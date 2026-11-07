https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-enerji-tesisleri-ve-karadenizde-yuk-gemisi-vuruldu-1110184951.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da enerji tesisleri ve Karadeniz’de yük gemisi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da enerji tesisleri ve Karadeniz’de yük gemisi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde savunma sanayisi işletmelerine elektrik sağlayan bir trafo merkezi ile yakıt tankerlerinin, Karadeniz’de ise askeri... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T18:02+0300

2026-11-07T18:02+0300

2026-11-07T18:02+0300

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rusya savunma bakanlığı

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trafo

kuru yük gemisi

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullanımındaki yakıt ve enerji altyapısı ile askeri yük taşımacılığında kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, gün içinde Kiev bölgesindeki Novıye Petrovtsı yerleşimi yakınlarında bulunan 330 kilovoltluk Severnaya trafo merkezinin vurulduğu belirtildi. Bakanlık, söz konusu tesisin Ukrayna’daki savunma sanayisi işletmelerine elektrik sağladığını kaydetti.Kiev bölgesindeki İrpin yakınlarında da Ukrayna askeri birliklerine yakıt ulaştırmak için kullanılan park halindeki yakıt tankerlerinin hedef alındığı ifade edildi.Ayrıca, Karadeniz’de Odessa’nın doğusunda Ukrayna’ya çift kullanımlı malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rusya-ozel-askeri-harekata-devam-ediyor-ukrayna-ordusunun-muhimmat-depolari-ve-robotik-sistem-1110181467.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, karadeniz, kiev, trafo, kuru yük gemisi, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri