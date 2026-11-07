https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/moldova-disisleri-bakani-popsoi-romanya-ile-birlesme-sureci-fiilen-basladi-1110186300.html
Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi: Romanya ile birleşme süreci fiilen başladı
Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi: Romanya ile birleşme süreci fiilen başladı
Sputnik Türkiye
Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, ortak ulaşım ve enerji projeleri sayesinde Romanya ile birleşme sürecinin fiilen başladığını... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T20:14+0300
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Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, TVR Moldova televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülke arasında yürütülen altyapı projelerinin Moldova ile Romanya’yı birbirine yakınlaştırdığını söyledi.Popşoi, “Bu sürecin zaten yaşandığını bilmek gerekiyor. Birleşme Otoyolu inşa ediliyor, Prut Nehri üzerinde köprüler yapılacak. Enerji bağlantıları ve diğer altyapı projeleri, Prut’un iki yakasını somut adımlarla birbirine yakınlaştırıyor” ifadelerini kullandı.Moldova toplumunda birleşme fikrine her zaman açıklık bulunduğunu savunan Popşoi, vatandaşları böyle bir projenin yararına ikna etmek açısından somut projelerin siyasi tartışmalardan daha etkili olduğunu belirtti. Ancak iki devletin olası birleşmesine ilişkin tarih veremeyeceğini söyledi.Moldova’daki muhalefet ise Romanya’nın ülkeyi “ilhak etmeye” hazırlandığını belirtiyor. Eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Kişinev yönetiminin birleşme fikrine destek vermesinin ulusal çıkarlara ihanet olarak değerlendirilebileceğini söylemişti.Ülkenin üçüncü cumhurbaşkanı Vladimir Voronin de daha önce, Moldova tarihinde benzer bir planın uygulandığını belirterek, 1918-1940 döneminde Romanya ile yaşanan birleşmeyi “acımasız bir işgal ve halka yönelik soykırım” olarak nitelendirmişti.Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ise kasım ayı başında, ülkede Romanya ile olası birleşme için yeterli halk desteğinin bulunmadığını açıklamıştı.Anayasasına göre tarafsız bir devlet olan Moldova, 2022’den bu yana Avrupa Birliği ve Romanya ile yakınlaşma yönündeki adımlarını hızlandırdı. Ülke parlamentosu, 2023 ilkbaharında tüm yasa ve düzenlemelerde devlet dilinin adının “Rumence” olarak değiştirilmesini onayladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kallas-avrupanin-guvenlik-mimarisini-rusya-ve-abd-ile-gorusmeyecegiz-1110174768.html
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moldova, romanya, kişinev, avrupa birliği, igor dodon, vladimir voronin, avrupa
moldova, romanya, kişinev, avrupa birliği, igor dodon, vladimir voronin, avrupa
Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi: Romanya ile birleşme süreci fiilen başladı
Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, ortak ulaşım ve enerji projeleri sayesinde Romanya ile birleşme sürecinin fiilen başladığını belirtti. Popşoy, olası birleşme için somut bir takvim veremeyeceğini ifade etti.
Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, TVR Moldova televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülke arasında yürütülen altyapı projelerinin Moldova ile Romanya’yı birbirine yakınlaştırdığını söyledi.
Popşoi, “Bu sürecin zaten yaşandığını bilmek gerekiyor. Birleşme Otoyolu inşa ediliyor, Prut Nehri üzerinde köprüler yapılacak. Enerji bağlantıları ve diğer altyapı projeleri, Prut’un iki yakasını somut adımlarla birbirine yakınlaştırıyor” ifadelerini kullandı.
Moldova toplumunda birleşme fikrine her zaman açıklık bulunduğunu savunan Popşoi, vatandaşları böyle bir projenin yararına ikna etmek açısından somut projelerin siyasi tartışmalardan daha etkili olduğunu belirtti. Ancak iki devletin olası birleşmesine ilişkin tarih veremeyeceğini söyledi.
Moldova’daki muhalefet ise Romanya’nın ülkeyi “ilhak etmeye” hazırlandığını belirtiyor. Eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Kişinev yönetiminin birleşme fikrine destek vermesinin ulusal çıkarlara ihanet olarak değerlendirilebileceğini söylemişti.
Ülkenin üçüncü cumhurbaşkanı Vladimir Voronin de daha önce, Moldova tarihinde benzer bir planın uygulandığını belirterek, 1918-1940 döneminde Romanya ile yaşanan birleşmeyi “acımasız bir işgal ve halka yönelik soykırım” olarak nitelendirmişti.
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ise kasım ayı başında, ülkede Romanya ile olası birleşme için yeterli halk desteğinin bulunmadığını açıklamıştı.
Anayasasına göre tarafsız bir devlet olan Moldova, 2022’den bu yana Avrupa Birliği ve Romanya ile yakınlaşma yönündeki adımlarını hızlandırdı. Ülke parlamentosu, 2023 ilkbaharında tüm yasa ve düzenlemelerde devlet dilinin adının “Rumence” olarak değiştirilmesini onayladı.