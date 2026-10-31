https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/kaliforniyada-cadilar-bayrami-magazasinda-silahli-saldiri-1-kisi-oldu-6-kisi-yaralandi-1110017209.html

Kaliforniya'da Cadılar Bayramı mağazasında silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kaliforniya'da Cadılar Bayramı mağazasında silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

ABD'de Cadılar Bayramı temalı bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Fairfield Polisi, saldırı sonrası mağazadan... 31.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-31T16:41+0300

2026-10-31T16:41+0300

2026-10-31T16:41+0300

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san francisco

silahlı saldırı

cadılar bayramı

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Fairfield kentinde, bir alışveriş merkezinde bulunan Spirit Halloween mağazasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğu bildirilirken polis, saldırıdan sorumlu kişiyi arıyor.Fairfield Polis Şefi Dan Marshall'ın cuma gecesi yaptığı açıklamaya göre saldırı, San Francisco'nun yaklaşık 72 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Solano Town Center alışveriş merkezindeki Spirit Halloween mağazasında meydana geldi.Polis ekipleri, yerel saatle 20.30'da gelen ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Polis saldırganı arıyorFairfield Polis Departmanı, cumartesi sabahı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olay yerinde incelemelerin sürdüğünü belirtti.Açıklamada, dedektiflerin tanıklarla görüştüğü ve saldırıdan sorumlu kişiyi belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Polis, saldırganın kimliği veya olayda birden fazla kişinin yer alıp almadığı konusunda bilgi vermedi. Cuma gecesi itibarıyla gözaltına alınan kimsenin bulunmadığı bildirildi.Polis Şefi Marshall, alışveriş merkezinde güvenlik kameralarının bulunduğunu ve bu görüntülerin soruşturmaya yardımcı olabileceğini söyledi.Mağazadaki müşteriler silah sesleriyle kaçtıOlay sırasında mağazada bulunan bir kadının eşi David Bernal, CNN'e bağlı KCRA televizyonuna yaptığı açıklamada, eşinin peruk bölümünde alışveriş yaptığı sırada silah seslerini duyduğunu anlattı.Bernal, eşinin beş yüksek sesli patlama duyduğunu belirterek, insanların bağırarak, ağlayarak ve koşarak mağazadan uzaklaştığını aktardı. Eşinin alışveriş merkezinin diğer tarafındaki acil çıkışlardan birini kullanarak kaçtığını ve olayın ardından evinde bulunduğunu söyledi.Alışveriş merkezinin internet sitesinde 130'dan fazla mağaza ve restoranın bulunduğu belirtiliyor. Merkezde cumartesi akşamı çocuklara yönelik mağaza genelinde şeker toplama etkinliğinin de düzenlenmesi planlanıyordu.Saldırı, Cadılar Bayramı kutlamalarından bir gün önce, tatil hazırlıkları için alışverişin yoğunlaştığı saatlerde gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/fransada-silahli-saldiri-1-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1109808008.html

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