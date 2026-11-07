https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/kesm-adasinda-patlama-sesleri-abdye-ait-mq-9-tipi-iha-dusuruldu-1110177343.html
Keşm Adası'nda patlama sesleri: 'ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürüldü'
Keşm Adası'nda patlama sesleri: 'ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürüldü'
Sputnik Türkiye
İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası ve Bender Hamir kenti çevresinde kaynağı henüz belirlenemeyen patlama sesleri duyuldu. İran Ordusu ise yaptığı... 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T04:10+0300
2026-11-07T04:10+0300
2026-11-07T04:10+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
ortadoğu
keşm adası
hürmüz boğazı
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İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan İran'ın Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.Keşm Adası'nda yaşayanların bir savaş uçağı sesi duyduğu ve ada topraklarına füzeyi andıran iki cismin düştüğü aktarıldı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı.İran: ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürüldüİran Ordusu, ülkenin güneyinde, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm Adası üzerinde ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait İHA'nın, entegre hava savunma ağı kapsamında görev yapan gelişmiş sistemler tarafından hedef alındığı ve imha edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/beyaz-sarayin-en-onemli-ikinci-makami-el-degistirdi-en-guvendigim-danismanlarimdan-biri-stephen-1110177137.html
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i̇ran, abd, ortadoğu, keşm adası, hürmüz boğazı
i̇ran, abd, ortadoğu, keşm adası, hürmüz boğazı
Keşm Adası'nda patlama sesleri: 'ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürüldü'
İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası ve Bender Hamir kenti çevresinde kaynağı henüz belirlenemeyen patlama sesleri duyuldu. İran Ordusu ise yaptığı açıklamada, Keşm Adası üzerinde ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.
İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan İran'ın Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Keşm Adası'nda yaşayanların bir savaş uçağı sesi duyduğu ve ada topraklarına füzeyi andıran iki cismin düştüğü aktarıldı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı.
İran: ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürüldü
İran Ordusu, ülkenin güneyinde, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm Adası üzerinde ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait İHA'nın, entegre hava savunma ağı kapsamında görev yapan gelişmiş sistemler tarafından hedef alındığı ve imha edildiği belirtildi.