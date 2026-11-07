https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-telefonda-gorustu-bolgesel-ve-kuresel-gelismeler-ele-1110186864.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü: Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü: Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T20:50+0300
2026-11-07T20:50+0300
2026-11-07T20:57+0300
poli̇ti̇ka
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donald trump
ukrayna
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı.Erdoğan, Ukrayna krizinin sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump'a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne verdiği destek için de teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rusya-basbakani-misustin-turkiyede-duzenlenecek-iklim-konferansina-katilacak-heyetin-uyelerini-1110186083.html
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türkiye, donald trump, ukrayna, i̇ran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü: Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı
20:50 07.11.2026 (güncellendi: 20:57 07.11.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek Türkiye olarak barış için gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı.
Erdoğan, Ukrayna krizinin sonlandırılması için artan diplomatik çabaların olumlu sonuç vermesini umduğunu, çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini, hem Ukrayna hem Rusya ile temasları artırmanın önemli olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin artarak süreceğine inandığını, önümüzdeki süreçte de ilişkilere ivme kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump'a Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne verdiği destek için de teşekkür etti.