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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rusya-basbakani-misustin-turkiyede-duzenlenecek-iklim-konferansina-katilacak-heyetin-uyelerini-1110186083.html
Rusya Başbakanı Mişustin, Türkiye'de düzenlenecek iklim konferansına katılacak heyetin üyelerini onayladı
Rusya Başbakanı Mişustin, Türkiye'de düzenlenecek iklim konferansına katılacak heyetin üyelerini onayladı
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakanı Mişustin, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na katılacak Rus heyetinin üyelerini... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T19:36+0300
2026-11-07T19:36+0300
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı'na katılmak üzere gönderilecek Rus heyetinin üyelerini onayladı.Heyete, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın İklim ve Su Kaynakları Konularından Sorumlu Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev başkanlık edecek.Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı'nın İklim Konularından Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey Kononuçenko, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Daire Başkanı Sofya Litvinova ise heyet başkan yardımcıları olarak onaylandı.Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'daki Antalya EXPO Center'da gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/polonyanin-krakow-kentinde-silahli-saldiri-5-kisi-hayatini-kaybetti-10dan-fazla-yarali-var-1110185815.html
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Rusya Başbakanı Mişustin, Türkiye'de düzenlenecek iklim konferansına katılacak heyetin üyelerini onayladı

19:36 07.11.2026
© Sputnik / Александр АстафьевRusya Başbakanı Mihail Mişustin
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© Sputnik / Александр Астафьев
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Rusya Başbakanı Mişustin, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na katılacak Rus heyetinin üyelerini onayladı. Heyete, Rusya Devlet Başkanı’nın İklim ve Su Kaynakları Özel Temsilcisi Edelgeriyev başkanlık edecek.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı'na katılmak üzere gönderilecek Rus heyetinin üyelerini onayladı.
Heyete, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın İklim ve Su Kaynakları Konularından Sorumlu Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev başkanlık edecek.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Özel Görevler Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı'nın İklim Konularından Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey Kononuçenko, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Daire Başkanı Sofya Litvinova ise heyet başkan yardımcıları olarak onaylandı.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'daki Antalya EXPO Center'da gerçekleştirilecek.
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