https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/yuzde-100-pamuk-diye-satilan-urun-polyester-cikti-firmaya-1-milyon-lirayi-asan-ceza-kesildi-1110187245.html
Yüzde 100 pamuk diye satılan ürün polyester çıktı: Firmaya 1 milyon lirayı aşan ceza kesildi
Yüzde 100 pamuk diye satılan ürün polyester çıktı: Firmaya 1 milyon lirayı aşan ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden 'yüzde 100 pamuk' ibaresiyle satışa sunulan kırlent kılıflarının etiketlerinde 'yüzde 100 polyester' yazdığının tespit... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T21:05+0300
2026-11-07T21:05+0300
2026-11-07T21:07+0300
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ticaret bakanlığı
reklam kurulu
bekir kaplan
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Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, tüketicilerin yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması kapsamında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklamada bulundu.Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev tekstili ürünleri satan bir markanın internet sitesinden 'yüzde100 pamuk' ibaresiyle satışa sunulan kırlent kılıflarını satın alan tüketicinin, ürünleri teslim aldığında dikili etiketlerde 'yüzde 100 polyester' ifadesinin yer aldığını fark ettiğini belirtti.Reklam Kurulu'ndan milyonluk cezaTüketicinin karşılaştığı durum üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi.İnceleme sonucunda söz konusu reklamlar hakkında 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.Kaplan açıklamasında, "Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-telefonda-gorustu-bolgesel-ve-kuresel-gelismeler-ele-1110186864.html
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ticaret bakanlığı, reklam kurulu, bekir kaplan
ticaret bakanlığı, reklam kurulu, bekir kaplan
Yüzde 100 pamuk diye satılan ürün polyester çıktı: Firmaya 1 milyon lirayı aşan ceza kesildi
21:05 07.11.2026 (güncellendi: 21:07 07.11.2026)
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden 'yüzde 100 pamuk' ibaresiyle satışa sunulan kırlent kılıflarının etiketlerinde 'yüzde 100 polyester' yazdığının tespit edilmesi üzerine, tüketicileri yanıltıcı nitelikteki tanıtımları nedeniyle ilgili firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, tüketicilerin yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması kapsamında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklamada bulundu.
Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev tekstili ürünleri satan bir markanın internet sitesinden 'yüzde100 pamuk' ibaresiyle satışa sunulan kırlent kılıflarını satın alan tüketicinin, ürünleri teslim aldığında dikili etiketlerde 'yüzde 100 polyester' ifadesinin yer aldığını fark ettiğini belirtti.
Reklam Kurulu'ndan milyonluk ceza
Tüketicinin karşılaştığı durum üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi.
İnceleme sonucunda söz konusu reklamlar hakkında 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.
Kaplan açıklamasında, "Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.