https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rusya-savunma-bakanligi-plesetsk-uzay-ussunden-soyuz-21b-roketi-basariyla-firlatildi-1110184059.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Plesetsk Uzay Üssü’nden Soyuz-2.1b roketi başarıyla fırlatıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Plesetsk Uzay Üssü’nden Soyuz-2.1b roketi başarıyla fırlatıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, askeri bir uzay aracını yörüngeye taşıyacak Soyuz-2.1b taşıyıcı roketinin Plesetsk Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldığını bildirdi. 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T17:06+0300
2026-11-07T17:06+0300
2026-11-07T17:06+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
soyuz-2.1b
arhangelsk
plesetsk uzay üssü
uzay aracı
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden Soyuz-2.1b taşıyıcı roketinin fırlatıldığı belirtildi.Açıklamada, “Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı Uzay Kuvvetleri personeli tarafından orta sınıf Soyuz-2.1b taşıyıcı roketinin fırlatılması başarıyla gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.Bakanlık, roketin askeri bir uzay aracını yörüngeye taşıyacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-ve-cin-ortak-mars-misyonu-icin-ekipman-uretimine-basladi-1109747124.html
arhangelsk
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rusya savunma bakanlığı, soyuz-2.1b, arhangelsk, plesetsk uzay üssü, uzay aracı
rusya savunma bakanlığı, soyuz-2.1b, arhangelsk, plesetsk uzay üssü, uzay aracı
Rusya Savunma Bakanlığı: Plesetsk Uzay Üssü’nden Soyuz-2.1b roketi başarıyla fırlatıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, askeri bir uzay aracını yörüngeye taşıyacak Soyuz-2.1b taşıyıcı roketinin Plesetsk Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden Soyuz-2.1b taşıyıcı roketinin fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı Uzay Kuvvetleri personeli tarafından orta sınıf Soyuz-2.1b taşıyıcı roketinin fırlatılması başarıyla gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.
Bakanlık, roketin askeri bir uzay aracını yörüngeye taşıyacağını kaydetti.