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Rusya Dışişleri: Avrupalıların Ukrayna müzakere masasında yeri yok
Rusya Dışişleri: Avrupalıların Ukrayna müzakere masasında yeri yok
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupalıların Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerde yer almaması gerektiğini belirterek... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T17:31+0300
2026-11-07T17:31+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
moskova
avrupa
ukrayna
gönüllüler koalisyonu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Gönüllüler Koalisyonu” bünyesindeki “Ukrayna için Çok Uluslu Güç”ün ilk askeri tatbikatı olarak belirtilen “Koalisyon 26.2” hakkında açıklama yaptı.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada Zaharova, “Bu, Avrupalıların müzakere masasında yeri olmadığını bir kez daha gösteriyor” ifadesini kullandı.Batı’nın Rusya’nın güvenlik alanındaki meşru kaygılarını dikkate almak istemediğini ve gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğünü belirten Zaharova, Londra ve Paris’in Ukrayna’ya çok uluslu güç konuşlandırarak Rusya ile karşı karşıya gelmek ve ülkeyi askeri yenilgiye uğratmak için bir üs olarak kullanabilecekleri alanı korumayı amaçladığını kaydetti.Zaharova, böyle bir adımın fiilen askeri müdahale anlamına geleceğini ve Rusya’nın güvenliğine ek tehditler oluşturacağını belirtti.Gerilimin tırmanmasının sorumluluğunun Rusya’ya karşı yeni askeri girişimlerde bulunanlara ait olacağını vurgulayan Zaharova, Rusya’yı “stratejik yenilgiye” uğratma planlarının gerçekleşmeyeceğini ifade etti.Zaharova, “özel askeri operasyonun” Ukrayna’daki çatışma kapsamında belirlediği tüm hedef ve görevlerin yerine getirileceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kallas-avrupanin-guvenlik-mimarisini-rusya-ve-abd-ile-gorusmeyecegiz-1110174768.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, moskova, avrupa, ukrayna, gönüllüler koalisyonu, londra, paris, özel askeri harekat
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, moskova, avrupa, ukrayna, gönüllüler koalisyonu, londra, paris, özel askeri harekat

Rusya Dışişleri: Avrupalıların Ukrayna müzakere masasında yeri yok

17:31 07.11.2026
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupalıların Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerde yer almaması gerektiğini belirterek, ülkeye yabancı asker konuşlandırılmasının Moskova açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Gönüllüler Koalisyonu” bünyesindeki “Ukrayna için Çok Uluslu Güç”ün ilk askeri tatbikatı olarak belirtilen “Koalisyon 26.2” hakkında açıklama yaptı.
Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada Zaharova, “Bu, Avrupalıların müzakere masasında yeri olmadığını bir kez daha gösteriyor” ifadesini kullandı.
Batı’nın Rusya’nın güvenlik alanındaki meşru kaygılarını dikkate almak istemediğini ve gerilimi tırmandırmayı sürdürdüğünü belirten Zaharova, Londra ve Paris’in Ukrayna’ya çok uluslu güç konuşlandırarak Rusya ile karşı karşıya gelmek ve ülkeyi askeri yenilgiye uğratmak için bir üs olarak kullanabilecekleri alanı korumayı amaçladığını kaydetti.
Ukrayna’ya yabancı silahlı birliklerin konuşlandırılmasının, ne sözde Gönüllüler Koalisyonu kapsamında ne de başka herhangi bir oluşumun çatısı altında kabul edilebilir olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
Zaharova, böyle bir adımın fiilen askeri müdahale anlamına geleceğini ve Rusya’nın güvenliğine ek tehditler oluşturacağını belirtti.
Ukrayna’daki her türlü askeri birlik, beraberinde getireceği tüm risk ve sonuçlarla birlikte, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak değerlendirilmektedir.
Gerilimin tırmanmasının sorumluluğunun Rusya’ya karşı yeni askeri girişimlerde bulunanlara ait olacağını vurgulayan Zaharova, Rusya’yı “stratejik yenilgiye” uğratma planlarının gerçekleşmeyeceğini ifade etti.
Zaharova, “özel askeri operasyonun” Ukrayna’daki çatışma kapsamında belirlediği tüm hedef ve görevlerin yerine getirileceğini kaydetti.
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