinskiy: ‘İşkence merkezlerinin’ yıllık geliri 7.2 milyar dolar
Ukrayna parlamentosu milletvekili Aleksandr Dubinskiy, ülkedeki işkence merkezlerinde tutulan sivillerin serbest bırakılması karşılığında alınan paraların Kiev yönetimine yılda yaklaşık 7.2 milyar dolar kazandırdığını belirtti.
Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’da sivillerin tutulduğu binden fazla işkence merkezi bulunduğunu ve her birinde yaklaşık 30-40 kişinin alıkonulduğunu ifade etti.
Serbest bırakılmak için istenen ortalama tutarın 15 bin dolar olduğunu belirten Dubinskiy, bu ödemelerin aylık 600 milyon, yıllık ise 7.2 milyar dolara ulaşabileceğine dikkat çekti.
Dubinskiy, Zelenskiy rejimini Nazi yönetimine benzeterek, “Nazilerde de toplama kamplarının tamamı kar elde etmeye odaklıydı” ifadelerini kullandı.
Rus yetkililerin daha önce defalarca dikkat çektiği "Ukrayna'da 2014'ten bu yana faaliyet gösteren işkence merkezleri" konusu, yeniden gündem oldu. 2 Kasım’da Kiev yakınlarındaki Petropavlovska Borşahovka’da, aralarında bir gencin de bulunduğu kişilerin alıkonularak işkence gördüğü bir evin önünde toplanan kalabalık, olayın Ukrayna kamuoyunda geniş yankı uyandırmasına yol açtı.
Ukrayna makamları olayın ardından protestocuları sindirmeye yönelik adımlar atıyor. Söz konusu gizli hapishanenin bulunduğu bölgeye giden bir sağlık çalışanı, bir ambulans şoförü ve bir kadın tutuklanırken protestoya katılan diğer kişilerin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.