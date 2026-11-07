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Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var
Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var
Sputnik Türkiye
Polonya Krakow'da düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı. 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T18:55+0300
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Polonya'nın Krakow kentindeki ana meydanda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.Polis tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin polis ekipleri tarafından vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Polis sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada, yerel saatle 15.00 sıralarında, içinden rastgele kişilere ateş açılan bir aracın meydana girdiğine ilişkin ihbarlar almaya başladıklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/kaliforniyada-cadilar-bayrami-magazasinda-silahli-saldiri-1-kisi-oldu-6-kisi-yaralandi-1110017209.html
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Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var

18:55 07.11.2026 (güncellendi: 18:56 07.11.2026)
© REUTERS Jakub PorzyckiPolonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var
Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© REUTERS Jakub Porzycki
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Polonya Krakow'da düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.
Polonya'nın Krakow kentindeki ana meydanda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.
© REUTERS Jakub PorzyckiPolonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var
Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var
© REUTERS Jakub Porzycki
Polis tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin polis ekipleri tarafından vurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Polis sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada, yerel saatle 15.00 sıralarında, içinden rastgele kişilere ateş açılan bir aracın meydana girdiğine ilişkin ihbarlar almaya başladıklarını söyledi.
© REUTERS Jakub PorzyckiPolonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var
Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
Polonya'nın Krakow kentinde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var
© REUTERS Jakub Porzycki
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