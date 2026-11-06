https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rutte-ab-rusyadan-abdnin-dizel-yakit-alimindan-daha-fazla-lng-satin-aliyor-1110168764.html

Rutte: AB, Rusya'dan ABD'nin dizel yakıt alımından daha fazla LNG satın alıyor

Rutte: AB, Rusya'dan ABD'nin dizel yakıt alımından daha fazla LNG satın alıyor

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ile ABD arasındaki dizel yakıt anlaşmasının Avrupa’da paniğe yol açtığını belirterek Avrupalı ülkelerin de Rusya’dan... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T16:12+0300

2026-11-06T16:12+0300

2026-11-06T16:12+0300

dünya

mark rutte

nato

avrupa birliği

ab

abd

rusya

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

dizel yakıt

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan LNG alımlarının, ABD’nin Rusya ile yaptığı dizel yakıt anlaşmasının değerinden çok daha yüksek olduğunu ifade etti.Bloomberg’in Hollanda’daki “Pauw & De Wit” programına verdiği röportajdan aktardığına göre Rutte, Moskova ile Washington arasındaki son anlaşmanın Avrupalılar arasında paniğe neden olduğunu belirtti.Rutte, “Ben de şaşırdım ancak Avrupa da bu yıl Rusya’dan çok büyük miktarda LNG satın aldı. Bu alımlar, söz konusu dizel anlaşmasının sağlayacağı tutarın çok üzerinde. Avrupa da masum değil” dedi.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, daha önce yaptığı açıklamada, yasaklara rağmen Rus dizel yakıtının Avrupa pazarına ulaştığını söylemişti. Novak ayrıca Avrupa ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarında stokların tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/novak-rus-dizel-yakiti-yasaklara-ragmen-avrupaya-ulasiyor-1110036844.html

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Sputnik Türkiye

mark rutte, nato, avrupa birliği, ab, abd, rusya, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), dizel yakıt