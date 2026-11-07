https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/noel-babanin-treni-yilbasi-yolculuguna-cikmadan-once-moskovadan-gecti-1110182774.html
Noel Baba’nın treni, yılbaşı yolculuğuna çıkmadan önce Moskova’dan geçti
Noel Baba’nın treni, yılbaşı yolculuğuna çıkmadan önce Moskova’dan geçti
Sputnik Türkiye
Rus Noel Baba'sı olan Ayaz Dede'nin (Ded Moroz) treni, bu yılki yılbaşı yolculuğu öncesinde gece saatlerinde başkent Moskova’dan geçti. 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T15:54+0300
2026-11-07T15:54+0300
2026-11-07T15:57+0300
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Ayaz Dede'nin treni, bu yılki yılbaşı yolculuğu öncesinde gece saatlerinde Moskova’dan geçiş yaptı.Göz alıcı ışıklarla süslenmiş bir lokomotif tarafından çekilen tren, Ayaz Dede’nin gezici konutunu oluşturan süslü vagonları taşıyor. Her biri hem iç hem de dış tasarımıyla kendine has özellikler taşıyan vagonlar arasında masalsı köy, kukla tiyatrosu, hediyelik eşya dükkanı, ‘Kar Kraliçesi’ temalı bir vagon, büfe ve restoranın yanı sıra Yılbaşı sihirbazının yardımcılarından oluşan ekibin konaklayacağı yataklı vagonlar da bulunuyor.Rusya Demiryolları (RJD) Genel Müdür Yardımcısı İvan Kolesnikov, Sputnik’e demecinde trenin bu sezonki yolculuğuna 8 Kasım’da Velikiy Ustyug’dan başlayıp toplam 65 şehirden geçeceği bilgisini verdi.Trenin yolculuğu 9 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/moskovada-noel-babalardan-hasta-cocuklara-surpriz-1102272277.html
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rusya, ayaz dede, noel baba, moskova, sputnik, tren, rusya demiryolları (rzhd), velikiy ustyug
rusya, ayaz dede, noel baba, moskova, sputnik, tren, rusya demiryolları (rzhd), velikiy ustyug
Noel Baba’nın treni, yılbaşı yolculuğuna çıkmadan önce Moskova’dan geçti
15:54 07.11.2026 (güncellendi: 15:57 07.11.2026)
Rus Noel Baba'sı olan Ayaz Dede'nin (Ded Moroz) treni, bu yılki yılbaşı yolculuğu öncesinde gece saatlerinde başkent Moskova’dan geçti.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Ayaz Dede'nin treni, bu yılki yılbaşı yolculuğu öncesinde gece saatlerinde Moskova’dan geçiş yaptı.
Göz alıcı ışıklarla süslenmiş bir lokomotif tarafından çekilen tren, Ayaz Dede’nin gezici konutunu oluşturan süslü vagonları taşıyor. Her biri hem iç hem de dış tasarımıyla kendine has özellikler taşıyan vagonlar arasında masalsı köy, kukla tiyatrosu, hediyelik eşya dükkanı, ‘Kar Kraliçesi’ temalı bir vagon, büfe ve restoranın yanı sıra Yılbaşı sihirbazının yardımcılarından oluşan ekibin konaklayacağı yataklı vagonlar da bulunuyor.
Rusya Demiryolları (RJD) Genel Müdür Yardımcısı İvan Kolesnikov, Sputnik’e demecinde trenin bu sezonki yolculuğuna 8 Kasım’da Velikiy Ustyug’dan başlayıp toplam 65 şehirden geçeceği bilgisini verdi.
Trenin yolculuğu 9 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.