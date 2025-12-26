https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/moskovada-noel-babalardan-hasta-cocuklara-surpriz-1102272277.html
Moskova'da Noel babalardan hasta çocuklara sürpriz
Moskova'da Noel babalardan hasta çocuklara sürpriz
Rusya'nın başkenti Moskova'da her yılın sonunda çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlik için bu kez Morozovskaya Çocuk Hastanesi seçildi. 26.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya'nın başkenti Moskova'da her yılın sonunda çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlik için bu kez Morozovskaya Çocuk Hastanesi seçildi.
Moskova'nın Morozovskaya Çocuk Hastanesi, bu yıl yine neşeli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Başkentteki Ded Moroz (Noel Baba) figürleri, hastanenin çatılarından ipler aracılığıyla sarkarak tedavi gören çocuklarla buluştu.
Bu geleneksel sosyal organizasyonda çocukların yüzlerini güldüren Moskova Şehri Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Yangın Güvenliği Dairesi ekipleri, onlara unutulmaz anlar yaşattı.
Ortaya çocukların asla unutamayacakları çok güzel görüntüler çıktı.
Başkent Moskova'da bu etkinlik geleneksel olarak gerçekleştiriliyor.
Farklı hastanelerde düzenlenen etkinlik sayesinde çocuklara moral aşılanması hedefleniyor.
