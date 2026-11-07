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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 üniversiteye rektör ataması
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör ataması yaptı. 07.11.2026, Sputnik Türkiye
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resmi gazete
atama
rektör ataması
karar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar yapıldı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karara göre Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal atandı.Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Ulucak, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Orçan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Tatlı atandı.Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Baz, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/universite-ogrencileri-dikkat-13-bin-750-liralik-burs-destegi-icin-basvurular-basladi-1108407549.html
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üniversite, resmi gazete, atama, rektör ataması, karar
üniversite, resmi gazete, atama, rektör ataması, karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 üniversiteye rektör ataması

00:44 07.11.2026 (güncellendi: 00:53 07.11.2026)
© AAAtama
Atama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör ataması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar yapıldı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal atandı.
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Ulucak, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Orçan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Tatlı atandı.
Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Baz, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın getirildi.
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