https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/motorine-gece-yarisi-indirim-akaryakitta-fiyatlar-guncellendi-1110178927.html
Motorine gece yarısı indirim: Akaryakıtta fiyatlar güncellendi
Motorine gece yarısı indirim: Akaryakıtta fiyatlar güncellendi
Sputnik Türkiye
Motorin fiyatlarına 7 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla 5,47 TL indirim geldi. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gece yarısı pompaya yansıyan... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T10:13+0300
2026-11-07T10:13+0300
2026-11-07T10:13+0300
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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte motorin (mazot) fiyatlarına indirim yapıldı.6 Kasım'ı 7 Kasım Cumartesi gününe bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,47 TL indirim uygulandı.İndirim, gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki pompa satış fiyatlarına yansıdı.Benzin ve LPG (otogaz) fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir indirim veya zam beklentisi bulunmuyor.Motorin litre fiyatı ne kadar oldu?5,47 TL'lik indirimin ardından motorin fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden şekillendi.7 Kasım 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatı, İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,20 TL, Anadolu Yakası'nda 95,00 TL, Ankara'da 96,30 TL ve İzmir'de 96,60 TL oldu.Akaryakıt fiyatları, şehirler ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.İstanbul akaryakıt fiyatları 7 Kasım 2026İstanbul'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Avrupa ve Anadolu yakalarında farklı seviyelerde bulunuyor.İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkara akaryakıt fiyatları 7 Kasım 2026Ankara'da motorin indiriminin ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İzmir akaryakıt fiyatları 7 Kasım 2026İzmir'de 7 Kasım Cumartesi günü itibarıyla geçerli akaryakıt fiyatları şu şekilde:
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motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
Motorine gece yarısı indirim: Akaryakıtta fiyatlar güncellendi
Motorin fiyatlarına 7 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla 5,47 TL indirim geldi. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gece yarısı pompaya yansıyan indirimle birlikte mazot fiyatları geriledi.
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte motorin (mazot) fiyatlarına indirim yapıldı.
6 Kasım'ı 7 Kasım Cumartesi gününe bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,47 TL indirim uygulandı.
İndirim, gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Benzin ve LPG (otogaz) fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir indirim veya zam beklentisi bulunmuyor.
Motorin litre fiyatı ne kadar oldu?
5,47 TL'lik indirimin ardından motorin fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden şekillendi.
7 Kasım 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatı, İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,20 TL, Anadolu Yakası'nda 95,00 TL, Ankara'da 96,30 TL ve İzmir'de 96,60 TL oldu.
Akaryakıt fiyatları, şehirler ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.
İstanbul akaryakıt fiyatları 7 Kasım 2026
İstanbul'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Avrupa ve Anadolu yakalarında farklı seviyelerde bulunuyor.
Benzin litre fiyatı: 74,60 TL
Motorin litre fiyatı: 95,20 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
Benzin litre fiyatı: 74,40 TL
Motorin litre fiyatı: 95,00 TL
LPG litre fiyatı: 50,10 TL
Ankara akaryakıt fiyatları 7 Kasım 2026
Ankara'da motorin indiriminin ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
Benzin litre fiyatı: 75,60 TL
Motorin litre fiyatı: 96,30 TL
LPG litre fiyatı: 50,79 TL
İzmir akaryakıt fiyatları 7 Kasım 2026
İzmir'de 7 Kasım Cumartesi günü itibarıyla geçerli akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Benzin litre fiyatı: 75,80 TL
Motorin litre fiyatı: 96,60 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL