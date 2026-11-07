https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-telefonda-gorustu-bolgesel-ve-kuresel-gelismeler-ele-1110186864.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü: Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü: Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T20:50+0300

2026-11-07T20:50+0300

2026-11-07T20:57+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

donald trump

ukrayna

i̇ran

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı.Erdoğan, Ukrayna krizinin sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump'a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne verdiği destek için de teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rusya-basbakani-misustin-turkiyede-duzenlenecek-iklim-konferansina-katilacak-heyetin-uyelerini-1110186083.html

ukrayna

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