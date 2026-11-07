https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rus-ordusundan-gece-bombardimani-kievde-kuzey-karayolu-koprusu-vuruldu-1110179633.html

Rus ordusundan gece bombardımanı: Kiev’de Kuzey karayolu köprüsü vuruldu

Rus ordusundan gece bombardımanı: Kiev’de Kuzey karayolu köprüsü vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev ve bölgesindeki askeri hedeflere geniş çaplı bir hava saldırısı... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T10:34+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

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hava saldırısı

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Kiev şehri ve bölgesindeki askeri-sanayi tesislere, enerji sektörü ile ulaşım altyapısına, kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile kapsamlı bir saldırı düzenledi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:Kiev’de:▪️ Kuzey karayolu köprüsü,▪️ Flamingo seyir füzelerini üreten Meridian Ltd. Şti. işletmesi,Kiev bölgesinde:▪️ Tripillia Termik Elektrik Santrali (1.800 MW), ▪️ 750 kV kapasiteli trafo merkezi,▪️ Brovari'de mühimmat, patlayıcı, barut ve roket yakıtı bileşenleri de üreten fabrika,Jitomir bölgesinde savunma sanayii işletmelerinin faaliyetlerini destekleyen 330 kV kapasiteli trafo merkezi,Karadeniz'de Ukrayna'ya askeri teçhizat ve çift kullanımlı yükleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Diğer yandan Rus hava savunma güçleri, dün gece saatlerinde Rusya'nın farklı bölgelerinde, ayrıca Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait toplam 411 İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, kiev, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, hava saldırısı