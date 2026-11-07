https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-enerji-tesisleri-ve-karadenizde-yuk-gemisi-vuruldu-1110184951.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da enerji tesisleri ve Karadeniz’de yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da enerji tesisleri ve Karadeniz’de yük gemisi vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde savunma sanayisi işletmelerine elektrik sağlayan bir trafo merkezi ile yakıt tankerlerinin, Karadeniz’de ise askeri... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T18:02+0300
2026-11-07T18:02+0300
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trafo
kuru yük gemisi
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullanımındaki yakıt ve enerji altyapısı ile askeri yük taşımacılığında kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, gün içinde Kiev bölgesindeki Novıye Petrovtsı yerleşimi yakınlarında bulunan 330 kilovoltluk Severnaya trafo merkezinin vurulduğu belirtildi. Bakanlık, söz konusu tesisin Ukrayna’daki savunma sanayisi işletmelerine elektrik sağladığını kaydetti.Kiev bölgesindeki İrpin yakınlarında da Ukrayna askeri birliklerine yakıt ulaştırmak için kullanılan park halindeki yakıt tankerlerinin hedef alındığı ifade edildi.Ayrıca, Karadeniz’de Odessa’nın doğusunda Ukrayna’ya çift kullanımlı malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rusya-ozel-askeri-harekata-devam-ediyor-ukrayna-ordusunun-muhimmat-depolari-ve-robotik-sistem-1110181467.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, kiev, trafo, kuru yük gemisi, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, kiev, trafo, kuru yük gemisi, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da enerji tesisleri ve Karadeniz’de yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde savunma sanayisi işletmelerine elektrik sağlayan bir trafo merkezi ile yakıt tankerlerinin, Karadeniz’de ise askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullanımındaki yakıt ve enerji altyapısı ile askeri yük taşımacılığında kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, gün içinde Kiev bölgesindeki Novıye Petrovtsı yerleşimi yakınlarında bulunan 330 kilovoltluk Severnaya trafo merkezinin vurulduğu belirtildi. Bakanlık, söz konusu tesisin Ukrayna’daki savunma sanayisi işletmelerine elektrik sağladığını kaydetti.
Kiev bölgesindeki İrpin yakınlarında da Ukrayna askeri birliklerine yakıt ulaştırmak için kullanılan park halindeki yakıt tankerlerinin hedef alındığı ifade edildi.
Ayrıca, Karadeniz’de Odessa’nın doğusunda Ukrayna’ya çift kullanımlı malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.