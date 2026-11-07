https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/asgari-ucrette-yeni-zam-senaryosu-iste-one-cikan-rakam-1110180144.html

Asgari ücrette yeni zam senaryosu: İşte öne çıkan rakam

Asgari ücrette yeni zam senaryosu: İşte öne çıkan rakam

Sputnik Türkiye

2027 asgari ücret zammı için geri sayım başlarken milyonlarca çalışan yeni yılda maaşlarına yapılacak artışı merak ediyor. Aralık ayında toplanması beklenen... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T11:02+0300

2026-11-07T11:02+0300

2026-11-07T11:02+0300

ekonomi̇

asgari ücret

brüt asgari ücret

net asgari ücret

zam

asgari ücret tespit komisyonu

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2027 asgari ücret görüşmeleri öncesinde zam oranlarına ilişkin tahminler gündemdeki yerini koruyor. Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yılın son ayında toplanması bekleniyor.Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı değerlendirmede, yeni yılda asgari ücrete yüzde 25 ile yüzde 30 arasında zam yapılabileceğini öngördü.Bayram'ın değerlendirmesine göre yüzde 25 zam senaryosunda 35 bin TL, yüzde 30 zam senaryosunda ise 36 bin 500 TL seviyeleri gündeme gelebilir.Ancak söz konusu tutarlar henüz kesinleşmiş bir karar değil, ekonomistin zam beklentilerini yansıtıyor.Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak?Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı, aralık ayında yapılması beklenen komisyon görüşmelerinin ardından netlik kazanacak.Muhammet Bayram, zam oranının belirlenmesinde çalışanların alım gücünün korunması gerektiğini vurgulayarak enflasyon verilerine dikkat çekti.Bayram, geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyonun ortalamasının esas alınmasını doğru bulmadığını, ücret artışında gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması gerektiğini belirtti.Muhammet Bayram'dan yüzde 30 zam ve refah payı açıklamasıAsgari ücrette yüzde 30 civarında artışın mümkün olduğunu değerlendiren Bayram, zam oranına ek olarak refah payının da gündeme gelebileceğini söyledi.Bayram, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"En az gerçekleşen enflasyon neyse o oranda zam yapılmalı. Bu noktada yüzde 30'luk bir zammın asgari ücret için belirlenebileceğini düşünüyorum. Tabii bunun üzerine bir refah payı da gündeme gelebilir. Yüzde 25 artış olursa 35 bin TL civarında, yüzde 30'luk bir artış olursa 36 bin 500 TL'ye kadar bir ücret belirlenebileceğini düşünüyorum."Ekonomistin açıklamasında öne çıkan 35 bin TL ve 36 bin 500 TL tutarları, farklı zam oranlarına dayanan tahmini ücret seviyeleri olarak değerlendiriliyor.Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?2027 asgari ücret zammında refah payı uygulanıp uygulanmayacağı da çalışanların merak ettiği konular arasında yer alıyor.Muhammet Bayram, gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak belirlenecek zam oranının üzerine ilave refah payı eklenmesinin mümkün olabileceğini ifade etti.Bununla birlikte refah payına ilişkin açıklanmış kesin bir karar bulunmuyor. Nihai zam oranı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda belirlenecek.Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?Asgari ücrete yıl içinde ara zam yapılması gerektiğini savunan Muhammet Bayram, yüksek enflasyonun çalışanların satın alma gücünü olumsuz etkilediğine dikkat çekti.Yıl başında yapılan ücret artışlarının, enflasyon nedeniyle yılın ilerleyen aylarında etkisini kaybettiğini belirten Bayram, çalışanların gelir kaybını önlemek için ara dönem ücret artışının önemli olduğunu söyledi.Bayram, ara zam uygulamasında işverenlere ilave maliyet yükü oluşturmayacak bir model geliştirilmesi gerektiğini de vurguladı.Ekonomiste göre böyle bir düzenleme, çalışanların refahının korunmasına katkı sağlayabilir.Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık 2026'da görüşmelere başlaması bekleniyor.

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