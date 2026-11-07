https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rusya-disisleri-avrupalilarin-ukrayna-muzakere-masasinda-yeri-yok-1110184757.html

Rusya Dışişleri: Avrupalıların Ukrayna müzakere masasında yeri yok

Rusya Dışişleri: Avrupalıların Ukrayna müzakere masasında yeri yok

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupalıların Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerde yer almaması gerektiğini belirterek... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T17:31+0300

2026-11-07T17:31+0300

2026-11-07T17:31+0300

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mariya zaharova

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moskova

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gönüllüler koalisyonu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Gönüllüler Koalisyonu” bünyesindeki “Ukrayna için Çok Uluslu Güç”ün ilk askeri tatbikatı olarak belirtilen “Koalisyon 26.2” hakkında açıklama yaptı.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada Zaharova, “Bu, Avrupalıların müzakere masasında yeri olmadığını bir kez daha gösteriyor” ifadesini kullandı.Batı’nın Rusya’nın güvenlik alanındaki meşru kaygılarını dikkate almak istemediğini ve gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğünü belirten Zaharova, Londra ve Paris’in Ukrayna’ya çok uluslu güç konuşlandırarak Rusya ile karşı karşıya gelmek ve ülkeyi askeri yenilgiye uğratmak için bir üs olarak kullanabilecekleri alanı korumayı amaçladığını kaydetti.Zaharova, böyle bir adımın fiilen askeri müdahale anlamına geleceğini ve Rusya’nın güvenliğine ek tehditler oluşturacağını belirtti.Gerilimin tırmanmasının sorumluluğunun Rusya’ya karşı yeni askeri girişimlerde bulunanlara ait olacağını vurgulayan Zaharova, Rusya’yı “stratejik yenilgiye” uğratma planlarının gerçekleşmeyeceğini ifade etti.Zaharova, “özel askeri operasyonun” Ukrayna’daki çatışma kapsamında belirlediği tüm hedef ve görevlerin yerine getirileceğini kaydetti.

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