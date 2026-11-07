https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/oyuncu-yesim-gulun-aci-gunu-hayat-arkadasi-gokhan-suar-hayatini-kaybetti-1110179814.html
Oyuncu Yeşim Gül'ün acı günü: Hayat arkadaşı Gökhan Suar hayatını kaybetti
Oyuncu Yeşim Gül'ün acı günü: Hayat arkadaşı Gökhan Suar hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sevdan Bir Ateş dizisinde rol alan oyuncu Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yoğun bakıma... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T10:39+0300
2026-11-07T10:39+0300
2026-11-07T10:39+0300
yaşam
oyuncu
yeşim gül
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Birçok televizyon projesinde rol alan ve son olarak Sevdan Bir Ateş dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Yeşim Gül, hayat arkadaşı Gökhan Suar'ın vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.Önceki gün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Suar, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Ardından entübe edilen Gökhan Suar, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.Yeşim Gül, hayat arkadaşının hastanedeki tedavisi sırasında sevenlerinden dua istemişti.Gökhan Suar'ın cenazesi ne zaman, nerede?Gökhan Suar'ın cenaze törenine ilişkin bilgiler de açıklandı.Suar'ın, 7 Kasım Cumartesi günü ikindi namazında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.Acı haber derneğin sosyal medya hesabından duyurulduGökhan Suar'ın ölüm haberi, Yeşim Gül'ün kurucusu olduğu derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.Derneğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Canımızın canı, kıymetli Dernek kurucumuz Yeşim ablamızın hayat arkadaşı, değerli Gökhan abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acı kayıp hepimizin yüreğinde derin bir yara bıraktı. Yeşim ablamızın acısı bizim de acımızdır. Bu zor gününde dualarımızla ve kalbimizle yanındayız. Allah Sana ferahlık dayanma gücü versin. Gökhan abimize Allah’tan rahmet, başta Yeşim ablamız olmak üzere ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/meteorolojiden-19-ile-sari-kodlu-uyari-kar-ve-firtina-geliyor-1110177747.html
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oyuncu, yeşim gül
Oyuncu Yeşim Gül'ün acı günü: Hayat arkadaşı Gökhan Suar hayatını kaybetti
Sevdan Bir Ateş dizisinde rol alan oyuncu Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yoğun bakıma alınmasının ardından entübe edilen Suar'ın vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Birçok televizyon projesinde rol alan ve son olarak Sevdan Bir Ateş dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Yeşim Gül, hayat arkadaşı Gökhan Suar'ın vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.
Önceki gün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Suar, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Ardından entübe edilen Gökhan Suar, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Yeşim Gül, hayat arkadaşının hastanedeki tedavisi sırasında sevenlerinden dua istemişti.
Gökhan Suar'ın cenazesi ne zaman, nerede?
Gökhan Suar'ın cenaze törenine ilişkin bilgiler de açıklandı.
Suar'ın, 7 Kasım Cumartesi günü ikindi namazında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
Acı haber derneğin sosyal medya hesabından duyuruldu
Gökhan Suar'ın ölüm haberi, Yeşim Gül'ün kurucusu olduğu derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
Derneğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Canımızın canı, kıymetli Dernek kurucumuz Yeşim ablamızın hayat arkadaşı, değerli Gökhan abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acı kayıp hepimizin yüreğinde derin bir yara bıraktı. Yeşim ablamızın acısı bizim de acımızdır. Bu zor gününde dualarımızla ve kalbimizle yanındayız. Allah Sana ferahlık dayanma gücü versin. Gökhan abimize Allah’tan rahmet, başta Yeşim ablamız olmak üzere ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun."