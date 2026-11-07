Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/yuzde-100-pamuk-diye-satilan-urun-polyester-cikti-firmaya-1-milyon-lirayi-asan-ceza-kesildi-1110187245.html
Yüzde 100 pamuk diye satılan ürün polyester çıktı: Firmaya 1 milyon lirayı aşan ceza kesildi
Yüzde 100 pamuk diye satılan ürün polyester çıktı: Firmaya 1 milyon lirayı aşan ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden 'yüzde 100 pamuk' ibaresiyle satışa sunulan kırlent kılıflarının etiketlerinde 'yüzde 100 polyester' yazdığının tespit... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T21:05+0300
2026-11-07T21:07+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
reklam kurulu
bekir kaplan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076374800_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ace391da3f1b8a2b731f12e6638bf7d2.jpg
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, tüketicilerin yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması kapsamında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklamada bulundu.Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev tekstili ürünleri satan bir markanın internet sitesinden 'yüzde100 pamuk' ibaresiyle satışa sunulan kırlent kılıflarını satın alan tüketicinin, ürünleri teslim aldığında dikili etiketlerde 'yüzde 100 polyester' ifadesinin yer aldığını fark ettiğini belirtti.Reklam Kurulu'ndan milyonluk cezaTüketicinin karşılaştığı durum üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi.İnceleme sonucunda söz konusu reklamlar hakkında 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.Kaplan açıklamasında, "Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-telefonda-gorustu-bolgesel-ve-kuresel-gelismeler-ele-1110186864.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076374800_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_da39c7e320341fe897bf6fe4d3ba248a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, reklam kurulu, bekir kaplan
ticaret bakanlığı, reklam kurulu, bekir kaplan

Yüzde 100 pamuk diye satılan ürün polyester çıktı: Firmaya 1 milyon lirayı aşan ceza kesildi

21:05 07.11.2026 (güncellendi: 21:07 07.11.2026)
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© AA
Abone ol
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden 'yüzde 100 pamuk' ibaresiyle satışa sunulan kırlent kılıflarının etiketlerinde 'yüzde 100 polyester' yazdığının tespit edilmesi üzerine, tüketicileri yanıltıcı nitelikteki tanıtımları nedeniyle ilgili firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, tüketicilerin yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması kapsamında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklamada bulundu.
Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev tekstili ürünleri satan bir markanın internet sitesinden 'yüzde100 pamuk' ibaresiyle satışa sunulan kırlent kılıflarını satın alan tüketicinin, ürünleri teslim aldığında dikili etiketlerde 'yüzde 100 polyester' ifadesinin yer aldığını fark ettiğini belirtti.

Reklam Kurulu'ndan milyonluk ceza

Tüketicinin karşılaştığı durum üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi.
İnceleme sonucunda söz konusu reklamlar hakkında 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.
Kaplan açıklamasında, "Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.
Erdoğan-Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü: Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı
20:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала