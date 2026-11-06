https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/ukraynali-milletvekili-dubinskiy-iskence-merkezlerinin-yillik-geliri-72-milyar-dolar-1110175536.html

Ukraynalı milletvekili Dubinskiy: ‘İşkence merkezlerinin’ yıllık geliri 7.2 milyar dolar

Ukraynalı milletvekili Dubinskiy: ‘İşkence merkezlerinin’ yıllık geliri 7.2 milyar dolar

Sputnik Türkiye

Ukrayna parlamentosu milletvekili Aleksandr Dubinskiy, ülkedeki işkence merkezlerinde tutulan sivillerin serbest bırakılması karşılığında alınan paraların Kiev... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T23:51+0300

2026-11-06T23:51+0300

2026-11-06T23:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

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Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’da sivillerin tutulduğu binden fazla işkence merkezi bulunduğunu ve her birinde yaklaşık 30-40 kişinin alıkonulduğunu ifade etti.Serbest bırakılmak için istenen ortalama tutarın 15 bin dolar olduğunu belirten Dubinskiy, bu ödemelerin aylık 600 milyon, yıllık ise 7.2 milyar dolara ulaşabileceğine dikkat çekti.Dubinskiy, Zelenskiy rejimini Nazi yönetimine benzeterek, “Nazilerde de toplama kamplarının tamamı kar elde etmeye odaklıydı” ifadelerini kullandı.Rus yetkililerin daha önce defalarca dikkat çektiği "Ukrayna'da 2014'ten bu yana faaliyet gösteren işkence merkezleri" konusu, yeniden gündem oldu. 2 Kasım’da Kiev yakınlarındaki Petropavlovska Borşahovka’da, aralarında bir gencin de bulunduğu kişilerin alıkonularak işkence gördüğü bir evin önünde toplanan kalabalık, olayın Ukrayna kamuoyunda geniş yankı uyandırmasına yol açtı.Ukrayna makamları olayın ardından protestocuları sindirmeye yönelik adımlar atıyor. Söz konusu gizli hapishanenin bulunduğu bölgeye giden bir sağlık çalışanı, bir ambulans şoförü ve bir kadın tutuklanırken protestoya katılan diğer kişilerin yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/agitten-kiev-yakinlarindaki-gizli-hapishane-iddialarina-yorum-yok-1110174330.html

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aleksandr dubinskiy, ukrayna, kiev, nazi̇, vladimir zelenskiy, i̇şkence, toplama kampı, telegram