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Rutte: AB, Rusya'dan ABD'nin dizel yakıt alımından daha fazla LNG satın alıyor
Rutte: AB, Rusya'dan ABD'nin dizel yakıt alımından daha fazla LNG satın alıyor
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ile ABD arasındaki dizel yakıt anlaşmasının Avrupa’da paniğe yol açtığını belirterek Avrupalı ülkelerin de Rusya’dan... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T16:12+0300
2026-11-06T16:12+0300
dünya
mark rutte
nato
avrupa birliği
ab
abd
rusya
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
dizel yakıt
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan LNG alımlarının, ABD’nin Rusya ile yaptığı dizel yakıt anlaşmasının değerinden çok daha yüksek olduğunu ifade etti.Bloomberg’in Hollanda’daki “Pauw &amp; De Wit” programına verdiği röportajdan aktardığına göre Rutte, Moskova ile Washington arasındaki son anlaşmanın Avrupalılar arasında paniğe neden olduğunu belirtti.Rutte, “Ben de şaşırdım ancak Avrupa da bu yıl Rusya’dan çok büyük miktarda LNG satın aldı. Bu alımlar, söz konusu dizel anlaşmasının sağlayacağı tutarın çok üzerinde. Avrupa da masum değil” dedi.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, daha önce yaptığı açıklamada, yasaklara rağmen Rus dizel yakıtının Avrupa pazarına ulaştığını söylemişti. Novak ayrıca Avrupa ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarında stokların tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/novak-rus-dizel-yakiti-yasaklara-ragmen-avrupaya-ulasiyor-1110036844.html
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mark rutte, nato, avrupa birliği, ab, abd, rusya, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), dizel yakıt
mark rutte, nato, avrupa birliği, ab, abd, rusya, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), dizel yakıt

Rutte: AB, Rusya'dan ABD'nin dizel yakıt alımından daha fazla LNG satın alıyor

16:12 06.11.2026
© Özge Elif Kızıl Mark Rutte
 Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
© Özge Elif Kızıl
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ile ABD arasındaki dizel yakıt anlaşmasının Avrupa’da paniğe yol açtığını belirterek Avrupalı ülkelerin de Rusya’dan milyarlarca euroluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) almaya devam ettiğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan LNG alımlarının, ABD’nin Rusya ile yaptığı dizel yakıt anlaşmasının değerinden çok daha yüksek olduğunu ifade etti.
Bloomberg’in Hollanda’daki “Pauw & De Wit” programına verdiği röportajdan aktardığına göre Rutte, Moskova ile Washington arasındaki son anlaşmanın Avrupalılar arasında paniğe neden olduğunu belirtti.
Rutte, “Ben de şaşırdım ancak Avrupa da bu yıl Rusya’dan çok büyük miktarda LNG satın aldı. Bu alımlar, söz konusu dizel anlaşmasının sağlayacağı tutarın çok üzerinde. Avrupa da masum değil” dedi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, daha önce yaptığı açıklamada, yasaklara rağmen Rus dizel yakıtının Avrupa pazarına ulaştığını söylemişti. Novak ayrıca Avrupa ülkelerindeki yer altı doğal gaz depolarında stokların tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunduğunu belirtmişti.
Fransa'da bir benzin istasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
DÜNYA
Novak: Rus dizel yakıtı, yasaklara rağmen Avrupa'ya ulaşıyor
1 Kasım, 17:41
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