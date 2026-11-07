https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/meteorolojiden-19-ile-sari-kodlu-uyari-kar-ve-firtina-geliyor-1110177747.html

Meteoroloji'den 19 ile sarı kodlu uyarı: Kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den 19 ile sarı kodlu uyarı: Kar ve fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkisini gösterirken MGM, 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T09:40+0300

2026-11-07T09:40+0300

2026-11-07T09:40+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

doğu karadeniz

i̇stanbul

kar yağışı

fırtına

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.Yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.Meteoroloji 19 ili sarı kodla uyardı! İşte o illerMeteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.Sarı kodla uyarılan iller şöyle:Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Sibirya soğukları etkisini artırıyor! Sıcaklıklar 3 ila 6 derece düşecekSibirya kökenli soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesine neden oluyor.Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları, yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek.Özellikle iç ve doğu kesimlerde soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.İç Ege ve İç Anadolu'da ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.İstanbul'da hava nasıl olacak? AKOM'dan Sibirya soğukları uyarısıİstanbul hava durumu tahminlerine göre kentte parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 12 derece olacağı tahmin ediliyor.Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında bulunduğu bildirildi.Hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen sistemle birlikte İstanbul'da sıcaklıkların 12-14 derece aralığında seyrederek kış değerlerine yaklaşacağı öngörülüyor.Sabahın erken saatlerinde hafif yağış geçişleri beklenirken Marmara genelinde kuzeyli rüzgarların saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.İstanbul için mevcut tahminlerde kar yağışı öngörülmüyor.Kar yağışı hangi illerde bekleniyor?Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre karla karışık yağmur ve kar yağışının özellikle Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda etkili olması bekleniyor.Bolu: Günün en yüksek sıcaklığı 4 derece. Yağmurun zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kara dönüşmesi bekleniyor.Kastamonu: En yüksek sıcaklık 5 derece. Aralıklı yağmurun ardından karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.Erzurum: En yüksek sıcaklık 4 derece. Yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.Kars: En yüksek sıcaklık 3 derece. Karla karışık yağmur ve kar yağışının yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Van: En yüksek sıcaklık 10 derece. Yağmur ve karla karışık yağmurun yanı sıra yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde de yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.Kuvvetli fırtına uyarısı! Rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaşacakMeteoroloji, yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı da uyarıda bulundu.Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.Rüzgar hızının genel olarak 40-70 km/saat aralığında olacağı tahmin ediliyor.Bölgesel tahminlere göre:Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumuMeteoroloji'nin il il hava durumu tahminlerine göre beklenen en yüksek sıcaklıklar ve hava koşulları şöyle:Marmara Bölgesiİstanbul: 12°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Bursa: 12°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Çanakkale: 13°C. Parçalı bulutlu.Kırklareli: 10°C. Parçalı bulutlu.Ege Bölgesiİzmir: 17°C. Parçalı bulutlu.Afyonkarahisar: 8°C. Parçalı bulutlu.Denizli: 14°C. Parçalı bulutlu.Muğla: 15°C. Parçalı bulutlu.Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.Akdeniz BölgesiAntalya: 23°C. Parçalı bulutlu.Adana: 23°C. Parçalı ve çok bulutlu.Hatay: 20°C. Parçalı ve çok bulutlu, sabahın ilk saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.Burdur: 12°C. Parçalı bulutlu.İç Anadolu BölgesiAnkara: 8°C. Parçalı ve yer yer çok bulutlu.Eskişehir: 7°C. Parçalı ve yer yer çok bulutlu.Konya: 9°C. Parçalı ve yer yer çok bulutlu.Çankırı: 11°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde de aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur tahmin ediliyor.Batı Karadeniz BölgesiBolu: 4°C. Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.Düzce: 10°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Kastamonu: 5°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Zonguldak: 10°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiAmasya: 12°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.Rize: 13°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Samsun: 15°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.Trabzon: 13°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.Doğu Anadolu BölgesiErzurum: 4°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Kars: 3°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.Malatya: 14°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Van: 10°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiDiyarbakır: 13°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Mardin: 12°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.Siirt: 14°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Şanlıurfa: 16°C. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/cumhurbaskani-erdogandan-11-universiteye-rektor-atamasi-1110176339.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, doğu karadeniz, i̇stanbul, kar yağışı, fırtına