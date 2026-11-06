https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/ticaret-bakanligi-yasakladi-mama-sandalyesi-toplatiliyor-1110153962.html
Ticaret Bakanlığı yasakladı: Mama sandalyesi toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı yasakladı: Mama sandalyesi toplatılıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, çocukların düşmesine ve yaralanmasına neden olabilecek bir mama sandalyesinin satışını yasaklayarak piyasadan toplatılmasına karar verdi... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T08:21+0300
2026-11-06T08:21+0300
2026-11-06T08:21+0300
sağlik
bekir kaplan
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
bebek
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mama
bebek maması
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Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit edebilecek bir mama sandalyesi hakkında toplatma kararı aldı. Bakanlığın gerçekleştirdiği piyasa gözetimi ve denetimlerinde, söz konusu ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığı ve çocukların düşerek yaralanma riskini artırdığı tespit edildi.5 Kasım Perşembe günü duyurulan kararla birlikte güvensiz olduğu belirlenen mama sandalyesinin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ürünün güvenlik mekanizmasında teknik bir uygunsuzluk bulunduğunu bildirdi.Mama sandalyesinde hangi tehlike tespit edildi?Bakanlığın denetimlerinde, mama sandalyesinin güvenlik barı ile bacak açıklığı arasındaki mesafenin ilgili standartlarda belirtilen değerlerin altında kaldığı belirlendi.Bu teknik uygunsuzluğun, çocukların mama sandalyesinden düşmesine ve yaralanmasına yol açabilecek bir güvenlik riski oluşturduğu ifade edildi.Bakanlık, özellikle küçük çocukların güvenliği açısından önem taşıyan bu eksiklik nedeniyle ürünün piyasada bulunmasının uygun olmadığına karar verdi.Bakanlık açıkladı: Satışı yasaklandı, toplatılacakTicaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yapılan denetimlerin ardından alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.Kaplan, açıklamasında güvenlik standartlarının karşılanmadığını belirterek ürün hakkında piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındığını bildirdi.Bakanlık, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.Hangi marka mama sandalyesi toplatılıyor?Kararın ardından ebeveynlerin en çok merak ettiği konu, toplatılacak mama sandalyesinin marka ve modeli oldu.Ancak Bakanlığın 5 Kasım'da kamuoyuna yansıyan açıklamasında, ürünün markası, model numarası ve seri bilgileri belirtilmedi. Toplatma kararının kaç ürünü kapsadığına ilişkin de ayrıntı paylaşılmadı.Tüketiciler, güvensiz olduğu belirlenen ürünlere ilişkin duyuruları Ticaret Bakanlığının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden takip edebiliyor.Ürünün marka ve model bilgileri kesinleşmeden herhangi bir mama sandalyesinin toplatma kapsamında olduğunu söylemek mümkün değil.Mama sandalyesi kullanan aileler nelere dikkat etmeli?Çocuk güvenliği açısından mama sandalyelerinde emniyet kemeri, güvenlik barı, oturma alanı ve ayakların zemine dengeli basması önem taşıyor.Ebeveynlerin, ürünün kullanım talimatlarını kontrol etmesi, emniyet kemerlerini uygun şekilde bağlaması ve çocukları mama sandalyesinde gözetimsiz bırakmaması gerekiyor.Özellikle güvenlik mekanizmasında gevşeme, kırılma veya yapısal bir uygunsuzluk fark edilmesi durumunda ürünün kullanımına ara verilmesi öneriliyor.Güvensiz ürünlere yönelik denetimler sürecekTicaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek ürünleri incelemeye devam ediyor.Yapılan kontrollerde güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlenen ürünler hakkında satış yasağı ve toplatma gibi önlemler uygulanabiliyor.Son mama sandalyesi kararı da çocuk ürünlerinde güvenlik standartlarına uygunluğun önemini bir kez daha gündeme getirdi.
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bekir kaplan, ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), bebek, bebek, mama, bebek maması
bekir kaplan, ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), bebek, bebek, mama, bebek maması
Ticaret Bakanlığı yasakladı: Mama sandalyesi toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, çocukların düşmesine ve yaralanmasına neden olabilecek bir mama sandalyesinin satışını yasaklayarak piyasadan toplatılmasına karar verdi. Güvenlik denetimlerinde ürünün standartlara uygun olmadığı belirlendi. Kararın ardından gözler, toplatılacak ürünün marka ve modeline çevrildi.
Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit edebilecek bir mama sandalyesi hakkında toplatma kararı aldı. Bakanlığın gerçekleştirdiği piyasa gözetimi ve denetimlerinde, söz konusu ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığı ve çocukların düşerek yaralanma riskini artırdığı tespit edildi.
5 Kasım Perşembe günü duyurulan kararla birlikte güvensiz olduğu belirlenen mama sandalyesinin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ürünün güvenlik mekanizmasında teknik bir uygunsuzluk bulunduğunu bildirdi.
Mama sandalyesinde hangi tehlike tespit edildi?
Bakanlığın denetimlerinde, mama sandalyesinin güvenlik barı ile bacak açıklığı arasındaki mesafenin ilgili standartlarda belirtilen değerlerin altında kaldığı belirlendi.
Bu teknik uygunsuzluğun, çocukların mama sandalyesinden düşmesine ve yaralanmasına yol açabilecek bir güvenlik riski oluşturduğu ifade edildi.
Bakanlık, özellikle küçük çocukların güvenliği açısından önem taşıyan bu eksiklik nedeniyle ürünün piyasada bulunmasının uygun olmadığına karar verdi.
Bakanlık açıkladı: Satışı yasaklandı, toplatılacak
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yapılan denetimlerin ardından alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.
Kaplan, açıklamasında güvenlik standartlarının karşılanmadığını belirterek ürün hakkında piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındığını bildirdi.
Bakanlık, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Hangi marka mama sandalyesi toplatılıyor?
Kararın ardından ebeveynlerin en çok merak ettiği konu, toplatılacak mama sandalyesinin marka ve modeli oldu.
Ancak Bakanlığın 5 Kasım'da kamuoyuna yansıyan açıklamasında, ürünün markası, model numarası ve seri bilgileri belirtilmedi. Toplatma kararının kaç ürünü kapsadığına ilişkin de ayrıntı paylaşılmadı.
Tüketiciler, güvensiz olduğu belirlenen ürünlere ilişkin duyuruları Ticaret Bakanlığının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS
) üzerinden takip edebiliyor.
Ürünün marka ve model bilgileri kesinleşmeden herhangi bir mama sandalyesinin toplatma kapsamında olduğunu söylemek mümkün değil.
Mama sandalyesi kullanan aileler nelere dikkat etmeli?
Çocuk güvenliği açısından mama sandalyelerinde emniyet kemeri, güvenlik barı, oturma alanı ve ayakların zemine dengeli basması önem taşıyor.
Ebeveynlerin, ürünün kullanım talimatlarını kontrol etmesi, emniyet kemerlerini uygun şekilde bağlaması ve çocukları mama sandalyesinde gözetimsiz bırakmaması gerekiyor.
Özellikle güvenlik mekanizmasında gevşeme, kırılma veya yapısal bir uygunsuzluk fark edilmesi durumunda ürünün kullanımına ara verilmesi öneriliyor.
Güvensiz ürünlere yönelik denetimler sürecek
Ticaret Bakanlığı
, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek ürünleri incelemeye devam ediyor.
Yapılan kontrollerde güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlenen ürünler hakkında satış yasağı ve toplatma gibi önlemler uygulanabiliyor.
Son mama sandalyesi kararı da çocuk ürünlerinde güvenlik standartlarına uygunluğun önemini bir kez daha gündeme getirdi.