https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/moldova-disisleri-bakani-popsoi-romanya-ile-birlesme-sureci-fiilen-basladi-1110186300.html

Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi: Romanya ile birleşme süreci fiilen başladı

Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi: Romanya ile birleşme süreci fiilen başladı

Sputnik Türkiye

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, ortak ulaşım ve enerji projeleri sayesinde Romanya ile birleşme sürecinin fiilen başladığını... 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T20:14+0300

2026-11-07T20:14+0300

2026-11-07T20:14+0300

dünya

moldova

romanya

kişinev

avrupa birliği

igor dodon

vladimir voronin

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097466476_0:61:1179:724_1920x0_80_0_0_7a8ee6f0ac9df722fca305fbd4a19a39.png

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, TVR Moldova televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülke arasında yürütülen altyapı projelerinin Moldova ile Romanya’yı birbirine yakınlaştırdığını söyledi.Popşoi, “Bu sürecin zaten yaşandığını bilmek gerekiyor. Birleşme Otoyolu inşa ediliyor, Prut Nehri üzerinde köprüler yapılacak. Enerji bağlantıları ve diğer altyapı projeleri, Prut’un iki yakasını somut adımlarla birbirine yakınlaştırıyor” ifadelerini kullandı.Moldova toplumunda birleşme fikrine her zaman açıklık bulunduğunu savunan Popşoi, vatandaşları böyle bir projenin yararına ikna etmek açısından somut projelerin siyasi tartışmalardan daha etkili olduğunu belirtti. Ancak iki devletin olası birleşmesine ilişkin tarih veremeyeceğini söyledi.Moldova’daki muhalefet ise Romanya’nın ülkeyi “ilhak etmeye” hazırlandığını belirtiyor. Eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Kişinev yönetiminin birleşme fikrine destek vermesinin ulusal çıkarlara ihanet olarak değerlendirilebileceğini söylemişti.Ülkenin üçüncü cumhurbaşkanı Vladimir Voronin de daha önce, Moldova tarihinde benzer bir planın uygulandığını belirterek, 1918-1940 döneminde Romanya ile yaşanan birleşmeyi “acımasız bir işgal ve halka yönelik soykırım” olarak nitelendirmişti.Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ise kasım ayı başında, ülkede Romanya ile olası birleşme için yeterli halk desteğinin bulunmadığını açıklamıştı.Anayasasına göre tarafsız bir devlet olan Moldova, 2022’den bu yana Avrupa Birliği ve Romanya ile yakınlaşma yönündeki adımlarını hızlandırdı. Ülke parlamentosu, 2023 ilkbaharında tüm yasa ve düzenlemelerde devlet dilinin adının “Rumence” olarak değiştirilmesini onayladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kallas-avrupanin-guvenlik-mimarisini-rusya-ve-abd-ile-gorusmeyecegiz-1110174768.html

moldova

romanya

kişinev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, romanya, kişinev, avrupa birliği, igor dodon, vladimir voronin, avrupa