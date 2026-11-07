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Van'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Van'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 07.11.2026, Sputnik Türkiye
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Özalp-Saray kara yolunda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır ile yolcu minibüsü çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Yolda araçların kontrollü geçişine izin verildi.Van Valisi Ozan Balcı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, minibüs ile tırın çarpıştığını söyledi.Balcı, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
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özalp, umke, van, trafik kazası
özalp, umke, van, trafik kazası

Van'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

22:27 07.11.2026
© AA / Mesut VarolVan'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Van'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© AA / Mesut Varol
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Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Özalp-Saray kara yolunda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır ile yolcu minibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Yolda araçların kontrollü geçişine izin verildi.
Van Valisi Ozan Balcı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, minibüs ile tırın çarpıştığını söyledi.
Balcı, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
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