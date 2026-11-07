https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/motorine-gece-yarisi-indirim-akaryakitta-fiyatlar-guncellendi-1110178927.html

Motorine gece yarısı indirim: Akaryakıtta fiyatlar güncellendi

Motorine gece yarısı indirim: Akaryakıtta fiyatlar güncellendi

Sputnik Türkiye

Motorin fiyatlarına 7 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla 5,47 TL indirim geldi. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gece yarısı pompaya yansıyan... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T10:13+0300

2026-11-07T10:13+0300

2026-11-07T10:13+0300

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motorin

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte motorin (mazot) fiyatlarına indirim yapıldı.6 Kasım'ı 7 Kasım Cumartesi gününe bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,47 TL indirim uygulandı.İndirim, gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki pompa satış fiyatlarına yansıdı.Benzin ve LPG (otogaz) fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir indirim veya zam beklentisi bulunmuyor.Motorin litre fiyatı ne kadar oldu?5,47 TL'lik indirimin ardından motorin fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden şekillendi.7 Kasım 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatı, İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,20 TL, Anadolu Yakası'nda 95,00 TL, Ankara'da 96,30 TL ve İzmir'de 96,60 TL oldu.Akaryakıt fiyatları, şehirler ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.İstanbul akaryakıt fiyatları 7 Kasım 2026İstanbul'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Avrupa ve Anadolu yakalarında farklı seviyelerde bulunuyor.İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkara akaryakıt fiyatları 7 Kasım 2026Ankara'da motorin indiriminin ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İzmir akaryakıt fiyatları 7 Kasım 2026İzmir'de 7 Kasım Cumartesi günü itibarıyla geçerli akaryakıt fiyatları şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/meteorolojiden-19-ile-sari-kodlu-uyari-kar-ve-firtina-geliyor-1110177747.html

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motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları